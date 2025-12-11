Inscription
Quels sont les livres les plus empruntés à la bibliothèque du Québec en 2025 ?

Comme chaque fin d’année, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) dévoile son traditionnel classement des livres les plus empruntés. Romans, essais, bandes dessinées, formats numériques et audio : les choix des lecteurs tracent un portrait des habitudes de lecture en 2025 chez nos cousins de Nouvelle-France. Entre forte présence d’auteurs québécois, goût pour les récits personnels et succès durables des grandes sagas, une nouvelle année de lectures est passée.

Le 11/12/2025 à 13:25 par Hocine Bouhadjera

Publié le :

11/12/2025 à 13:25

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Sur papier, sur écran ou avec les oreilles, les lecteurs québécois ont privilégié la fiction en tous genres, surtout contemporaine, mais aussi les essais, les documentaires destinés à mieux comprendre le monde et soi-même, ainsi qu’un large choix de bandes dessinées. Les emprunts révèlent un équilibre entre les œuvres québécoises, très présentes, et celles venues d’ailleurs, avec une préférence marquée pour le roman francophone.

Romans en français sur papier

Neuf des vingt romans les plus empruntés sont signés d’auteurs québécois. Ils côtoient sept écrivains français, un Italien, une Irlandaise, ainsi que le Suisse Joël Dicker, présent avec deux titres. Plus largement, les romans issus de la francophonie dominent nettement, avec seulement trois traductions dans ce palmarès.

Les lecteurs apprécient autant les récits intimes — Jean-Philippe Pleau, Sébastien Dulude, Neige Sinno, Marie Laberge — que les romans policiers de Joël Dicker, Louise Penny ou Piergiorgio Pulixi, les romans d’amour comme celui de Jean-Baptiste Andrea, ou encore la veine historique avec Philippe Collin. Premiers romans (Pleau, Dulude, Éric Chacour…) et valeurs sûres (Dicker, Kev Lambert, David Foenkinos, Michel Jean, Louise Penny…) se côtoient.

1. Rue Duplessis – Ma petite noirceur – Roman (mettons), de Jean-Philippe Pleau
2. Houris, de Kamel Daoud
3. Amiante, de Sébastien Dulude
4. Triste tigre, de Neige Sinno
5. Un animal sauvage, de Joël Dicker
6. Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour
7. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea
8. Les yeux de Mona, de Thomas Schlesser
9. Les sentiers de neige – Conte d’hiver, de Kev Lambert
10. Tata, de Valérie Perrin
11. La vie heureuse, de David Foenkinos
12. Dix jours, de Marie Laberge
13. Les enfants du large, de Virginia Tangvald
14. Le barman du Ritz, de Philippe Collin
15. Qimmik, de Michel Jean
16. La très catastrophique visite du zoo, de Joël Dicker
17. Le loup gris, de Louise Penny
18. La ricaneuse, d’Éric Dupont
19. La librairie des chats noirs, de Piergiorgio Pulixi
20. Intermezzo, de Sally Rooney

Documentaires, essais et biographies en français sur papier

L’intérêt des abonnés se détourne cette année des finances personnelles pour se diriger vers les récits personnels — Simon Paré-Poupart, Rebecca Makonnen, Michelle Zauner, Janette Bertrand, Claude Rajotte, Josée Blanchette — et vers des réflexions profondes liées à la psychologie, la sociologie ou la géopolitique — Martin Desrosiers, Frédéric Lenoir, Mona Chollet, Christophe André.

La destination voyage la plus prisée du palmarès est le Japon. Sur les vingt titres, onze proviennent d’auteurs québécois.

1. Ordures! – Journal d’un vidangeur, de Simon Paré-Poupart
2. Dans mon sang, de Rebecca Makonnen
3. Pleurer au supermarché, de Michelle Zauner
4. Plus jamais malade! – Mon approche globale pour un corps en santé, de Denis Fortier
5. L’art de ne pas toujours avoir raison – Penser contre soi-même avec Montaigne, de Martin Desrosiers
6. Cent ans d’amour – Réflexions sur la vieillesse, de Janette Bertrand
7. Nexus – Une brève histoire des réseaux d’information, de l’âge de pierre à l’IA, de Yuval N. Harari
8. Les oreilles de Rajotte, de Claude Rajotte
9. L’heure des prédateurs, de Giuliano Da Empoli
10. Presque vierge, de Josée Blanchette
11. Le rêve de Marc Aurèle – L’empereur philosophe qui nous aide à vivre, de Frédéric Lenoir
12. Le stress au travail vs le stress du travail, de Sonia Lupien
13. Résister à la culpabilisation – Sur quelques empêchements d’exister, de Mona Chollet
14. Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins – Et autres phénomènes de société expliqués, d’Étienne Guertin-Tardif
15. S’estimer et s’oublier – Abécédaire de l’estime de soi et de tout le reste, de Christophe André
16. Gaza avant le 7 – Carnets d’un siège, de Guillaume Lavallée
17. Elle investit – Bâtir sa richesse grâce à la bourse, de Karman Kong
18. La défaite de l’Occident, d’Emmanuel Todd
19. Japon (Lonely Planet)
20. La société de provocation – Essai sur l’obscénité des riches, de Dahlia Namian

Bandes dessinées et romans graphiques en français

Riad Sattouf domine encore avec plusieurs tomes de L’Arabe du futur et le premier volume de Moi, Fadi, le frère volé. Plusieurs titres québécois trouvent aussi leur place, ainsi qu’un titre néo-écossais. L’autobiographie reste une des forces motrices de la BD empruntée cette année.

1. Rose à l’île, de Michel Rabagliati
2. Moi, Fadi, le frère volé t.1, de Riad Sattouf
3. L’Arabe du futur t.6, de Riad Sattouf
4. L’Arabe du futur t.5, de Riad Sattouf
5. L’Arabe du futur t.3, de Riad Sattouf
6. L’Arabe du futur t.2, de Riad Sattouf
7. Symptômes, de Catherine Ocelot
8. Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid
9. L’Arabe du futur t.4, de Riad Sattouf
10. Corps vivante, de Julie Delporte
11. La route, de Manu Larcenet
12. Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici
13. Chroniques de jeunesse, de Guy Delisle
14. Les culottées 2, de Pénélope Bagieu
15. Paul à la maison, de Michel Rabagliati
16. Confessions d’une femme normale, d’Éloïse Marseille
17. La distinction, de Tiphaine Rivière
18. Environnement toxique, de Kate Beaton
19. C’est le Québec qui est né dans mon pays!, d’Emanuelle Dufour
20. Carbone & Silicium, de Mathieu Bablet

Livres numériques en français

Les vingt livres numériques les plus empruntés sont uniquement des romans, dominés par les policiers, le suspense et des œuvres introspectives. On remarque un décalage entre les succès papier et numériques : Kev Lambert apparaît ici avec Que notre joie demeure, tandis que Les sentiers de neige domine sur papier. Même dissociation pour Louise Penny.

1. Le rêve du jaguar, de Miguel Bonnefoy
2. Que notre joie demeure, de Kev Lambert
3. Ils n’ont rien vu, d’Andrea Mara
4. Rue Duplessis – Ma petite noirceur – Roman (mettons), de Jean-Philippe Pleau
5. Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour
6. Tata, de Valérie Perrin
7. La version qui n’intéresse personne, d’Emmanuelle Pierrot
8. Un animal sauvage, de Joël Dicker
9. Le nid du coucou, de Camilla Läckberg
10. Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea
11. Un monde de curiosités, de Louise Penny
12. Mirage, de Camilla Läckberg
13. Qimmik, de Michel Jean
14. Civilisés, de Patrick Senécal
15. La psy, de Freida McFadden
16. Je crois que je l’ai tuée, d’Andrea Mara
17. La femme de ménage, de Freida McFadden
18. Les fantômes de l’Hotel Jerome, de John Irving
19. Noir comme la neige, de Lilja Sigurdardottir
20. Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa

Livres audionumériques en français

Le palmarès audio diffère presque entièrement de ceux du papier et du numérique. Lisa Jewell y domine, suivie de près par Freida McFadden. On y retrouve principalement du suspense, de la romance et du fantastique.

1. Rien n’est vrai, de Lisa Jewell
2. La prof, de Freida McFadden
3. Je suis tout près de toi, de Jaime Lynn Hendricks
4. Ils resteront chez nous, de Lisa Jewell
5. Twisted Love t.1, d’Ana Huang
6. De miel et de cendres, de Shannon Mayer
7. Reminders of Him, de Colleen Hoover
8. La femme de ménage se marie t.4, de Freida McFadden
9. Twisted Games, d’Ana Huang
10. Rentre avant la nuit, de Lisa Jewell
11. Tous tes secrets, de Lisa Jewell
12. Insomnia – The Royal Thorns t.1, de Léa Nemezia
13. La femme de ménage voit tout t.3, de Freida McFadden
14. La librairie des livres interdits, de Marc Levy
15. Le couple d’à côté, de Shari Lapena
16. Je serai ton ombre, de Lisa Jewell
17. Hunger Games – Lever de soleil sur la moisson, de Suzanne Collins
18. The Devil’s Sons t.1, de Chloé Wallerand
19. On se reverra, de Lisa Jewell
20. Le mal joli, d’Emma Becker

Les romans en anglais empruntés en 2025 montrent une forte présence de romantasy et de littérature sentimentale, portée par des titres comme Fourth Wing, Iron Flame ou Onyx Storm de Rebecca Yarros. Deux ouvrages présents aussi dans le palmarès français, Intermezzo de Sally Rooney et The Grey Wolf de Louise Penny, confirment leur succès auprès des lecteurs. On retrouve également des œuvres littéraires et contemporaines telles que Yellowface de R. F. Kuang, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow de Gabrielle Zevin ou encore Demon Copperhead de Barbara Kingsolver.

Du côté des documentaires, essais et biographies en anglais, les lecteurs privilégient des auteurs très influents comme Yuval N. Harari, Annie Jacobsen, Peter Attia, Brené Brown, Malcolm Gladwell ou Naomi Klein, avec des thèmes qui oscillent entre technologie, bien-être, géopolitique et récits personnels.

Les livres numériques en anglais confirment la domination du roman, qu’il s’agisse de suspense avec Gone Girl, de romance avec The Kiss Quotient, de fantasy avec Kingdom of Ash, ou de classiques indémodables comme Pride and Prejudice et The Handmaid’s Tale. Enfin, les livres audionumériques en anglais reconduisent plusieurs succès de l’an dernier, avec un palmarès dominé par Pride and Prejudice de Jane Austen et des titres variés allant d'Eleanor Oliphant Is Completely Fine à Becoming, en passant par The Power of Habit, Divine Rivals ou Crazy Rich Asians.

À LIRE - Les 100 meilleurs livres de 2025 selon le New York Times, une Française présente

Jeunesse

Côté « documents pour enfants les plus empruntés en 2025 », Harry Potter, Adèle Mortelle, Greg Heffley et Katniss Everdeen continuent de dominer. Deux titres québécois apparaissent : Quincaillerie Miville et Fanny Cloutier ou Le manoir.

1. Mortel un jour, mortel toujours!, de Mr Tan et Diane Le Feyer
2. Harry Potter à l’école des sorciers, de J. K. Rowling
3. Le Petit Prince, d’Antoine de Saint-Exupéry
4. Hunger Games vol.2, de Suzanne Collins
5. V.I.B., de Mr Tan et Diane Le Feyer
6. Hunger Games vol.1, de Suzanne Collins
7. Harry Potter et les reliques de la mort, de J. K. Rowling
8. Journal d’un dégonflé vol.6, de Jeff Kinney
9. L’Ickabog, de J. K. Rowling
10. Harry Potter et la coupe de feu, de J. K. Rowling
11. Quincaillerie Miville, d’Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué
12. La guerre des clans vol.1, d’Erin Hunter
13. Fanny Cloutier ou Le manoir, de Stéphanie Lapointe
14. L’aventure recommence!, de Natacha Godeau
15. La guerre des clans vol.2, d’Erin Hunter
16. Les bêtises, c’est maintenant!, de Mr Tan et Diane Le Feyer
17. Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, de J. K. Rowling
18. Journal d’un dégonflé vol.3, de Jeff Kinney
19. Journal d’un dégonflé vol.1, de Jeff Kinney
20. Mac B., espion vol.1, de Mac Barnett

Pour les livres documentaires jeunesse , les jeunes lecteurs empruntent surtout des livres de cuisine, de nature, d’art et d’univers ludiques comme Pokémon. On retrouve Mon premier livre de recettes vols.1 et 2, Les saumons de la Mitis, Nutshimit – Un bain de forêt, mais aussi Le guide ultime Minecraft mode créatif, Minecraft, le guide survie, Minecraft, le guide océans, Minecraft – Construis le pays des zombies et Minecraft, le guide redstone. S’ajoutent Nos héroïnes, C’est mon corps!, Jean-Michel Basquiat, Zaha Hadid, Les records du jeu vidéo, Pokémon – L’intégrale des 9 régions, Pokédex – Les 151 Pokémon de la région de Kanto! et Guide des Pokémon légendaires et fabuleux. Enfin, les animaux sont représentés avec Copain des chats et Les tigres.

Le palmarès BD jeunesse de l’année est dominé presque entièrement par Astérix, avec L’iris blanc, La fille de Vercingétorix, Astérix et le griffon, Astérix et la Transitalique, Astérix légionnaire, Le menhir d’or, Astérix chez les Belges, Le papyrus de César, Astérix chez Rahàzade, Astérix et Latraviata, La zizanie, Astérix en Corse, La galère d’Obélix, Le combat des chefs, La grande traversée, Le bouclier arverne, Astérix en Hispanie et Le domaine des dieux. Deux titres résistent à cette hégémonie : Le retour de Lagaffe de Delaf et Le Lotus bleu de Hergé. 

À LIRE - Bibliothèque du Québec : Triste Tigre, roman le plus emprunté en 2024

Les tout-petits empruntent des albums variés où se mêlent humour, affirmation de soi et douceur du quotidien. Les emprunts rassemblent notamment Pas moi, La tribu qui pue, C’est moi qui décide!, Ollie – Un livre sur la pleine conscience, J’ai faim, Un cadeau de Noël en novembre, Le tricot, L’autobus, Automne, Peter, le chat debout, Gustav le chien tout croche, Promenons-nous dans les bois, C’est qui qui?, Le souffle magique, Que fait l’hippopotame bleu?, Admire mes rayures! et Au lit, mon petit monstre!. Les émotions, Fais dodo, Colas mon p’tit frère et le classique Le petit prince complètent cette sélection.

Tous les tops « adulte » sont à retrouver ici, Jeunesse ici.

Crédits photo : BAnQ

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

