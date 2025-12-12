Jean-Paul Vespini reçoit le 14e Prix Jules Rimet pour Zola à bicyclette

À cette occasion, l’Association Jules Rimet Sport & Culture a remis à l’auteur un chèque de 2500 euros ainsi qu’un maillot du Red Star floqué à son nom et portant le numéro 14, en référence à cette quatorzième édition du prix. Jean-Paul Vespini a reçu sa distinction entouré des membres du jury.

Étaient également nommés cette année Mon héros s’appelle Roubaud de Gérard Ejnès (En exergue), Avant que la mémoire s’efface d’Olivier de Kersauson (Le Cherche Midi), Le petit coureur de Loïc Manceau (Éditions du Volcan), Le grand horizon de Lola Nicolle (Phébus) et Joue-la comme Godard de Laurent Sagalovitsch (Les livres de la Promenade).

Le jury 2025 était composé de Hafid Aggoune, Nicolas Baverez, Abdel Belmokadem, Raymond Domenech, Laurence Fischer, Paul Fournel, Patrice Haddad, Julia Kerninon, Léonore Perrus, Corinne Rimet-Ploujoux et Virginie Troussier, sous la présidence de Denis Jeambar.

Le Prix Jules Rimet rend hommage à Jules Rimet, créateur de la Coupe du monde de football en 1928, alors président de la FIFA, et fondateur en 1897 du Red Star. Convaincu que le sport constituait un formidable vecteur d’ouverture culturelle, il avait initié au sein du club une « section littéraire » invitant les écrivains à dialoguer avec le monde sportif.

Créé en 2012 par l’Association Jules Rimet Sport & Culture, présidée par Renaud Leblond, le prix célèbre les liens entre sport et littérature. Il bénéficie du soutien de la Fondation Jean-Luc Lagardère depuis sa création, ainsi que de celui du Red Star. L’association est également à l’origine des Ateliers Jules Rimet, qui proposent des stages d’écriture à des jeunes issus de clubs de football comme le Red Star, l’Olympique Lyonnais ou l’Olympique de Marseille.

Depuis sa création, le Prix Jules Rimet a distingué Paul Fournel en 2012 pour Anquetil tout seul, Jean-Emmanuel Ducoin en 2013 pour Go Lance !, Lola Lafon en 2014 pour La petite communiste qui ne souriait jamais, Alain Gillot en 2015 pour La surface de réparation, Daniel Rondeau en 2016 pour Boxing Club, François-Guillaume Lorrain en 2017 pour Le garçon qui courait, Jean Hatzfeld en 2018 pour Deux mètres dix, Fanny Wallendorf en 2019 pour L’appel, Jérôme Hallier en 2020 pour Briller pour les vivants, Virginie Troussier en 2021 pour Au milieu de l’été, un invincible hiver, Mick Kitson en 2022 pour Poids plume, Serge Airoldi en 2023 pour L’Épreuve et Andréa Marcolongo en 2024 pour Courir.

Le 21 mai 2024, à l’occasion des 120 ans de la Fédération internationale de football, une réplique du premier trophée de la Coupe du monde a été remise par le président de la FIFA, Gianni Infantino, à Corinne Rimet-Ploujoux, arrière-petite-fille de Jules Rimet et membre du jury du prix.

Le bureau de l’Association Jules Rimet Sport & Culture est composé de Renaud Leblond, Charles Amson, Bruno Barbier, Olivier Leblond et Yves Stavridès.

