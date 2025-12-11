Madoff du manuscrit“ : Gérard Lhéritier condamné à cinq ans de prison ferme

Dix ans après l’effondrement spectaculaire d’Aristophil, le verdict est tombé. Le tribunal de Paris a condamné ce jeudi 11 décembre Gérard Lhéritier, fondateur de la société de placements en manuscrits anciens, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses. Âgé de 77 ans et absent pour raisons de santé, l’entrepreneur a été reconnu responsable d’un dispositif frauduleux qui a ruiné des milliers d’épargnants. Son avocat a annoncé son intention de faire appel.
Le 11/12/2025 à 18:22 par Hocine Bouhadjera
11/12/2025 à 18:22
Aristophil, créée dans les années 1990, proposait d’investir dans des manuscrits, lettres historiques et ouvrages rares présentés comme des valeurs sûres. Derrière l’argumentaire patrimonial se cachait en réalité un système de cavalerie : les fonds versés par les nouveaux souscripteurs servaient à rémunérer les précédents, tandis que la société surenchérissait aux enchères afin de gonfler artificiellement la valeur de sa collection.
Lorsque la mécanique s’est enrayée en 2015, Aristophil a été placée en liquidation judiciaire, révélant l’ampleur d’une escroquerie de près d’un milliard d’euros. Les quelque 130.000 pièces du fonds, dispersées aux enchères entre 2017 et 2022, n’ont permis de récupérer qu’une fraction infime des montants investis, à peine cinq pour cent selon l’association de défense des victimes.
Le procès ouvert en septembre 2025 a mis en lumière un réseau complexe de collaborateurs, de conseillers en patrimoine, de notaires et d’experts, ainsi que la participation active d’un professeur de droit de la Sorbonne, Jean-Jacques Daigre. Ce dernier aurait conçu une partie des contrats et documentation fournis aux investisseurs, en dissimulant des informations essentielles sur les risques réels de l’opération. Ses interventions publiques pour promouvoir Aristophil lui auraient rapporté des rémunérations substantielles, tandis que ses avis ont contribué à légitimer les placements auprès d’un public non averti.
Plusieurs prévenus, parmi lesquels un notaire, un expert-comptable et des conseillers financiers, ont été reconnus coupables de pratiques commerciales trompeuses et condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans de prison avec sursis probatoire. Tous devront indemniser les victimes, même si le recouvrement complet des sommes paraît aujourd’hui illusoire. Beaucoup des 18.000 épargnants floués ne reverront jamais leur mise, certains étant décédés avant même l’ouverture du procès, partage l'AFP.
Cette affaire, l’une des plus graves escroqueries financières liées au marché du patrimoine, trouve son origine en Belgique, où une enquête avait été lancée dès 2014 après la liquidation de la filiale locale d’Aristophil. L’intervention des autorités belges avait conduit à des perquisitions en France, notamment au Musée des Lettres et Manuscrits, et à la mise au jour d’un édifice financier bâti sur des évaluations truquées et des prix d’acquisition exorbitants.
L’annonce du jugement suscite un sentiment mêlé de soulagement et d’amertume chez les victimes. Pour Me Cyril Gosset, l’un de leurs avocats, l’instruction a été si longue que nombre d’entre elles n’ont pas survécu pour assister à la comparution de Gérard Lhéritier. La décision du tribunal représente néanmoins une reconnaissance judiciaire de l’ampleur de la fraude et du préjudice subi.
À LIRE - Un avocat et professeur de droit “au coeur” du système Aristophil
Au-delà de la procédure pénale française, des actions civiles se poursuivent en Belgique et en France contre des conseillers en gestion de patrimoine qui ont commercialisé les produits Aristophil. Reste désormais à déterminer si des indemnisations supplémentaires pourront être obtenues, même si les perspectives demeurent très faibles.
L’affaire Aristophil, souvent qualifiée de « Madoff du manuscrit », restera comme un avertissement sur les dérives possibles du marché de la collection et les dangers des promesses de rentabilité hors normes.
Photographie : illustration, charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0
