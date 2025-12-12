Prix Littéraire des Musiciens 2025 : le palmarès complet

Le palmarès 2025 du Prix Littéraire des Musiciens

Roman

Un choix impossible de Dominique Fernandez (Grasset)

Prix du Public

La virtuose d’Harriet Constable (trad. Cécile Arnaud, Albin Michel)

Essai

Antonin Dvorak de Martin Mirabel (Actes Sud)

Jeunesse

Oum Kalthoum de Anne Jouve et Jessie Magana, ill. Eloïse Heinzer (Gallimard Jeunesse)

Le Prix Littéraire des Musiciens est décerné par un jury composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.

En 2025, le jury est composé de Fabien Cali, compositeur, de la saxophoniste de jazz et compositrice Lisa Cat-Berro, de l'écrivain Gavin's Clemente Ruiz, de la violoniste Elsa Grether, de l'écrivain Jean-Claude Mourlevat, du professeur de neuropsychologie Hervé Platel, de l'altiste Christelle Rimbert, membre de l'Orchestre National de Lille, et de la chanteuse Noëmi Waysfeld.

À LIRE - Franck Bouysse, lauréat du Prix Le Temps Retrouvé 2025

Le jury du public réunissait cette année encore des lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que des lecteurs de la médiathèque de Sèvres.

Le palmarès du Prix Littéraire des Musiciens de l'année dernière est accessible à cette adresse.

Le Prix Littéraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes lettres qui a pour mission de faciliter l'accès à la musique classique grâce aux livres et de rapprocher les artistes et le public.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com