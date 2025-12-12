Prix Littéraire des Musiciens 2025 : le palmarès complet

Le Prix Littéraire des Musiciens, qui salue chaque année des ouvrages qui rendent la musique classique accessible, a dévoilé son palmarès pour l'année 2025. Quatre titres ont été distingués dans autant de catégories par le jury de professionnels.
12/12/2025 à 15:01
Un choix impossible de Dominique Fernandez (Grasset)
La virtuose d’Harriet Constable (trad. Cécile Arnaud, Albin Michel)
Antonin Dvorak de Martin Mirabel (Actes Sud)
Oum Kalthoum de Anne Jouve et Jessie Magana, ill. Eloïse Heinzer (Gallimard Jeunesse)
Le Prix Littéraire des Musiciens est décerné par un jury composé de 8 personnalités de la vie littéraire, musicale et scientifique française.
En 2025, le jury est composé de Fabien Cali, compositeur, de la saxophoniste de jazz et compositrice Lisa Cat-Berro, de l'écrivain Gavin's Clemente Ruiz, de la violoniste Elsa Grether, de l'écrivain Jean-Claude Mourlevat, du professeur de neuropsychologie Hervé Platel, de l'altiste Christelle Rimbert, membre de l'Orchestre National de Lille, et de la chanteuse Noëmi Waysfeld.
Le jury du public réunissait cette année encore des lectrices et lecteurs de toute la France ainsi que des lecteurs de la médiathèque de Sèvres.
Le palmarès du Prix Littéraire des Musiciens de l'année dernière est accessible à cette adresse.
Le Prix Littéraire des Musiciens est organisé par l'association Musiques en toutes lettres qui a pour mission de faciliter l'accès à la musique classique grâce aux livres et de rapprocher les artistes et le public.
Paru le 02/04/2025
544 pages
Grasset & Fasquelle
25,00 €
Paru le 30/04/2025
382 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 18/09/2024
200 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Paru le 23/01/2025
62 pages
Editions Gallimard
11,90 €
