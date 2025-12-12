Comprendre un suicide ? Olivier Charneux ose la question dans Une vie probable

Cinquante-quatre ans plus tard, le narrateur tente de comprendre. Non pas de résoudre — la nuance est capitale — mais d’approcher ce qui, dans une trajectoire familiale, sociale et historique, a pu rendre ce geste “probable”.

Le choc inaugural : une image et un manque

Le récit s’ouvre sur une photographie de communiante. Image figée d’innocence, presque trompeuse, qui hante l’enfance du narrateur : « Son visage exprime un optimisme béat dont l’ingénuité touchante nous fait croire à la bonté ».

L’écriture, ici, procède par accumulation descriptive, comme pour retarder l’irruption de la mort. Puis la phrase tombe, sèche : « Ainsi s’est-elle étouffée devant cette photo sept ans après sa communion ». Le contraste est violent, assumé. Charneux ne cherche pas l’effet ; il laisse le réel frapper.

Ce dispositif inaugural installe la tonalité du livre : une oscillation permanente entre douceur mémorielle et brutalité factuelle. Catherine est absente, mais partout présente. Son silence devient un motif, presque un personnage à part entière.

Remonter le fil : une généalogie du destin

À partir de cette disparition, le texte remonte le temps. L’auteur affirme : « Notre vie commence avant notre conception ». Dès lors, Une vie probable devient aussi le récit de la rencontre des parents, dans la France provinciale des années 1950.

Les scènes de bal, de contrôles familiaux, de sexualité contrainte sont décrites avec une précision quasi ethnographique. La langue se fait plus charnelle, parfois crue, jamais gratuite. Ainsi cette première relation sexuelle marquée par l’ambivalence : « Plus ou moins », dira la mère, des décennies plus tard.

La construction narrative épouse une logique d’enquête : témoignages fragmentaires, souvenirs lacunaires, contradictions. Rien n’est jamais stabilisé. Ce flottement est volontaire ; il reflète l’impossibilité de fixer une vérité unique sur une existence.

Catherine, figure effacée

Ce qui frappe, au fil des pages, c’est la manière dont Catherine est sans cesse déplacée : confiée à la famille bourgeoise maternelle, puis réintégrée dans un foyer populaire où elle devient une aide-domestique silencieuse. « Elle était de la famille sans l’être », écrit Charneux. Phrase terrible, d’une simplicité désarmante. Catherine s’efface au profit des autres : elle s’occupe du petit dernier, absorbe les tensions parentales, se tait.

La narration adopte ici un rythme plus lent, presque étouffé, à l’image de cette adolescente invisible. Les phrases s’allongent, se chargent de subordonnées, comme si la langue elle-même peinait à respirer.

Une écriture de la retenue

Le style de Charneux repose sur une syntaxe classique, parfois ample, mais régulièrement brisée par des notations abruptes, des incises, des silences. Les dialogues, rares, sonnent juste, souvent laconiques. Le vocabulaire, précis sans être démonstratif, évite le pathos. Lorsqu’il décrit la préparation minutieuse du suicide, l’auteur ne commente pas : « Elle avait tout préparé en cachette ». L’horreur naît de cette neutralité même.

Le texte se nourrit également d’allers-retours constants entre passé et présent : les conversations avec la mère âgée, en EHPAD, résonnent avec les scènes anciennes. La mémoire apparaît faillible, sélective, parfois cruelle. « La voix humaine est ce que l’on perd en premier dans le souvenir », note l’auteur. Tout est là.

Une lecture sans hésitation

Une vie probable n’est ni un réquisitoire ni une confession. C’est un livre de questions, d’hypothèses, de faisceaux de causes. En refusant toute explication simpliste, Olivier Charneux donne à voir ce que la littérature sait faire de mieux : rendre sensible la complexité des vies ordinaires, celles qui ne laissent derrière elles que des photos, des silences et une douleur persistante.

Le lecteur referme le livre avec cette impression tenace : Catherine n’a pas été oubliée. Elle a enfin été regardée.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com