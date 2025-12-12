Franck Bouysse, lauréat du Prix Le Temps Retrouvé 2025

C’est en hommage à Marcel Proust que le Prix Le Temps retrouvé a été créé en 2020 par Le Pari(s) littéraire, parrainé par la Fondation Daniel Iagolnitzer. La cérémonie de remise du prix s’est tenue à l’Hôtel de Crillon ce 10 décembre 2025.

Marie est née en 1912 dans une ferme de Corrèze. Elle n'en partira jamais. Franck Bouysse, une fois n'est pas coutume, livre avec une pudeur saisissante l'histoire de sa famille et prouve ici qu'il est aussi talentueux dans le récit de l'intime que dans la fresque romanesque. C'est beau et déchirant, c'est plein d'allégresse et de tragique : c'est la vie comme elle va. – Le résumé de l'éditeur pour Entre toutes

L'ouvrage de Franck Bouysse lui a déjà valu le Prix Honoré de Balzac cette année. La première sélection du Prix Le Temps retrouvé comprenait 9 titres, et la seconde réduisait la liste à 5 ouvrages seulement, dont ceux d’Alexandre Lacroix, Julie Brafman et Gilles Moraton.

Le jury, sous la présidence de Douglas Kennedy, réunissait Claire Bauchart ; Alessandra Fra ; Bertrand Galimard Flavigny ; Daniel Iagolnitzer ; Nathalie Maranelli; Meik Reinhardt; Monique Ruffié; Philippe Vilain et Denys Viat.

L'année dernière, le Prix Le Temps retrouvé avait été décerné à Philippe Collin pour son ouvrage Le barman du Ritz, également publié aux Éditions Albin Michel.

Par Dépêche

