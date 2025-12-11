Marseille : la Bibliobraderie de l’Alcazar revient pour une 3ᵉ édition

Comme chaque année, la Ville met en vente les ouvrages retirés des rayonnages pour faire de la place dans les bibliothèques municipales.

Romans, bandes dessinées, albums jeunesse, documentaires : l’ensemble des livres adultes et jeunesse sera proposé au prix unique de 1 euro, tandis que les beaux livres seront disponibles à 3 euros. Une occasion pour les lecteurs de tous âges de renouveler leur bibliothèque à très petit prix.

L’événement se tiendra vendredi 12 décembre, de 13h à 20h, et samedi 13 décembre, de 10h à 19h, à la bibliothèque de l’Alcazar.

