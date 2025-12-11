Il glisse un Kamasutra dans la boîte à livres : le maire rappelle quelques règles

C’est le maire de la commune, Michaël Laville, qui a raconté la scène sur Facebook, avec l’humour nécessaire pour désamorcer un malaise potentiel : un inconnu a « voulu réchauffer l’ambiance », ou peut-être « pimenter nos lectures ». Avant d’affirmer : « On adore la littérature variée, mais là, c’était un peu trop varié. »

Les boîtes à livres ont pourtant sa pleine sympathie : elles permettent un accès libre à la lecture, créent des échanges, favorisent le partage. Mais toutes les lectures ne sont pas interchangeables. Et certains dépôts demandent un minimum de discernement, surtout quand le public majoritaire pioche encore dans des bibliothèques d’école.

« La boîte à livres est un espace partagé, ouvert à tous les âges », rappelle l’élu. « Merci de vous assurer que les ouvrages que vous y déposez sont adaptés au jeune public. »

L’affaire a évidemment déclenché une salve de réactions amusées. L’un a ironisé en affirmant que ce livre avait « plus de succès que le dernier de Nicolas S. » ; un autre a expliqué que cette découverte tombait à pic, puisqu’il cherchait justement un cadeau pour sa belle-mère. Et puis il y a ceux qui ont préféré invoquer un « lutin farceur » à l’origine de ce dépôt…

À LIRE - À Cherbourg, la boîte à livres pour enfants "croque-livres" en danger

L’ouvrage épicé a été retiré sans drame, et la boîte à livres a retrouvé son profil habituel : romans, polar, manga, guides de jardinage… et, espérons-le, un peu moins de gymnastique tantrique.

Crédits photo : Pexels

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com