Dominique Blanc, une liberté revendiquée loin de la Comédie-Française

Entrée au Français en mars 2016 à la demande d’Éric Ruf, Dominique Blanc s’y est imposée par une série de rôles marquants. De Phèdre aux Démons, en passant par Le Mariage de Figaro ou Le Tartuffe, elle a traversé le répertoire classique et moderne avec une intensité saluée par la critique.

Devenue la 538e sociétaire, elle a incarné une présence singulière, discrète et puissante à la fois, fidèle à une exigence de jeu qui a toujours guidé ses choix.

Son parcours dépasse largement le cadre du théâtre. Récompensée par plusieurs Molières, dont celui obtenu pour La Douleur de Marguerite Duras, Dominique Blanc est aussi une figure du cinéma français.

Elle a reçu quatre César et marqué le grand public par des rôles forts, notamment dans L’Allée du Roi, où elle incarnait Madame de Maintenon. Son travail avec Patrice Chéreau, rencontré au début des années 1980, demeure un repère fondateur de sa trajectoire artistique.

À LIRE - Adieu Tom Stoppard, maître du verbe, du paradoxe et du théâtre moderne

En 2023, elle a publié un ouvrage personnel intitulé Chantiers, je (Éditions Actes Sud Papiers), dans lequel elle retrace son travail de comédienne et mêle récit et entretien autour de sa carrière.

Ces derniers mois, la comédienne s’est également distinguée par des prises de position assumées. En rendant sa Légion d’honneur, elle a exprimé un désaccord profond avec le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture, affirmant une conception exigeante de l’intégrité dans la vie publique.

Ce geste s’inscrit dans une trajectoire marquée par une farouche indépendance, aussi bien artistique que personnelle.

Crédits photo : Dominique Blanc (che, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com