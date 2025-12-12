2026, Année Sévigné : la Drôme célèbre une figure majeure du XVIIᵉ siècle

Pensée comme un grand récit collectif, cette année thématique entend dépasser le cadre commémoratif. Elle propose de faire dialoguer littérature, patrimoine, création artistique, gastronomie et transmission, en s’appuyant sur le lien fort qui unit Madame de Sévigné à la Drôme.

Ses séjours à Grignan, sa correspondance et son attachement au lieu constituent le fil conducteur de cette mise en lumière, conçue comme une affirmation du rôle structurant de la culture dans l’identité et le dynamisme local.

Figure intemporelle, Madame de Sévigné incarne une femme à l’esprit libre et créatif. À son image, l’Année Sévigné ouvre des champs de réflexion variés, allant de la place des femmes dans la société à l’art de la correspondance, en passant par les relations mères-filles. Ces thématiques irriguent les projets artistiques, éducatifs et citoyens déployés sur l’ensemble du département.

La programmation annoncée se veut riche et diversifiée, mêlant patrimoine vivant, parcours littéraires, actions éducatives, créations contemporaines, temps festifs et valorisation des savoir-faire. L’ambition est double : célébrer une femme au style inimitable et faire rayonner la Drôme comme une terre d’inspiration, de culture et d’art de vivre.

La programmation complète sera révélée progressivement au fil des mois. Une conférence de presse de lancement est prévue le jeudi 22 janvier 2026, à l’Hôtel de La Rochefoucauld, dans le 7ᵉ arrondissement de Paris.

Figure majeure du XVIIᵉ siècle, Madame de Sévigné s’est imposée comme l’une des grandes voix de la littérature française par l’art de la correspondance. Née en 1626, Marie de Rabutin-Chantal a traversé son époque en observatrice fine et spirituelle de la vie mondaine, politique et familiale. Ses lettres, écrites dans une langue vive et libre, mêlent sens de l’observation, humour, émotion et élégance du style, offrant un portrait sensible de la société de son temps.

Indissociable de Grignan, où elle séjourne à plusieurs reprises auprès de sa fille, Madame de Sévigné incarne aussi une figure féminine singulière, marquée par une grande liberté d’esprit. Son œuvre, longtemps considérée comme intime, a acquis au fil du temps une dimension littéraire majeure.

Un film a été récemment dédié à Madame de Sévigné, réalisé par Isabelle Brocard. L’œuvre s’attache à la figure de l’épistolière à travers sa relation avec sa fille Françoise, au cœur du récit. Présenté au Festival du film francophone d’Angoulême avant sa sortie en salles en 2024, le film met en scène une relation mère-fille à la fois fusionnelle et conflictuelle. Karin Viard y incarne Madame de Sévigné, aux côtés d’Ana Girardot, Cédric Kahn et Noémie Lvovsky.

Crédits photo : Année Sévigné

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com