Guy Pessiot, historien de Rouen, est décédé

Né en 1949, formé aux lycées Corneille et Flaubert, puis à Neoma Business School, Guy Pessiot est élu au conseil municipal en 2003, puis troisième adjoint auprès de Valérie Fourneyron en 2008. Il est resté conseiller municipal jusqu’en 2020.

Il a également présidé l’Office de tourisme et de congrès Rouen vallée de Seine Normandie de 2008 à 2018, avant de devenir vice-président des Offices de tourisme de France. Une manière pour lui de porter haut l’image de sa ville, en France comme à l’international.

Journaliste, éditeur et historien local : une vie d’écriture

Cofondateur en 1971 du magazine L’Étudiant, dont il fut le rédacteur en chef jusqu’en 1979, Guy Pessiot a également créé Le P’tit Normand, guide pratique de l’agglomération rouennaise, puis les Éditions du P’tit Normand (devenues PTC), maison au sein de laquelle il a publié une grande partie de ses travaux.

Pendant plus de quarante ans, Guy Pessiot a patiemment rassemblé archives, photographies, témoignages et documents rares pour raconter la ville qu’il aimait.

On lui doit ainsi L’Histoire de Rouen par la photographie en quatre volumes (1980-1984), Histoire de Rouen, 1850-1900 (1981), Histoire de l’agglomération rouennaise – La Rive gauche (1991), plusieurs éditions de Voiles en Seine – l’Armada, ainsi qu'un diptyque Les Communes de l’agglomération de Rouen (2007). Il a également publié trois volets de Rouen photos inédites (2009, 2015, 2020), l’ouvrage Rouen, 100 ans de changements (2010), ou encore Ombres et lumières sur la ville, consacré aux clichés inédits du photographe Burchell (2011).

Membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen depuis 1995, dont il fut président en 2022-2023, Guy Pessiot a été fait chevalier de l’ordre national du Mérite en 2001, en reconnaissance de son action culturelle et patrimoniale.

Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, résume l’émotion suscitée par sa disparition : « Rouen perd un de ses plus élégants serviteurs. Guy était amoureux fou de sa ville, érudit sans jamais être prétentieux. Il portait haut ses convictions laïques et républicaines, tout en restant, toujours, ouvert et curieux des autres. Il incarnait l’humanisme à la rouennaise. Sa mort nous bouleverse. »

