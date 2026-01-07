L'AMAEL, instance de dialogue auteurs-éditeurs, en pleine discorde ?

L'arrêté a fêté il y a quelques semaines ses 11 ans. Le 10 décembre 2014 apparaissait au Journal officiel un texte signé par Fleur Pellerin, alors ministre de la Culture, qui faisait entrer dans la loi quelques dispositions de l'accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains (CPE) et le Syndicat national de l'édition (SNE) sur le contrat d'édition dans le secteur du livre.

Parmi les avancées saluées de cet « accord auteurs-éditeurs » (signé le 21 mars 2013 par les principaux intéressés), la mention d'une « commission de conciliation, composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs », que l'une ou l'autre des parties peuvent saisir en cas de refus de réexamen ou de désaccord sur les conditions économiques du contrat d'édition numérique.

Dix ans plus tard, à l'occasion de la signature d'un nouvel accord interprofessionnel, fin 2022, entre le Conseil permanent des écrivains (CPE, soit l'Association des traducteurs littéraires de France, la Société civile des auteurs multimédia, la Société des gens de lettres et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs), la Ligue des auteurs professionnels et le SNE, le sujet est à nouveau évoqué, et cette fois étendu à l'édition imprimée.

Le travail de préfiguration s'ouvre alors plus directement, avec les organisations précitées, mais aussi la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. L'AMAEL, nous explique le SNE, constitue en effet « une initiative fondamentale pour notre secteur décidée conjointement par les organisations concernées en ce qu’elle a pour finalité de favoriser la qualité du dialogue entre auteurs et éditeurs, tant sur le plan individuel que collectif ».

Plusieurs réunions sont organisées, d'abord sous l'égide du ministère de la Culture. En fin d'année 2023, toutefois, la rue de Valois s'éclipse, même si le Centre national du livre reste impliqué en tant que lieu d'accueil des rencontres.

Pourquoi l'AMAEL ?

Une décennie après sa première évocation, l'AMAEL entend aujourd'hui assumer « un processus de médiation [et non plus de conciliation, NdR] permettant d’apaiser et résoudre les litiges contractuels entre auteurs et éditeurs sans passer par un juge », selon le communiqué diffusé en novembre dernier. « Tous les auteurs, autrices et éditeurs de livres, qu’ils soient ou non membres des organisations signataires, pourront recourir à cette médiation s’ils sont confrontés à un conflit portant sur l’application d’un contrat d’édition à compte d’éditeur. »

Alors que l'insatisfaction des auteurs vis-à-vis de leurs relations avec leur éditeur persiste, l'AMAEL pourrait faciliter la résolution de situations conflictuelles entre les deux parties. D'autant plus que l'auteur est très souvent en position de faiblesse lors des négociations et échanges, avec des possibilités de recours généralement limitées.

« Nous savons d’expérience que le recours au juge n’est que très rarement mis en œuvre par les auteurs », rappelle ainsi Maïa Bensimon, déléguée générale du Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC). « Une structure intermédiaire, précédant l’action en justice, ne pourra que servir l’intérêt des auteurs, en leur apportant un service en plus. »

Une analyse qui n'est toutefois pas partagée par toutes les organisations d'auteurs. Certaines pointent une association qui viendrait individualiser les litiges et se substituer, finalement, au rôle de la représentation syndicale. « Chaque démarche individuelle, parce qu'elle est individualisante, est un coup de couteau dans l'action collective », remarque ainsi Céline Bénabès, directrice de La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse.

Parmi les craintes, le fait que l'AMAEL devienne un passage obligatoire, contractuellement, en cas de litige entre l'auteur et sa maison d'édition, afin de limiter les contentieux, ce que l'accord du 10 décembre 2014 écartait cependant : « La consultation de la commission n’est pas un préalable obligatoire à la saisine d’un juge », précisait-il.

« Le fait même de vouloir trouver des solutions à des litiges individuels est positif », défend pour sa part le SNE. « Cela n’empêche pas pour autant des discussions sur d’autres sujets collectifs. Cela aura d’ailleurs plutôt pour effet d’enrichir le dialogue par une meilleure connaissance d’éventuels différends, de leur nature et leur nombre. »

Le SNAC défend également l'AMAEL, en confirmant que cette dernière n'a pas pour vocation de remplacer l'action syndicale : « Il faut différencier l’aide juridique à un auteur (le conseil, l’accompagnement en toute confidentialité), de cette procédure nouvelle qui correspond à une étape ultérieure de la gestion des relations entre auteurs et éditeurs, et qui n’a rien d’obligatoire », estime Maïa Bensimon.

Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs met aussi en avant la publication d'un rapport annuel par l'Amael, qui rendra compte, « de manière anonymisée, des litiges les plus fréquents — un nouvel outil qui nous permettra de repérer les problèmes les plus urgents pour les auteurs, et de mieux cibler nos revendications lors des négociations collectives ».

La Ligue des auteurs professionnels, elle aussi, conteste la légitimité de l'AMAEL. Dans un communiqué, elle souligne qu'« [u]ne médiation ne peut être ni un instrument de contrôle, ni un filtre pré-judiciaire imposé, ni un outil de domination institutionnelle ». L'organisation préfère renforcer « les dispositifs qui fonctionnent déjà », comme sa propre permanence juridique, « plutôt que de créer une structure supplémentaire et coûteuse ».

Les deux associations, avec l'Association des traducteurs littéraires de France, se sont retirées du projet, la Ligue estimant plus précisément que « les conditions indispensables à la création d’une instance de médiation crédible et équilibrée » n'étaient pas réunies. Interrogé, le SNE ne commente pas cette décision, mais la déplore, « ces organisations ayant particulièrement été impliquées dans la construction de cette instance ».

Financement partagé, gouvernance contestée

L'AMAEL est une association, dont les membres fondateurs assurent le financement : ils « participent en cotisant et en versant des subventions à hauteur de leurs moyens. Le seuil de cotisation est assez faible pour permettre à toutes celles ayant participé à l’effort de création d’avoir cette qualité de membre fondateur », détaille le SNE, qui ne nous a pas précisé la cotisation qu'il versait.

Selon nos informations, celle de La Charte se serait élevée à 1500 €, et à 2000 € pour la Ligue, avec la possibilité de bénéficier d'une subvention du ministère de la Culture. Considérées comme des « membres fondateurs », au même titre que le SNE, la SGDL, le Pen Club français ou encore la Scam, elles auraient pu prétendre au statut de « membre associé » ou « membre contributeur ».

Si les « membres associés » versent annuellement à l’Association une cotisation d'un montant déterminé, les « membres contributeurs », eux, apportent une contribution supplémentaire, une « subvention », dont le montant doit être supérieur à un seuil fixé dans le règlement intérieur de l'association, détaillent les statuts de l'organisation, dans un document préparatoire qu'a pu consulter ActuaLitté.

L'association compte deux collèges, l'un dédié aux « Auteurs », l'autre aux « Éditeurs », à raison d'une voix par membre associé lorsqu'il s'agit d'approuver, d'élire ou de statuer. Dans le second collège, cependant, les membres contributeurs jouissent « d’un nombre de voix supplémentaires à proportion du montant de leur subvention annuelle, selon le calcul suivant : une voix supplémentaire par tranche de 10 % du montant total des cotisations et subventions constituant la part des éditeurs ».

Au sein du conseil d'administration de l'association, ce statut de membre contributeur reste stratégique : parmi les quatre sièges du « collège Auteurs » (le « collège Éditeurs » en compte quatre également), deux sont réservés à des membres contributeurs.

Selon La Charte, ce fonctionnement introduit le principe d'un « vote censitaire dans l'AMAEL, en vertu duquel celui qui met le plus d’argent a le plus de voix ». La Ligue, aux côtés de La Charte, avait demandé « un audit indépendant de représentativité, afin d’établir une base objective et transparente pour un dialogue interprofessionnel », comme le détaille son communiqué.

Cette demande est restée lettre morte, et l'AMAEL, qui intègre dans sa gouvernance des organismes de gestion collective (Scam, ADAGP, SAIF), rejoue le débat de la représentativité qui agite le secteur du livre depuis quelques années déjà. Ces OGC réunissent en effet des auteurs et des éditeurs, ces derniers ayant un poids non négligeable dans leurs prises de position et orientations, suscitant les critiques des organisations d'auteurs.

Une médiation payante

Par ailleurs, l'instauration — évoquée, mais pas encore actée — d'un « droit d'entrée » de 150 €, payable par l'auteur ou par l'éditeur afin de saisir l'AMAEL, a aussi suscité une levée de boucliers. « Le principe d’une médiation payante, à un coût relativement modéré, répond à un principe assez bien connu en matière de thérapie qui permet de matérialiser une démarche volontaire et engageante vers la recherche d’une solution. Le tarif reste à fixer pour qu’il ne soit ni dissuasif ni dérisoire », nous explique le SNE, qui assure que, « pour des situations de grande précarité », des solutions « seront trouvées ».

« Cette question a été longuement discutée », commente pour sa part Maïa Bensimon, pour le SNAC. « L’investissement financier des auteurs (comme des éditeurs) est nécessaire à la survie d’une structure naissante et au budget limité, dont nous ignorons pour l’instant la charge de travail et le nombre de dossiers à traiter. L’objectif est de permettre aux plaignants de bénéficier de médiateurs qualifiés, ce qui a un coût. Si cette somme peut être diminuée à l’avenir pour les auteurs, nous y sommes bien sûr favorables. »

Ce montant parait prohibitif à la Ligue et à La Charte, la première assurant qu'il dénote d'« une méconnaissance profonde de la précarité des auteurs et autrices ».

Les fameux médiateurs, au cœur de l'activité de l'AMAEL, devront pour leur part « répondre aux conditions du code de déontologie des médiateurs et la question d’un éventuel conflit d’intérêts sera bien évidemment prise en compte avant toute désignation par une instance paritaire de l’AMAEL », souligne le Syndicat national de l'édition.

Des voix écartées ?

Les réunions de préfiguration de l'AMAEL ont également été agitées. Après l'éloignement du ministère de la Culture, le Syndicat national de l'édition a « pris la main dans l'organisation des réunions et la rédaction des comptes-rendus », pointe Céline Bénabès, de La Charte.

La participation d'une autre structure représentative des maisons d'édition, la Fédération des Éditions Indépendantes (Fedei), a été refusée, malgré deux demandes en ce sens, formulées fin 2024, puis en 2025.

« Au mois de juin 2025, j’ai été réintégrée dans la boucle des mails au sujet de l’AMAEL, ce qui m’a permis de m’étonner que la Fedei ait été tenue à l’écart de ces échanges et de confirmer à nouveau l’intérêt de la fédération pour siéger au collège Éditeurs ainsi que dans les instances de gouvernance de cette association. Je demandais aussi la communication des documents préparatoires sur l’association », nous explique Esther Merino, présidente de la Fedei.

« On m’a alors répondu qu’il était impossible de rejoindre les travaux préparatoires, étant donné que la Fedei n’y avait jamais été associée », déplore-t-elle.

Interrogé, le Syndicat national de l'édition ne dément pas ce refus : « Les structures présentes lors des cycles de discussions initiales de 2014 et 2023 ont pu se mobiliser et dégager un temps non négligeable à la construction de cette instance sur une période de quasiment deux années. Il est difficile pour des organisations de réclamer un statut de membre fondateur si elles manifestent tardivement le souhait de participer à ces discussions, sans mobiliser le temps nécessaire à ces travaux », explique l'organisation patronale.

« Cela n’a du reste pas d’impact opérationnel, d’une part parce que la gouvernance de l’association n’est pas impliquée dans la résolution des litiges individuels, le médiateur ayant d’ailleurs vocation à rétablir un dialogue et non à proposer des solutions. D’autre part, les auteurs et éditeurs qui n’appartiennent pas à l’une des organisations fondatrices peuvent au même titre que ceux qui en sont membres mobiliser l’AMAEL », justifie encore le SNE.

Esther Moreno, pour sa part, regrette une occasion manquée de mieux représenter l'ensemble des acteurs de la filière. « [S]i nous avions été associés aux travaux préparatoires, nous aurions eu une parole importante, représentative des petites maisons d’édition indépendantes qui se retrouvent aussi dans des dossiers complexes et n’ont pas forcément les moyens de payer des avocats. »

« La Fedei n’est pas une organisation qui s’oppose au SNE, mais elle réunit aujourd’hui 450 membres environ. Le SNE assure qu’il est représentatif des petites et moyennes maisons d’édition, mais nous le sommes aussi. Notre voix existe et elle doit être entendue, y compris dans l’AMAEL », insiste la présidente de la Fedei.

D'autant plus que les forces en présence seraient quelque peu déséquilibrées, selon Céline Bénabès, de La Charte : « En général, les organismes de gestion collective se rangent rapidement derrière le SNE », remarque-t-elle. Du côté du « collège Éditeurs », le SNE reste en tout cas le seul membre fondateur, incarnation d'une certaine hégémonie de la parole sur la profession, malgré l'existence la Fédération des éditeurs indépendants et du Syndicat des éditeurs alternatifs.

Une situation déplorée par La Charte et la Ligue, à nouveau, mais aussi l'ATLF et la Société des Gens de Lettres (SGDL). Contactée, l'ATLF n'a pas souhaité réagir. Nous avons tenté de joindre la SGDL pour des précisions, sans succès.

