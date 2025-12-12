Outre-mer : un plan interministériel pour lutter contre l'illettrisme et l’illectronisme

Année après année, les rapports sur l'illettrisme, l'innumérisme et illectronisme documentent la situation au sein de la population française, avec quelques invariants. Parmi ceux-ci, une distribution sociale des difficultés, mais aussi territoriale : aux côtés des Quartiers Politique de la Ville (QPV), les départements et régions d'outre-mer (DROM) sont particulièrement touchés.

En septembre 2024, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) estimait que 4 % des personnes âgées de 18 à 64 ans sont en situation d’illettrisme (incapacité à lire ou à écrire) en France, soit 1,4 million de personnes ayant débuté leur scolarité en France. Elle notait par ailleurs que certains territoires, souvent défavorisés socialement, sont plus susceptibles d'abriter des personnes en situation d'illettrisme ou d'innumérisme : c'est le cas des Quartiers Politique de la Ville (QPV, 2,4 fois plus de risque d'être en difficulté) et, donc, des territoires d'outre-mer (2,5 fois plus de risque).

Dans ces derniers, un quart de la population âgée de 18 à 64 ans rencontrait alors des problématiques avec une ou plusieurs compétences de base (identifier les mots, comprendre un texte, écrire, compter).

Selon une enquête plus récente de l'Insee, citée par le plan interministériel, le taux d'illettrisme aurait diminué, en 2024, en outre-mer, excepté pour la Guyane. À Saint-Martin, île française située au nord des Petites Antilles, la situation semble particulièrement préoccupante, avec 54,6 % de jeunes en grandes difficultés de lecture en 2024, d'après les données issues des Journées de Défense et de Citoyenneté (JDC).

D'une manière plus générale, dans les départements et région d’outre-mer (DROM), un habitant sur quatre est en difficulté face à l’écrit et trois habitants sur dix en calcul. Le dernier bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024 pointait des difficultés en lecture plus fréquentes chez les jeunes des territoires ultramarins.

6 axes et 16 mesures

Fort de ces constats, le plan interministériel se déploiera sur les 5 collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. S'y ajoute l'île de Saint-Martin, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution.

Il se décompose en 6 axes d'action, pour 16 mesures au total et un pilotage technique assuré par la Direction générale des outre-mer et la délégation aux outre-mer (SG-MAS). Les mesures du plan ont bien entendu vocation à être adaptées aux réalités locales, selon les acteurs présents sur le terrain et les actions déjà entreprises.

À ce sujet, le premier axe entend améliorer la gouvernance du pilotage de la politique de prévention et de lutte contre l’illettrisme en outre-mer afin de coordonner une multiplicité d'intervenants, de professionnaliser les bénévoles ou encore d'impliquer les acteurs économiques. Des comités de pilotage seront ainsi institués dans chaque DROM, parallèlement à un comité de pilotage interministériel spécifique de prévention et de lutte contre l’illettrisme en outre-mer, au niveau national.

La scolarité, cruciale

Le deuxième axe stratégique compte, pour sa part, impliquer davantage les familles en élaborant une offre de service d’intervention éducative précoce et en mobilisant le milieu associatif, en déployant des classes adaptées ou en identifiant les territoires les plus concernés à partir des résultats des évaluations nationales et des tests de positionnement de l’Éducation nationale.

À LIRE - États généraux de la lecture : trois axes et une feuille de route

Au sein des classes et tout au long de la scolarité, la feuille de route prévoit des plans « maternelle », pour développer le langage, puis des plans « lecture » en CP, en CE1 et en 6e, basés sur les connaissances scientifiques, afin d'améliorer l'acquisition des connaissances. Manuels scolaires imprimés et outils numériques seront également utilisés. Par ailleurs, un renforcement de la formation des directeurs d’école et des chefs d’établissement, mais aussi des inspecteurs et formateurs, est prévu.

Un volet du plan s'attaquera enfin au décrochage scolaire, « en optimisant la coordination entre les plateformes d’appui et de suivi des décrocheurs (PSAD), les missions locales, les collectivités locales et les acteurs associatifs ».

Repérer l'illettrisme

Si les difficultés persistent à la sortie du système scolaire, l'enjeu principal devient alors le repérage des personnes en situation d'illettrisme. Les acteurs du champ de l’insertion sociale et professionnelle sont alors au premier plan, et la feuille de route interministérielle suggère la création d’un centre ressources illettrisme, ou équivalent, sur chaque territoire. Ces centres serviront d'appui pour la création d’un plan de professionnalisation des acteurs ultra-marins.

La fameuse Journée défense et citoyenneté (JDC) reste un outil important pour le repérage des situations d'illettrisme, mais insuffisant : le plan envisage d'utiliser la plateforme EVA, développée par l'ANLCI, afin d'identifier les jeunes en difficulté, mais passés sous les radars. Sa généralisation et sa promotion auprès de différents organismes devraient déboucher sur des résultats plus complets, permettant d'assurer un suivi.

Au travail et en formation

Au moment de l'entrée dans la vie professionnelle, note le plan interministériel, « [l]es centres de formation d’apprentis et les entreprises sont souvent conscients des difficultés de leurs alternants en la matière, mais parfois démunis pour agir ou à la recherche de solutions pragmatiques à développer ». L'idée serait donc, ici, de multiplier les opérations menées avec des Centre de formation d'apprentis pour en mesurer les effets.

À LIRE - Illettrisme et emploi : une carence des formations de base

De la même manière, la formation professionnelle doit prendre à bras-le-corps la problématique de l'illettrisme, en surmontant deux obstacles : les stratégies de contournement mises en œuvre par les employés eux-mêmes, pour « vivre avec » l'illettrisme, et la réticence des employeurs à engager des actions. Les Opérateurs de Compétences seront encouragés à valoriser leurs actions réussies dans un objectif de mutualisation, tandis que le levier de la responsabilité sociétale et les clauses sociales dans les marchés publics pourront également être mobilisés, dans une logique incitative.

Évaluer et communiquer

Les deux derniers axes du plan interministériel se concentrent sur la visibilité accordée à la question de l'illettrisme, en commençant par l'évaluation précise des actions de lutte entreprises. La sous-direction de l’évaluation, de la prospective et de la dépense de l’État de la direction générale des outre-mer suivra ainsi précisément les actions et accomplissements de la feuille de route.

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et l'Institut territorial de la statistique et des études économiques (ITSEE), pour Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, poursuivront leur travail d'enquête.

Enfin, pour informer les citoyens et les décideurs, une campagne de communication accompagnant le lancement et la diffusion du plan doit être organisée, quand les temps forts que représentent chaque année en septembre les Journées nationales d’action contre l’illettrisme (JNAI) seront exploités pour mettre en avant les actions accomplies.

Quels financements pour ce plan ?

Pour assurer le financement du plan interministériel, l'État envisage de s'appuyer principalement sur le Fonds social européen plus (FSE+) dans le cadre de la programmation 2021-2027, géré à 65 % par ses soins et à 35 % par les autorités régionales, dont la collectivité territoriale de Martinique (CTM), la collectivité territoriale de Guyane (CTG), le conseil régional de la Guadeloupe et le Conseil régional de La Réunion.

Des fonds du Pacte des solidarités 2023-2027 pourraient également être mobilisés, avec plus de réserves toutefois : « Leur mobilisation effective est soumise à validation interministérielle », indique-t-on.

À LIRE - 278 000 jeunes de 18 à 29 ans sont en situation d'illettrisme

Parmi les autres ressources disponibles, le plan mentionne les crédits de droit commun de l’État (programmes budgétaires 304, 123, 104), des dotations sectorielles (Éducation nationale, DGEFP, DGCS), ou encore des enveloppes spécifiques telles que le Fonds d’intervention régional (FIR).

Le Plan interministériel de prévention et de lutte contre l’illettrisme en outre-mer est disponible en intégralité ci-dessous.

Photographie : Une salle de classe (illustration, Clio, CC BY-SA 3.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com