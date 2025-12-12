Thème : l’Avent dans la pratique magique

L’Avent est probablement la période de l’année où les gens pratiquent le plus la magie sans même s’en rendre compte. Les villes mettent de la lumière dans les rues, les enfants envoient des lettres de vœux à un vieux monsieur avec une barbe qui habite très loin, on fait des grands repas pour souder le clan… sans compter, évidemment, la célébration du Mystère du Solstice.

Il y a d’autres dates-clés dans l’année, mais il y a quelque chose dans la période de l’Avent, une magie dans l’air, à laquelle peu échappent, bon gré mal gré.

C’est que la célébration du solstice d’hiver, c’est un sacré gros morceau et ça ne date pas d’hier. Pourquoi ?

Parce qu’au solstice d’hiver, il fait froid, il fait nuit, les journées sont courtes et, dans les temps anciens, il n’y a pas grand-chose à manger. Le risque de « ne pas passer l’hiver » était réel et pour certains, l’est encore. Ce qui est devenu pour nous une expression idiomatique part d’une réalité : les personnes les plus faibles physiquement et moralement avaient une probabilité non négligeable de ne pas voir le printemps.

Les histoires du folklore transmettent des personnages comme Frau Holle, une vieille dame qui secoue sa couette en hiver : les plumes qui en tombent se transforment en flocons de neige. Cette charmante vieille dame récompense avec plaisir les jeunes filles travailleuses. Pourtant, elle a aussi l’aspect terrible de sa saison : ses dents sont noires, comme le vent et le froid mordant.

Au milieu de cette angoisse primitive et légitime, il a fallu célébrer,se donner de l’espoir, se serrer les coudes en ces périodes de vache maigre, et pour rappeler le Soleil, lui demander de revenir, bientôt (allez s’il te plaît !).

Les magies et les célébrations de l’Avent sont les héritières de ces périodes. Elles sont devenues la plupart du temps festivités joyeuses, mais, à leur manière, restent des rituels qui nourrissent différents besoins.

Au niveau individuel, il s’agit de prendre soin du refuge.

L’hiver, le ralentissement est presque obligatoire. C’est le moment de rentrer dans nos tanières pour hiverner, comme le fait à peu près tout le reste dans la nature. Il est illusoire de prétendre que l’humain a des réactions si différentes des autres animaux.

Nos actes rituels nous le prouvent. Toutes nos activités ont tendance à nous ramener vers l’intérieur, pour prendre soin de notre foyer, de nos corps et de nos esprits. Parce que c’est l’heure de la jachère. Nos rituels répondent spontanément à nos besoins en la matière. Nous décorons nos maisons comme pour prendre le temps de nous occuper de nous. Nous tricotons des plaids pour mieux restructurer les fils de nos âmes. Nous lisons plus de livres ou regardons plus de films, comme pour laisser les histoires nourrir nos psychés. Le cocooning devient non plus un simple confort, mais un profond réconfort et le fondement nécessaire à la régénération.

Au niveau social, il s’agit d’honorer le clan.

Le Clan, c’est l’espace de sécurité par excellence. Quand le monde devient hostile tout simplement parce que les conditions extérieures sont difficiles, il faut se serrer les coudes. Nous sommes une espèce grégaire. Nous avons besoin les uns des autres. Dans cette période dite « sombre », la solitude est le pire danger. Alors nous nous faisons des cadeaux. Nous partageons le pain. Autant de sortilèges visant à réaffirmer notre appartenance au groupe. Des repas de famille aux engagements auprès d’associations, nous répondons à notre besoin de solidarité.

Au niveau symbolique, il s’agit de célébrer le retour du Soleil.

Le principe astronomique du solstice, c’est le soleil qui se fait de plus en plus discret dans le ciel. Et puis soudain, la plongée s’interrompt, et les jours rallongent, dans une histoire qui se répète chaque année. À l’échelle humaine, il y a de quoi être fasciné. Quoi de plus naturel, alors, que de célébrer ce tour de magie dont nous gratifie la nature ? Nous allumons guirlandes et bougies pour mettre autant de petits soleils dans nos foyers et dans nos cœurs. Nous faisons ainsi écho à ces retrouvailles que nous attendons tant avec celui qui trône dans le ciel. Nous exprimons notre gratitude d’être là, simplement vivants, rassurés par la promesse du printemps.

À tous les niveaux, dans la période de l’Avent, nous entretenons la joie, l’espoir et l’émerveillement. C’est que l’humain a besoin d’art et de poésie comme il a besoin d’eau et d’air pour traverser la merveilleuse singularité de son existence dans un univers aussi vaste que mystérieux.

Crédits illustration : Arcana Sacra

