Puccini, et si le snobisme nous avait aveuglés ?

Les mélomanes ordinaires ont tendance à juger ses opéras faciles, vulgaires et empreints de sentimentalisme. C’est une forme de snobisme. Orchestrateur de génie, auteur de mélodies inoubliables, il fut aussi le plus cinématographique des compositeurs. Avec la splendeur barbare de Turandot, œuvre inachevée, il atteint l’apothéose de son art. Par Michel André.

Le génie méconnu de Puccini.

Giacomo Puccini. Tra fin de siècle e modernità (« Entre fin de siècle et modernité »), de Michele Girardi, Il Saggiatore, 2024.

Un jour que Maurice Ravel était en train de parler de Puccini en termes enthousiastes à l’un de ses étudiants, celui-ci, avec l’impertinence de la jeunesse, se mit à ricaner. Éclatant de rage, Ravel s’assit au piano et joua de mémoire l’intégralité de Tosca, s’interrompant une cinquantaine de fois pour faire remarquer la qualité d’un passage. Puis il prit la partition pour souligner la perfection de l’orchestration.

Ravel n’est pas le seul compositeur du XXe siècle à avoir fait l’éloge de Giacomo Puccini. Stravinsky, Schoenberg et Webern exprimèrent également leur admiration pour son talent. Selon le critique américain Jay Nordlinger, deux catégories de personnes aiment Puccini : d’un côté le grand public, de l’autre côté les vrais musiciens, dont font partie les compositeurs. Influencés par une partie de la critique et du monde musical, qui le considère avec dédain, les mélomanes ordinaires ont tendance à juger ses opéras faciles, vulgaires et empreints de sentimentalisme. Lire l’article

En Chine, le bac, c’est du sérieux

The Highest Exam: How the Gaokao Shapes China (« L’examen suprême. Comment le Gaokao façonne la Chine »), de Ruixue Jia et Hongbin Li, Harvard University Press, 2025.

La Chine a inventé la poudre à canon et l’imprimerie, mais son invention « la plus influente » est le Gaokao, le concours anonyme, écrit Daniel Bell, professeur de théorie politique à l’université de Hong Kong. On pense souvent que c’est le Parti communiste qui assure la stabilité du système chinois, mais sa légitimité repose en dernière analyse sur la restauration de ce système après la Révolution culturelle.

Il est le fondement d’une méritocratie sans équivalent dans le monde occidental, car elle draine les talents de la quasi-totalité des jeunes Chinois. Ce sont les meilleurs résultats au Gaokao qui garantissent l’accès aux universités d’élite. Lire l’article

Biopolitique : d’une disparition à une autre

De matar a dejar morir. Biopolíticas de la selección de la vida (« De tuer à laisser mourir. Biopolitiques de la sélection de la vie »), de Pilar Calveiro, Siglo XXI, 2025.

Militante de l’organisation Montoneros pendant les années 1970, Pilar Calveiro fut arrêtée par la dictature militaire argentine en 1977, illégalement détenue pendant un an et demi. Son nouvel essai analyse une mutation du dispositif de disparition des personnes et les mécanismes contemporains de la biopolitique. Lire l’article

Jeunes femmes, redécouvrez les attraits du couvent !

Convent Wisdom: How Sixteenth-Century Nuns Could Save Your Twenty-First Century Life (« Sagesse conventuelle. Comment les nonnes du XVIe siècle peuvent sauver votre vie au XXIe siècle »), d’Ana Garriga et Carmen Urbita, Bloomsbury Publishing, 2025.

L’existence monacale n’était pas exempte de séductions, dues à la vie en communauté et à la possibilité d’une activité intellectuelle créative, comme le souligne le New York Times. Lire l’article

Les Martiens existent ! En voici la preuve

The Martians: The True Story of an Alien Craze that Captured Turn-of-the-Century America (« Les Martiens. La véritable histoire d’une folie alien qui a saisi l’Amérique au tournant du siècle »), de David Baron, Liveright, 2025. En 1906, le New York Times annonce qu’il y aurait de la vie sur Mars. Cette croyance, née d’une erreur d’interprétation astronomique, se répandit largement en Europe et aux États-Unis. Lire l’article

