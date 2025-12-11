Quels sont les livres les plus empruntés à la bibliothèque du Québec en 2025 ?

Sur papier, sur écran ou avec les oreilles, les lecteurs québécois ont privilégié la fiction en tous genres, surtout contemporaine, mais aussi les essais, les documentaires destinés à mieux comprendre le monde et soi-même, ainsi qu’un large choix de bandes dessinées. Les emprunts révèlent un équilibre entre les œuvres québécoises, très présentes, et celles venues d’ailleurs, avec une préférence marquée pour le roman francophone.

Romans en français sur papier

Neuf des vingt romans les plus empruntés sont signés d’auteurs québécois. Ils côtoient sept écrivains français, un Italien, une Irlandaise, ainsi que le Suisse Joël Dicker, présent avec deux titres. Plus largement, les romans issus de la francophonie dominent nettement, avec seulement trois traductions dans ce palmarès.

Les lecteurs apprécient autant les récits intimes — Jean-Philippe Pleau, Sébastien Dulude, Neige Sinno, Marie Laberge — que les romans policiers de Joël Dicker, Louise Penny ou Piergiorgio Pulixi, les romans d’amour comme celui de Jean-Baptiste Andrea, ou encore la veine historique avec Philippe Collin. Premiers romans (Pleau, Dulude, Éric Chacour…) et valeurs sûres (Dicker, Kev Lambert, David Foenkinos, Michel Jean, Louise Penny…) se côtoient.

1. Rue Duplessis – Ma petite noirceur – Roman (mettons), de Jean-Philippe Pleau

2. Houris, de Kamel Daoud

3. Amiante, de Sébastien Dulude

4. Triste tigre, de Neige Sinno

5. Un animal sauvage, de Joël Dicker

6. Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour

7. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea

8. Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser

9. Les sentiers de neige – Conte d’hiver, de Kev Lambert

10. Tata, de Valérie Perrin

11. La vie heureuse, de David Foenkinos

12. Dix jours, de Marie Laberge

13. Les enfants du large, de Virginia Tangvald

14. Le barman du Ritz, de Philippe Collin

15. Qimmik, de Michel Jean

16. La très catastrophique visite du zoo, de Joël Dicker

17. Le loup gris, de Louise Penny

18. La ricaneuse, d’Éric Dupont

19. La librairie des chats noirs, de Piergiorgio Pulixi

20. Intermezzo, de Sally Rooney

Documentaires, essais et biographies en français sur papier

L’intérêt des abonnés se détourne cette année des finances personnelles pour se diriger vers les récits personnels — Simon Paré-Poupart, Rebecca Makonnen, Michelle Zauner, Janette Bertrand, Claude Rajotte, Josée Blanchette — et vers des réflexions profondes liées à la psychologie, la sociologie ou la géopolitique — Martin Desrosiers, Frédéric Lenoir, Mona Chollet, Christophe André.

La destination voyage la plus prisée du palmarès est le Japon. Sur les vingt titres, onze proviennent d’auteurs québécois.

1. Ordures! – Journal d’un vidangeur, de Simon Paré-Poupart

2. Dans mon sang, de Rebecca Makonnen

3. Pleurer au supermarché, de Michelle Zauner

4. Plus jamais malade! – Mon approche globale pour un corps en santé, de Denis Fortier

5. L’art de ne pas toujours avoir raison – Penser contre soi-même avec Montaigne, de Martin Desrosiers

6. Cent ans d’amour – Réflexions sur la vieillesse, de Janette Bertrand

7. Nexus – Une brève histoire des réseaux d’information, de l’âge de pierre à l’IA, de Yuval N. Harari

8. Les oreilles de Rajotte, de Claude Rajotte

9. L’heure des prédateurs, de Giuliano Da Empoli

10. Presque vierge, de Josée Blanchette

11. Le rêve de Marc Aurèle – L’empereur philosophe qui nous aide à vivre, de Frédéric Lenoir

12. Le stress au travail vs le stress du travail, de Sonia Lupien

13. Résister à la culpabilisation – Sur quelques empêchements d’exister, de Mona Chollet

14. Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins – Et autres phénomènes de société expliqués, d’Étienne Guertin-Tardif

15. S’estimer et s’oublier – Abécédaire de l’estime de soi et de tout le reste, de Christophe André

16. Gaza avant le 7 – Carnets d’un siège, de Guillaume Lavallée

17. Elle investit – Bâtir sa richesse grâce à la bourse, de Karman Kong

18. La défaite de l’Occident, d’Emmanuel Todd

19. Japon (Lonely Planet)

20. La société de provocation – Essai sur l’obscénité des riches, de Dahlia Namian

Bandes dessinées et romans graphiques en français

Riad Sattouf domine encore avec plusieurs tomes de L’Arabe du futur et le premier volume de Moi, Fadi, le frère volé. Plusieurs titres québécois trouvent aussi leur place, ainsi qu’un titre néo-écossais. L’autobiographie reste une des forces motrices de la BD empruntée cette année.

1. Rose à l’île, de Michel Rabagliati

2. Moi, Fadi, le frère volé t.1, de Riad Sattouf

3. L’Arabe du futur t.6, de Riad Sattouf

4. L’Arabe du futur t.5, de Riad Sattouf

5. L’Arabe du futur t.3, de Riad Sattouf

6. L’Arabe du futur t.2, de Riad Sattouf

7. Symptômes, de Catherine Ocelot

8. Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid

9. L’Arabe du futur t.4, de Riad Sattouf

10. Corps vivante, de Julie Delporte

11. La route, de Manu Larcenet

12. Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici

13. Chroniques de jeunesse, de Guy Delisle

14. Les culottées 2, de Pénélope Bagieu

15. Paul à la maison, de Michel Rabagliati

16. Confessions d’une femme normale, d’Éloïse Marseille

17. La distinction, de Tiphaine Rivière

18. Environnement toxique, de Kate Beaton

19. C’est le Québec qui est né dans mon pays!, d’Emanuelle Dufour

20. Carbone & Silicium, de Mathieu Bablet

Livres numériques en français

Les vingt livres numériques les plus empruntés sont uniquement des romans, dominés par les policiers, le suspense et des œuvres introspectives. On remarque un décalage entre les succès papier et numériques : Kev Lambert apparaît ici avec Que notre joie demeure, tandis que Les sentiers de neige domine sur papier. Même dissociation pour Louise Penny.

1. Le rêve du jaguar, de Miguel Bonnefoy

2. Que notre joie demeure, de Kev Lambert

3. Ils n’ont rien vu, d’Andrea Mara

4. Rue Duplessis – Ma petite noirceur – Roman (mettons), de Jean-Philippe Pleau

5. Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour

6. Tata, de Valérie Perrin

7. La version qui n’intéresse personne, d’Emmanuelle Pierrot

8. Un animal sauvage, de Joël Dicker

9. Le nid du coucou, de Camilla Läckberg

10. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea

11. Un monde de curiosités, de Louise Penny

12. Mirage, de Camilla Läckberg

13. Qimmik, de Michel Jean

14. Civilisés, de Patrick Senécal

15. La psy, de Freida McFadden

16. Je crois que je l’ai tuée, d’Andrea Mara

17. La femme de ménage, de Freida McFadden

18. Les fantômes de l’Hotel Jerome, de John Irving

19. Noir comme la neige, de Lilja Sigurdardottir

20. Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa

Livres audionumériques en français

Le palmarès audio diffère presque entièrement de ceux du papier et du numérique. Lisa Jewell y domine, suivie de près par Freida McFadden. On y retrouve principalement du suspense, de la romance et du fantastique.

1. Rien n’est vrai, de Lisa Jewell

2. La prof, de Freida McFadden

3. Je suis tout près de toi, de Jaime Lynn Hendricks

4. Ils resteront chez nous, de Lisa Jewell

5. Twisted Love t.1, d’Ana Huang

6. De miel et de cendres, de Shannon Mayer

7. Reminders of Him, de Colleen Hoover

8. La femme de ménage se marie t.4, de Freida McFadden

9. Twisted Games, d’Ana Huang

10. Rentre avant la nuit, de Lisa Jewell

11. Tous tes secrets, de Lisa Jewell

12. Insomnia – The Royal Thorns t.1, de Léa Nemezia

13. La femme de ménage voit tout t.3, de Freida McFadden

14. La librairie des livres interdits, de Marc Levy

15. Le couple d’à côté, de Shari Lapena

16. Je serai ton ombre, de Lisa Jewell

17. Hunger Games – Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins

18. The Devil’s Sons t.1, de Chloé Wallerand

19. On se reverra, de Lisa Jewell

20. Le mal joli, d’Emma Becker

Les romans en anglais empruntés en 2025 montrent une forte présence de romantasy et de littérature sentimentale, portée par des titres comme Fourth Wing, Iron Flame ou Onyx Storm de Rebecca Yarros. Deux ouvrages présents aussi dans le palmarès français, Intermezzo de Sally Rooney et The Grey Wolf de Louise Penny, confirment leur succès auprès des lecteurs. On retrouve également des œuvres littéraires et contemporaines telles que Yellowface de R. F. Kuang, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow de Gabrielle Zevin ou encore Demon Copperhead de Barbara Kingsolver.

Du côté des documentaires, essais et biographies en anglais, les lecteurs privilégient des auteurs très influents comme Yuval N. Harari, Annie Jacobsen, Peter Attia, Brené Brown, Malcolm Gladwell ou Naomi Klein, avec des thèmes qui oscillent entre technologie, bien-être, géopolitique et récits personnels.

Les livres numériques en anglais confirment la domination du roman, qu’il s’agisse de suspense avec Gone Girl, de romance avec The Kiss Quotient, de fantasy avec Kingdom of Ash, ou de classiques indémodables comme Pride and Prejudice et The Handmaid’s Tale. Enfin, les livres audionumériques en anglais reconduisent plusieurs succès de l’an dernier, avec un palmarès dominé par Pride and Prejudice de Jane Austen et des titres variés allant d'Eleanor Oliphant Is Completely Fine à Becoming, en passant par The Power of Habit, Divine Rivals ou Crazy Rich Asians.

Jeunesse

Côté « documents pour enfants les plus empruntés en 2025 », Harry Potter, Adèle Mortelle, Greg Heffley et Katniss Everdeen continuent de dominer. Deux titres québécois apparaissent : Quincaillerie Miville et Fanny Cloutier ou Le manoir.

1. Mortel un jour, mortel toujours!, de Mr Tan et Diane Le Feyer

2. Harry Potter à l’école des sorciers, de J. K. Rowling

3. Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry

4. Hunger Games vol.2, de Suzanne Collins

5. V.I.B., de Mr Tan et Diane Le Feyer

6. Hunger Games vol.1, de Suzanne Collins

7. Harry Potter et les reliques de la mort, de J. K. Rowling

8. Journal d’un dégonflé vol.6, de Jeff Kinney

9. L’Ickabog, de J. K. Rowling

10. Harry Potter et la coupe de feu, de J. K. Rowling

11. Quincaillerie Miville, d’Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué

12. La guerre des clans vol.1, d’Erin Hunter

13. Fanny Cloutier ou Le manoir, de Stéphanie Lapointe

14. L’aventure recommence!, de Natacha Godeau

15. La guerre des clans vol.2, d’Erin Hunter

16. Les bêtises, c’est maintenant!, de Mr Tan et Diane Le Feyer

17. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, de J. K. Rowling

18. Journal d’un dégonflé vol.3, de Jeff Kinney

19. Journal d’un dégonflé vol.1, de Jeff Kinney

20. Mac B., espion vol.1, de Mac Barnett

Pour les livres documentaires jeunesse , les jeunes lecteurs empruntent surtout des livres de cuisine, de nature, d’art et d’univers ludiques comme Pokémon. On retrouve Mon premier livre de recettes vols.1 et 2, Les saumons de la Mitis, Nutshimit – Un bain de forêt, mais aussi Le guide ultime Minecraft mode créatif, Minecraft, le guide survie, Minecraft, le guide océans, Minecraft – Construis le pays des zombies et Minecraft, le guide redstone. S’ajoutent Nos héroïnes, C’est mon corps!, Jean-Michel Basquiat, Zaha Hadid, Les records du jeu vidéo, Pokémon – L’intégrale des 9 régions, Pokédex – Les 151 Pokémon de la région de Kanto! et Guide des Pokémon légendaires et fabuleux. Enfin, les animaux sont représentés avec Copain des chats et Les tigres.

Le palmarès BD jeunesse de l’année est dominé presque entièrement par Astérix, avec L’iris blanc, La fille de Vercingétorix, Astérix et le griffon, Astérix et la Transitalique, Astérix légionnaire, Le menhir d’or, Astérix chez les Belges, Le papyrus de César, Astérix chez Rahàzade, Astérix et Latraviata, La zizanie, Astérix en Corse, La galère d’Obélix, Le combat des chefs, La grande traversée, Le bouclier arverne, Astérix en Hispanie et Le domaine des dieux. Deux titres résistent à cette hégémonie : Le retour de Lagaffe de Delaf et Le Lotus bleu de Hergé.

Les tout-petits empruntent des albums variés où se mêlent humour, affirmation de soi et douceur du quotidien. Les emprunts rassemblent notamment Pas moi, La tribu qui pue, C’est moi qui décide!, Ollie – Un livre sur la pleine conscience, J’ai faim, Un cadeau de Noël en novembre, Le tricot, L’autobus, Automne, Peter, le chat debout, Gustav le chien tout croche, Promenons-nous dans les bois, C’est qui qui?, Le souffle magique, Que fait l’hippopotame bleu?, Admire mes rayures! et Au lit, mon petit monstre!. Les émotions, Fais dodo, Colas mon p’tit frère et le classique Le petit prince complètent cette sélection.

