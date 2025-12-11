La SAIF réaffirme son soutien à la continuité de revenus pour les artistes-auteurs

Auditionnée à quatre reprises lors de la mission flash sur la mise en place d’une continuité de revenus pour les artistes-auteur·rices, la SAIF remercie très chaleureusement Mesdames les députées Camille Galliard-Minier et Soumya Bourouaha, ainsi que leurs équipes, pour leur écoute attentive et active.

Quatre auditions, quatre portes d’entrée pour aborder la condition des artistes-auteur·rices, quatre cris d’alerte sur l'accélération de la précarisation de notre répertoire des arts visuels.

Un soutien à la mise en place d’une continuité de revenus

Les constats partagés par les rapporteures sont parfaitement alignés avec les nôtres :

La mission pointe une « forte variabilité des revenus et une absence de rémunération du temps de travail consacré à la création, cette rémunération étant dépendante de l’exploitation de l'œuvre produite ».

Concernant les rémunérations, « une minorité d’auteurs [concentre] une part importante des revenus totaux de la profession » : « 3,4% des artistes-auteurs concentrent à eux seuls 48% du revenu artistique total » tandis que « 43% [vivent] sous le seuil de pauvreté ».

« Les plasticiens, dessinateurs et créateurs des métiers d’art déclaraient [en 2022] des assiettes moyennes généralement inférieures à 22 000 € » ; « les auteurs pour la jeunesse sont [...] très discriminés ».

Le « faible niveau de rémunération et leur situation de dépendance [...] entraînent une perte de pouvoir de négociation, freinent l’action collective, aggravent les inégalités et génèrent des difficultés matérielles

récurrentes ».

L’intelligence artificielle présente « une nouvelle menace pour les droits et la continuité de revenus en offrant des outils venant directement concurrencer à moindre coût leur travail de création ».

Le rapport affirme qu’il est nécessaire d’« assurer aux artistes-auteurs un socle de protection véritablement garant de la pérennité des métiers de la création à travers de meilleures conditions de travail et une rémunération qui leur permettrait de vivre dignement de leur activité ».

Or seule l’extension de l’accès à l’assurance-chômage, telle que préconisée par Madame la députée Soumya Bourouaha dans le rapport et portée actuellement par Madame la sénatrice Monique de Marco au Sénat, permettra la mise en place de ce socle de protection comme le demandent les 23.000

artistes-auteur·rices et les 40 organisations qui ont signé la tribune pour une continuité de revenus des artistes auteur·ices.

La SAIF, organisme de gestion collective des droits d’auteur, engagé depuis sa création pour la défense des rémunérations et des conditions de travail de ses sociétaires, réaffirme son soutien à la mise en place d’une continuité de revenus. Cette continuité de revenus est aussi légitime que nécessaire, et complémentaire du droit d’auteur pour lequel La SAIF œuvre chaque jour.

Pallier la carence en droits sociaux permettra ainsi à celles et ceux qui sont le socle des industries créatives et culturelles, de vivre dignement de leur travail.

La SAIF

