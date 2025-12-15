Le nord à contre-jour : une radiographie sensible des familles recomposées

Au centre du récit, une famille recomposée de cinq personnes tente de vivre une dizaine de jours de vacances qui, pour chacun, portent l’espoir d’une réussite. La narratrice cherche comment se situer auprès des enfants de son compagnon, élevés selon des principes qui diffèrent de ceux qu’elle applique à sa propre fille. Elle voudrait tout exprimer, tandis que son compagnon préfère protéger les enfants de certaines tensions.

En revisitant sa propre enfance marquée par la séparation de ses parents, elle observe les tempéraments contrastés de ces jeunes qui l’entourent : l’énergie débordante de l’une, le mutisme intriguant de l’autre, ou encore les jugements d’une adolescente qui qualifie le couple d’« kitsch ». À travers les repas copieux, les trajets sous des pluies intenses ou des éclaircies spectaculaires, elle analyse avec une grande lucidité les rivalités discrètes, les élans d’affection ou les alliances subtiles qui se dessinent au fil du voyage.

Les éditions Zoé nous en offrent les premières pages en avant-première :

Originaire de Genève, Aude Seigne s’est d’abord fait connaître avec Chroniques de l’Occident nomade (2011), né d’un séjour en Syrie et distingué par le prix Nicolas Bouvier au festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo. Ont suivi Les neiges de Damas (2015), Une toile large comme le monde (2017) et L’Amérique entre nous (2022), tous publiés par les éditions Zoé.

Membre du collectif AJAR entre 2015 et 2021, elle poursuit également un travail collectif sous le nom d’Elen Fern. Aux éditions Zoé sont parus, entre autres, Stand-by, Terre-des-Fins (2022) et Le Jour des silures (2023).

