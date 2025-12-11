Piratage massif : le marché américain met en péril les ambitions du Japon

Selon les données compilées par l’Authorized Books of Japan (ABJ), les sites de lecture illégale de manga attirent près de 3 milliards de visites par mois dans le monde. Le Japon et l’Indonésie dominent toujours le classement, mais les États-Unis se placent désormais à la troisième place, avec environ 317 millions de visites mensuelles.

Un constat qui surprend moins lorsqu’on observe l’explosion de la popularité du manga sur le marché américain : tirages en hausse constante, mangas en tête des ventes de livres jeunesse, omniprésence en librairie et sur TikTok… Mais derrière cette dynamique se cache une réalité plus sombre : aux États-Unis, près d’un lecteur de manga sur trois reconnaît utiliser régulièrement des sites ou applications illégaux.

Pour alerter les autorités japonaises, l’ABJ chiffre le préjudice lié au piratage à 55 milliards de dollars par an, soit plus que les pertes estimées pour le cinéma ou la musique. Ce calcul repose cependant sur une hypothèse contestée : chaque heure passée sur un site pirate équivaudrait à deux mangas achetés en boutique ou en numérique.

Ce mode de calcul surestime largement le préjudice réel : le remplacement entre piratage et achat n’est jamais total, une partie des lecteurs se tourne vers les sites illégaux faute d’offre locale disponible, et une lecture pirate ne se traduit pas automatiquement par une vente manquée. Malgré ces biais, l’ampleur colossale du phénomène — des centaines de millions de visites mensuelles — suffit à inquiéter les éditeurs japonais et à pousser l’État à durcir sa stratégie contre le piratage.

Une condamnation historique

La lutte contre le piratage de manga a franchi une étape décisive en novembre dernier, lorsqu’un tribunal de Tokyo a condamné Cloudflare, l’un des plus importants fournisseurs américains de services d’infrastructure web. La justice japonaise a ordonné à l'entreprise de verser 500 millions de yens, soit environ 3 millions d’euros en dommages-intérêts aux quatre grandes maisons d’édition — Shueisha, Kodansha, Shogakukan et Kadokawa — qui avaient engagé la procédure pour violation de droits d’auteur.

Les juges ont estimé que l’entreprise américaine n’avait pas pris suffisamment de mesures pour limiter l’accès à des contenus piratés rendus accessibles via ses services de distribution de contenu et de protection contre les attaques.

Cloudflare, dont les services protègent une part considérable du trafic mondial, a averti que cette décision pourrait « nuire à la stabilité du Web mondial » et créer un précédent dangereux, en l’obligeant à filtrer ou bloquer un volume de contenu techniquement difficile à gérer. Cloudflare rappelle régulièrement qu’elle n’est pas un hébergeur mais un intermédiaire fournissant une infrastructure réseau, une position qu’elle a défendue dans plusieurs affaires aux États-Unis comme BMG v. Cox (2015) et dans les litiges qui l’ont opposée à la RIAA ou à des ayants droit européens.

Pour les grands éditeurs japonais, dont Shueisha, Kodansha, Kadokawa et Shogakukan, cette affaire a une tout autre signification. Depuis des années, ils affirment que les infrastructures américaines facilitent, volontairement ou non, la dissémination massive de copies illégales de leurs œuvres. Ils ont donc salué la décision du tribunal de Tokyo comme un tournant nécessaire.

Elle marque, à leurs yeux, un changement de paradigme : non seulement les sites pirates doivent être poursuivis, mais les intermédiaires devenus incontournables dans la chaîne de diffusion doivent assumer une part de responsabilité lorsqu’ils ignorent sciemment les demandes de retrait ou ferment les yeux sur des violations répétées.

Cette décision pourrait avoir des répercussions bien au-delà du Japon. En Europe, le débat sur la responsabilité des plateformes est au cœur des politiques numériques. Le Digital Services Act (DSA), officiellement entré en vigueur en 2024, impose aux très grandes plateformes des obligations renforcées de transparence, de modération et de coopération avec les ayants droit.

Parallèlement, la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement redéfini le rôle des intermédiaires : l’arrêt GS Media (2016) a précisé la notion de « connaissance » dans les liens vers des contenus illégaux, tandis que les arrêts YouTube & Cyando (2021) ont encadré la responsabilité des plateformes lorsque leur fonctionnement permet de manière systémique la mise en ligne de contenus contrefaits.

Aux États-Unis, la discussion reste centrée sur la section 512 du DMCA, qui protège largement les intermédiaires tant qu’ils retirent promptement les contenus signalés. Cependant, plusieurs décisions, dont BMG v. Cox (2015), ont montré que cette protection n’est pas absolue : lorsqu’un intermédiaire ignore systématiquement les avertissements ou protège activement des comportements illicites, il peut être jugé responsable.

Des propositions de réforme du DMCA reviennent régulièrement devant le Congrès, notamment pour clarifier les obligations de retrait et la notion de « repeat infringer ».

