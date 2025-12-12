Supergirl Power : première bande-annonce pour le film de Craig Gillespie

Après James Gunn, qui s'était chargé de la réalisation de Superman, sorti au cours de l'été 2025, le réalisateur australien Craig Gillespie (Complicités, Vrais voisins, faux amis) prend en charge ce nouveau film de l'univers DC.

Le scénario de ce blockbuster est signé par Ana Nogueira (Never Here, Hightown), d'après les comics de la mini-série Supergirl: Woman of Tomorrow, cosignés par Tom King et Bilquis Evely (trad. Jérôme Wicky, Urban Comics).

Au casting, outre Milly Alcock, déjà aperçue dans Superman, notons les présences de Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, ou encore Jason Momoa, qui délaisse les habits d'Aquaman afin d'incarner un certain Lobo...

Par Antoine Oury

