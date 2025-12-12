Dominique Blanc, une liberté revendiquée loin de la Comédie-Française

Dominique Blanc quittera la Comédie-Française le 11 juillet 2026. Sociétaire depuis 2021, la comédienne a fait le choix de mettre fin à son engagement au sein de l’institution après près de dix années passées rue de Richelieu. Elle invoque une raison intime auprès de Télérama : l’état de santé de son compagnon, incompatible avec le rythme soutenu de la maison de Molière. Un départ mûrement réfléchi, qu’elle associe aussi à un désir de liberté, à l’approche de ses 70 ans, tout en soulignant combien ces années ont compté dans son parcours artistique.
Le 12/12/2025 à 12:50 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
12/12/2025 à 12:50
Entrée au Français en mars 2016 à la demande d’Éric Ruf, Dominique Blanc s’y est imposée par une série de rôles marquants. De Phèdre aux Démons, en passant par Le Mariage de Figaro ou Le Tartuffe, elle a traversé le répertoire classique et moderne avec une intensité saluée par la critique.
Devenue la 538e sociétaire, elle a incarné une présence singulière, discrète et puissante à la fois, fidèle à une exigence de jeu qui a toujours guidé ses choix.
Son parcours dépasse largement le cadre du théâtre. Récompensée par plusieurs Molières, dont celui obtenu pour La Douleur de Marguerite Duras, Dominique Blanc est aussi une figure du cinéma français.
Elle a reçu quatre César et marqué le grand public par des rôles forts, notamment dans L’Allée du Roi, où elle incarnait Madame de Maintenon. Son travail avec Patrice Chéreau, rencontré au début des années 1980, demeure un repère fondateur de sa trajectoire artistique.
À LIRE - Adieu Tom Stoppard, maître du verbe, du paradoxe et du théâtre moderne
En 2023, elle a publié un ouvrage personnel intitulé Chantiers, je (Éditions Actes Sud Papiers), dans lequel elle retrace son travail de comédienne et mêle récit et entretien autour de sa carrière.
Ces derniers mois, la comédienne s’est également distinguée par des prises de position assumées. En rendant sa Légion d’honneur, elle a exprimé un désaccord profond avec le maintien de Rachida Dati au ministère de la Culture, affirmant une conception exigeante de l’intégrité dans la vie publique.
Ce geste s’inscrit dans une trajectoire marquée par une farouche indépendance, aussi bien artistique que personnelle.
