Bords de scène

Durant une saison entière, Alexandre de Broca a circulé dans les moindres recoins de la Comédie-Française, chevalet sous le bras. Invité par Éric Ruf, il a peint ce que le public ne voit jamais : la ruche du théâtre, des ateliers aux loges, en passant par les couloirs où défilent comédiens, coiffeurs, techniciens et costumières. Un geste rare, qui renoue avec la tradition ancienne des peintres de la Maison de Molière.

Sa méthode, rapide et sans esquisse, saisit le mouvement plus que la pose. Les visages ne sont pas détaillés, mais les corps au travail racontent l’essentiel. On découvre ainsi un portrait vivant de l’institution : le montage d’un décor, un essayage, une pause en coulisses, la tension des répétitions. La série réalisée autour du Soulier de satin de Paul Claudel, mis en scène par Éric Ruf, restitue particulièrement bien l’énergie de la troupe à l’approche d’une première.

Le livre revient aussi sur la manière dont Alexandre de Broca est entré dans la maison : grâce à Didier Sandre, sociétaire, qui raconte dans une lettre souvenir la scène fondatrice. Un matin d’hiver, après un bain glacé, le peintre lui confie son envie de changer de manière et de travailler « sur le vif ». Didier Sandre transmet l’idée à Éric Ruf, un rendez-vous est fixé… et quelques semaines plus tard, le peintre installe son chevalet dans les couloirs de la Salle Richelieu. Une entrée presque anodine, qui donnera naissance à plus de 70 tableaux.

L’ouvrage montre ainsi une Comédie-Française en action, loin des images figées que l’on associe souvent à son histoire. Pour les amateurs de théâtre, de coulisses, de patrimoine culturel, et pour tous ceux qui aiment comprendre comment se fabrique un spectacle, c’est un volume précieux et, disons-le, une très belle idée de cadeau pour les fêtes.