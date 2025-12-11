Mary Beard, grande prêtresse des classiques, présidera le jury du Booker Prize 2026

Le Booker Prize 2026 dévoile son jury, et c’est une figure majeure du monde intellectuel britannique qui en prendra la tête : Mary Beard, classiciste mondialement reconnue, autrice à succès et voix incontournable de la culture populaire.
Le 11/12/2025
Dame Mary Beard, professeure de lettres classiques à Cambridge pendant plus de trente ans, éditrice au Times Literary Supplement et figure familière des documentaires de la BBC, est l’une des intellectuelles les plus populaires du Royaume-Uni. Elle doit sa notoriété à sa capacité rare de rendre accessibles les mondes antiques, sans jamais simplifier leur complexité.
On lui doit notamment Pompéi. Le roman d’une ville, SPQR. Une histoire de la Rome antique, Femmes et pouvoir : un manifeste, ainsi que Talking Classics, à paraître en avril 2026
Autour d’elle, quatre personnalités issues de domaines variés : Raymond Antrobus, poète et écrivain britanno-jamaïcain multiprimé, figure engagée des arts et des études D/deaf, lauréat du Folio Prize et du prix Ted Hughes. Jarvis Cocker, musicien iconique, fondateur de Pulp, mais aussi écrivain, documentariste radio et intervieweur d’auteurs majeurs.
Mais aussi Rebecca Liu, journaliste au Guardian et critique littéraire, voix montante des études culturelles et éditorialiste attentive aux écrivains de la diaspora asiatique. Et Patricia Lockwood, romancière et poétesse américaine, autrice de No One Is Talking About This, finaliste du Booker Prize, et figure singulière de la littérature contemporaine.
Le Booker Prize demeure le prix littéraire le plus influent du monde anglophone. Sa capacité à transformer la carrière d’un écrivain reste spectaculaire : le lauréat 2025, David Szalay, a vu son roman Flesh bondir de 1441 % en une semaine en ventes papier au Royaume-Uni, atteignant plus de 7900 exemplaires.
Entre papier, e-book et audio, une progression record a propulsé le titre au sommet des classements - Sunday Times, Times, Amazon -, incitant son éditeur Jonathan Cape à lancer 150.000 exemplaires supplémentaires. Les droits internationaux sont passés de 12 territoires à 35 après le longlisting.
Le calendrier du Booker Prize 2026 est désormais fixé : le 28 juillet 2026 sera annoncé le Booker Dozen, la sélection de 12 ou 13 titres retenus par le jury. La shortlist, réduite à six ouvrages, sera dévoilée en septembre 2026, avant la proclamation du lauréat en novembre, qui recevra la prestigieuse récompense accompagnée d’une dotation de 50.000 £.
Crédits photo : Booker Prize
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
