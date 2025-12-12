Inoxtag et les autres ont échoué… Luffy parviendra-t-il à faire tomber Astérix ?

Juste derrière, Instinct tome 2 d’Inoxtag, avec Basile Monnot et Charles Compain, cumule 38.671 lecteurs chez Michel Lafon. La maison vide de Laurent Mauvignier suit avec 37.577 exemplaires trouvant preneur (Minuit).

La nouveauté de la semaine vient du manga : One Piece édition originale tome 111 Aventure à Erbaf d’Eiichiro Oda (trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau, Glénat) affiche 34.907 tomes vendus et décroche une très belle 4e place. De quoi se demander : combien de temps tiendra-t-il face aux mastodontes ?

Blake et Mortimer tome 31 La menace atlante d’Yves Sente et Peter Van Dongen (Blake et Mortimer, Dargaud), avec 26.991 albums distribués, glisse à la 5e place.

Freida McFadden cumule (sans surprise) les 6e, 7e, 9e et 10e places : La femme de ménage voit tout (J’ai Lu) compte 26.983 ouvrages adoptés. La femme de ménage (J’ai Lu) rassemble 24.178 lecteurs. La femme de ménage t.2 Les secrets de la femme de ménage (J’ai Lu) atteint 17.636 exemplaires cette semaine. Et, enfin, Le Boyfriend revendique 17.128 livres vendus (City). Tous ces livres sont traduits par Karine Forestier.

Entre ces titres, à la 8e position ; 13 à table ! trouve sa place. Le collectif réunissant Philippe Besson, Michel Bussi, Mireille Calmel, Sandrine Collette, Céline Denjean, Lorraine Fouchet, Karine Giébel, Raphaëlle Giordano, Alexandra Lapierre, Henri Loevenbruck, Agnès Martin-Lugand et Valérie Perrin rassemble 19.045 lecteurs (Pocket).

Noël approche .. le marché s'affole

Le marché du livre connaît une nette montée en puissance cette semaine, portée par une accélération générale des résultats. Le secteur atteint 8,71 millions d'ouvrages vendus, un niveau qui reste élevé malgré un léger recul par rapport à l’an dernier. Les librairies poursuivent leur progression et franchissent un nouveau seuil avec 2,57 millions d’unités, confirmant leur rôle moteur à l’approche des fêtes.

Les grandes surfaces alimentaires continuent de remonter, avec 1,05 million d’unités, tandis que les grandes surfaces spécialisées s’imposent encore comme le premier circuit de diffusion, en cumulant 5,08 millions d’unités.

En valeur, le marché atteint désormais 124,9 millions €, largement soutenu par la dynamique des différentes chaînes de distribution. Les librairies enregistrent 39,1 millions €, les GSA 12,2 millions €, et les GSS culminent à 73,6 millions €, un niveau particulièrement élevé à ce stade de la saison.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com