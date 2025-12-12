La Nuit de la lecture investit l’Institut de France autour des “Villes et campagnes

La soirée débutera à la bibliothèque Mazarine avec un marathon de lecture, de 17h à 19h15, réunissant des lecteurs volontaires autour de leurs textes favoris en lien avec le thème. De 19h30 à 21h30, la Coupole accueillera écrivains, savants et artistes, membres des cinq académies, qui liront des œuvres marquantes de leur parcours et mêleront leurs voix à celles de jeunes lecteurs.

Eden ou enfer, voyage ou ancrage, solitude ou multitude : les lectures feront dialoguer visions urbaines et rurales, en interrogeant les géographies intimes de la littérature.

De nombreux académiciens participeront à cette soirée, parmi lesquels Yves Agid, Lucien Bély, Nina Childress, Pascale Cossart, Alain Finkielkraut, Emmanuel Guibert, Adrien Goetz, Fabrice Hyber, Catherine Meurisse, Erik Orsenna, Danièle Sallenave, Chantal Thomas ou encore Michel Zink, également membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.

Créé en 1795, l’Institut de France a pour mission d’offrir aux cinq académies un cadre de travail dédié au perfectionnement des lettres, des sciences et des arts.

Acteur philanthropique majeur, il soutient la recherche et la création par l’attribution de prix, bourses et subventions, et assure la conservation ainsi que l’ouverture au public d’un important patrimoine, dont le palais du quai de Conti, la bibliothèque Mazarine et plusieurs sites emblématiques comme le château de Chantilly, l’abbaye de Chaalis ou le musée Jacquemart-André.

