Hadrien Laroche explore la passion interdite dans La Mort clandestine

Dans La Mort clandestine, un homme débarque seul dans une capitale du golfe Arabo-Persique. Il n’est qu’un étranger, un passant dont la présence dérange. La femme qu’il rencontre le surnomme d’ailleurs « le dérangeur », mais c’est elle qui se soulève contre les règles qui façonnent les vies : celles imposées par les hommes, le mariage, la religion ou l’ordre social.

Leur relation avance ainsi, à couvert, entre désert et lieux feutrés d’une ville cosmopolite : lobby, ascenseur, spa, chambre d’hôtel, parking. Dans cet environnement où l’amour n’a pas droit de cité, ils cherchent à tracer un récit qui leur appartienne. Dix ans après La Restitution, Hadrien Laroche explore ici la puissance des passions lorsqu’elles doivent se cacher pour survivre.

Les éditions du Seuil nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né à Paris, Hadrien Laroche a étudié à l’École normale supérieure. Il a soutenu un doctorat de philosophie sous la direction de Jacques Derrida à l’EHESS. Son œuvre alterne essais et fictions : il a consacré des textes à Jean Genet, Paul Cézanne ou Marcel Duchamp et publié plusieurs romans et récits chez Seuil, Rivages, Allia ou Flammarion. Le Dernier Genet a notamment été nommé pour le Prix Femina essais.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com