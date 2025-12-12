Valentine Goby lauréate du Prix François Sommer 2026

Née à Grasse en 1974, Valentine Goby est diplômée de Sciences Po. Après plusieurs voyages au long cours, elle publie en 2002 son premier roman, La Note sensible, chez Gallimard. Depuis, elle a construit une œuvre reconnue, forte de quatorze romans en vingt ans, ainsi que de nombreux ouvrages destinés à la jeunesse.

Chez Actes Sud, elle a notamment publié Kinderzimmer (2013), récompensé par treize prix littéraires dont le prix des Libraires, Baumes (2014), Un paquebot dans les arbres (2016) et Murène (2019). Son travail est traversé par une attention constante à l’histoire et à la transmission, la mémoire constituant le cœur de son territoire littéraire. Elle intervient régulièrement en milieu scolaire, en médiathèque ou en prison, à travers des rencontres, des lectures et des ateliers d’écriture.

Le Palmier, son quinzième roman paru en 2025, retrace l’histoire de Vive, une héroïne confrontée très tôt, comme l’autrice elle-même, à la beauté de la nature et à la brutalité de certains hommes. Cet ouvrage lui vaut d’être distinguée par le jury du Prix François Sommer.

La remise du prix aura lieu en préambule du festival Lire la Nature, organisé les 31 janvier et 1er février 2026 au Musée de la Chasse et de la Nature. Valentine Goby participera à la rencontre « À l’école du vivant », le samedi 31 janvier à 16h, aux côtés d’Anne-Marie Lo Presti (À l’école du vivant, Actes Sud) et de Julien Vitores (La nature à hauteur d’enfant, La Découverte). Ensemble, ils échangeront autour de la question : comment éveiller le regard des enfants et des adolescents au monde vivant qui les entoure ?

Les membres du Jury du Prix François Sommer et la lauréate, Valentine Goby ©Fondation François Sommer

Aux côtés de l’ouvrage lauréat, la sélection 2026 comprenait Poussière d’oiseaux de Julien Bondaz (B42), Le visage de la nuit de Cécile Coulon (L’Iconoclaste), Des vies océaniques de Fabien Clouette (Seuil), Alaska – L’usure du monde de Charlotte Fauve et Claire Houmard (Seuil/Villa Albertine), Voyage en France australe de Bruno Fuligni (Allary), Le bleu des flammes d’Alice Minier (Éditions Passiflore) et Aimer comme un albatros de Jean-Noël Rieffel (Les Équateurs).

Présidé par l’écrivain Xavier Patier, le jury du Prix François Sommer réunit Sara Buekens, Jean-Luc Chapin, Nicolas Chaudun, Léa Filiu, Charles Stépanoff, Sibylle Grimbert, Dorian Jude, Franck Maubert, Léon Mazzella, Éric Neuhoff, Thierry Gausseron ainsi que le Master Gouvernance de la transition, écologie et sociétés (AgroParisTech/Paris-Saclay), représenté par Jules Guerin.

L’an dernier, le Prix François Sommer avait été attribué à Franck Maubert pour Avec Pierre de Ronsard (Mercure de France, 2025).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Valentine Goby (Bertini)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com