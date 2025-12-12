Pass Culture : modification de la répartition des crédits de la part collective

La part collective du Pass Culture, instaurée en janvier 2022, permet à un professeur de financer des activités d’éducation artistique et culturelle (EAC) pour sa classe.

Cette part s’applique aux élèves de la sixième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat et sa gestion s'effectue via l'interface Adage. Le référent culture, nommé dans chaque collège et lycée, est l'interlocuteur privilégié des professeurs pour ce dispositif.

Les montants de cette part collective, par élève, sont différents selon les niveaux : les collégiens de 6e, 5e, 4e et 3e reçoivent 25 € par élève, les lycéens de 2nde et élèves de CAP 30 € par élève, quand les lycéens de 1re et de terminale obtiennent 20 € par élève. Les dotations de la part collective du pass Culture étaient jusqu'à présent calculées, pour chaque établissement, au pro rata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné.

L'abandon du pro rata

Un décret du Premier ministre, cosigné par les ministres de l'Éducation nationale, des Armées et des Anciens combattants, de la Transition écologique, de l'Agriculture, de la Culture et des Outre-mer, vient modifier les modalités de répartition des crédits alloués aux établissements au titre de cette part collective.

Publié au Journal officiel de ce 12 décembre, il rappelle pour commencer que le Pass Culture, via sa part collective, « a pour objet de permettre une sensibilisation progressive et accompagnée des élèves éligibles par leurs professeurs à la diversité des pratiques artistiques et culturelles dans le cadre des offres proposées dans ces domaines par les acteurs culturels ». Cette présentation était déjà présente en 2021, dans le texte qui inaugurait la part collective.

La première nouveauté tient à l'introduction de « trois piliers » autour desquels les actions d'EAC financées doivent s'articuler : « la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels », « la pratique artistique et scientifique » et « l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique ».

À LIRE - Le pass Culture partage (enfin) ses données avec des collectivités territoriales

L'autre importante modification du décret du 10 décembre 2025 tient à l'abandon de la logique du « prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque niveau d'enseignement concerné » pour déterminer le montant de la part collective de chaque établissement.

Le nouvel article 4 précise à présent : « Les crédits inscrits en loi de finances, au titre de la part collective du “pass Culture” sont répartis, pour chaque année, entre les établissements scolarisant des élèves, [...] éligibles à la part collective. » Les lignes directrices relatives à la répartition de ces crédits seront précisées par une « instruction », ajoute le décret, sans plus de précisions.

Enfin, la dernière modification porte sur le délai d'utilisation des crédits alloués. Auparavant « consommables au titre de l'année scolaire en cours », ils deviennent « consommables au titre de l'année en cours ».

Le décret complet est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com