Le Prix J’aime le livre d’art 2025 décerné à John Singer Sargent. Éblouir Paris

Né en Italie de parents américains, John Singer Sargent passe une grande partie de sa vie à voyager, mais Paris occupe une place centrale dans son parcours. Installé dans la capitale en 1874, il s’y forme auprès de Carolus-Duran et de Léon Bonnat et s’impose rapidement sur la scène artistique.

La virtuosité de sa touche, la force de ses portraits et l’élégance de son regard séduisent le Tout-Paris.

Son talent, parfois jugé dérangeant, est salué avant de susciter une forme de méfiance.

Au XXᵉ siècle, son œuvre tombe progressivement dans l’oubli. Cent ans après sa disparition, l’ouvrage accompagne une rétrospective réunissant près de 130 œuvres. L’exposition est présentée au musée d’Orsay du 23 septembre 2025 au 11 janvier 2026.

Deux autres ouvrages ont également été distingués par le jury des libraires : Les Contemplations de Victor Hugo illustrées par les débuts de la photographie, aux éditions Diane de Selliers, et Jakuchu de Joséphine Bindé, publié par Hazan.

Le Prix « J’aime le livre d’art » est décerné par un jury composé de vingt libraires. Il est organisé par le groupe Art et Beaux livres du Syndicat national de l’édition, en partenariat avec Livres Hebdo. Pour cette édition, quarante-cinq titres publiés dans l’année étaient en lice, issus de vingt-trois maisons d’édition publiques et privées spécialisées dans les arts et les beaux livres.

Les trois ouvrages lauréats bénéficient d’une dotation destinée à soutenir leur promotion en librairie. L’objectif affiché reste la valorisation du livre d’art auprès des lecteurs et la mise en lumière du travail éditorial du secteur.

Créé en 2018, le Prix « J’aime le livre d’art » est piloté par le groupe Art et Beaux livres, qui rassemble plus de soixante maisons d’édition. L’édition précédente avait récompensé Les Ruines de Paris de Nathan Devers, réalisé avec les photographes Romain Meffre et Yves Marchand, un ouvrage mêlant photographie et intelligence artificielle.

Le catalogue numérique de la sélection 2025 est consultable en ligne sur le site du Syndicat national de l’édition.

