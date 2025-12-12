Le vocabulaire de l'édition scientifique revu et corrigé, en français

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Le Journal officiel de ce jeudi 11 décembre accueillait une liste de vocabulaire relayant des termes relatifs à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, et plus particulièrement à l'édition scientifique.

Une économie particulière

La commission a ainsi étudié les différents modèles économiques qui régissent ce pan si particulier de l'édition, en commençant par le « modèle auteur-payeur », « qui repose sur la contribution financière des auteurs ou de leur institution de rattachement aux frais d'édition et de diffusion des articles ». Parfois prohibitifs, ils sont régulièrement critiqués car ils introduisent un biais économique à la visibilité des résultats de recherche, et peuvent aussi être à l'origine d'importants bénéfices pour les groupes éditoriaux...

Le « modèle lecteur-payeur », pour sa part, « repose sur la souscription d'un abonnement », payé par un chercheur ou par l'institution à laquelle il peut être rattaché. Ici aussi, les coûts des abonnements imposés par les éditeurs représentent une part substantielle des budgets des établissements de recherche. Et le système éditorial peut ainsi imposer un paiement à l'auteur, puis un paiement au lecteur, maximisant les bénéfices.

Les « frais de publication en accès ouvert (FPO) » (plutôt qu’article processing charges) viennent se greffer au modèle auteur-payeur, pour que la diffusion soit en accès libre — au prétexte que l'éditeur serait lésé. L'« accès ouvert référencé » (pour diamond open access) repose pour sa part « sur la gratuité pour l'auteur comme pour le lecteur, le financement pouvant être public ou privé ».

Enfin, l'« abonnement solidaire » (subscribe to open, S2O) « garantit un accès ouvert référencé aux revues en contrepartie de la souscription d'un nombre minimal d'abonnements institutionnels ».

La liste de vocabulaire de la commission comporte aussi la « revue prédatrice » (deceptive journal ou predatory journal), qui, « sollicite des chercheurs et publie leurs articles contre paiement sans que ceux-ci aient été évalués par les pairs », contrevenant ainsi au principe d'intégrité scientifique. Elles sont souvent diffusées au format numérique, précise l'organisme.

Revoyez votre wording

La Commission d'enrichissement de la langue française propose aussi quelques équivalents à des termes des domaines de la formation et de l'éducation, notamment le fameux wording. Ce dernier peut être remplacé par « formulation », tout simplement, et désigne le « choix des mots et de leur arrangement dans la rédaction d'un texte ».

Plus orientés, les « éléments de langage » (pour talking points) recouvrent des « formules ou ensemble d'arguments proposés à une personne sur les sujets qui pourront être abordés lors d'un entretien ou d'une communication institutionnelle ».

La liste complète est reproduite ci-dessous ou accessible à cette adresse, avec les définitions des termes.

Photographie : Livres publiés par Wiley, un important éditeur scientifique américain (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

