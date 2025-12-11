Le Prince des oiseaux de haut vol, Prix ACBD de la bande dessinée québécoise 2025

L’ouvrage transporte le lecteur au Québec, au printemps 1942. Antoine de Saint-Exupéry, exilé à New York pendant la guerre, s’y rend pour une tournée promotionnelle, tout en cherchant des soutiens financiers pour venir en aide à la France occupée.

Ce séjour, raconté avec précision et sensibilité par Philippe Girard, devient le théâtre d’une série de rencontres décisives : « Une fillette qui dessine des moutons, un allumeur de réverbère et un petit garçon au regard clair qui pose beaucoup de questions ». De ces échanges naîtra une idée qui, une fois ramenée aux États-Unis, deviendra l’un des récits les plus célèbres au monde.

À travers des planches en couleurs, Le Prince des oiseaux de haut vol explore ainsi la genèse d’une création mythique, tout en dressant un portrait nuancé, parfois sans concession, de l’écrivain français le plus lu sur la planète. Philippe Girard parvient à conjuguer hommage, contextualisation historique et regard critique, dans un récit qui éclaire un pan peu connu de la vie de Saint-Exupéry.

L’album a été choisi par les membres de l’ACBD parmi toutes les bandes dessinées réalisées par un auteur ou une autrice québécoise et publiées entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Deux autres ouvrages figuraient parmi les finalistes : Momm de Catherin (Pow Pow) et Pétales et pépins de Florimaille (Nouvelle Adresse).

La remise officielle du prix aura lieu en avril 2026, lors du Festival de BD de Québec. Créé en 2015, le Prix ACBD de la bande dessinée québécoise distingue chaque année une œuvre marquante issue de la création locale. Le Prince des oiseaux de haut vol succède ainsi à Je pense que j’en aurai pas de Catherine Gauthier, lauréat 2024.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Éditions de La Pastèque

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com