Créateur en quête de lumière et créature en quête d’existence

Comme nous vous l’écrivions au moment de la parution, dans la prestigieuse Pléiade, des aventures du détective, l’œuvre de Conan Doyle ne s’y limite pas. Il a écrit de nombreux romans, plus de deux cents nouvelles, des essais, de la poésie, ainsi que de nombreux articles dans des revues scientifiques.

Il confiera d’ailleurs en 1924 : « Il me semble que si je ne m’étais jamais lancé dans Holmes, qui a eu tendance à faire de l’ombre à mes œuvres plus hautes, j’occuperais à l’heure actuelle une place plus éminente en littérature. »

Et c’est précisément à cet écrivain, à qui sa créature fait de l’ombre, que la dramaturge Ophélie Raymond a décidé de s’intéresser. Dans cette courte pièce, à la scénographie très soignée de Renato Ribeiro et au propos d’une justesse confondante, nous sommes face à deux mondes : le monde réel de Conan Doyle (joué par Serge Requet Barville), dépassé par son héros et qui ne souhaite plus lui consacrer une ligne, et le monde imaginaire de Sherlock Holmes (interprété par François Hatt), qui s’ennuie de n’être plus.



Une confrontation entre l’écrivain et ses deux créatures, Holmes et Watson (incarnés par Maxime Bregowy ou Christophe Som), s’engage. Les deux personnages fictifs sont les deux faces d’une même pièce : tous deux réunissent les passions et les traits de caractère de leur créateur. L’ego de Holmes hante celui de Conan Doyle, et la tempérance de Watson n’y pourra rien.

Et puis, au milieu de tous ces hommes, une femme : Louisa Doyle (jouée par Delphine Husté ou Valentine Riedinger), première épouse de l’écrivain, qui se sent bel et bien délaissée par son illustre mari. Le poussa-t-elle réellement à se débarrasser de son détective ? Ici, en tout cas, elle semble s’en réjouir. Si Holmes trépasse, son mari lui reviendra sûrement, du moins le lui assure-t-il. Mais il semble surtout tenter de s’en convaincre lui-même : une autre vie est possible sans Sherlock Holmes.

Nous savons que non… Après la disparition de Holmes dans les chutes du Reichenbach, la protestation des lecteurs fut si vive que Conan Doyle n’eut d’autre choix que de le ressusciter.

Sherlock Holmes vs Conan Doyle est une pièce bien plus profonde qu’elle n’y paraît. Elle est jouée jusqu’au 24 décembre sur la Scène Parisienne, et nul doute qu’elle vous donnera envie de mieux connaître celui qui fut fait chevalier par le roi Édouard VII pour son engagement politique. Il devient Sir Arthur Conan Doyle le 24 octobre 1902.

Une excellente idée de sortie théâtrale pour les vacances qui approchent, mais réservez vite vos places : la pièce ne se joue que les mardis et mercredis !

Crédits photo : Sherlock Holmes vs Conan Doyle

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com