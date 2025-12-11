Pour finir l'année, France Télévisions se penche sur le succès de la fantasy

Le triomphe de la Fantasy retrace l’histoire de la fantasy en explorant ses différents territoires : la littérature, les jeux de rôle, les jeux vidéo, la musique, le cinéma et les séries. À travers des images époustouflantes et sans IA, il dessine la carte de ce monde parallèle, né au XIXe siècle en réaction à la révolution industrielle, et montre comment il a évolué pour refléter nos peurs, nos rêves et nos combats.

Il était une fois William Morris, auteur anglais du XIXe, qui, en réaction à la révolution industrielle, imagine un monde sans machines, mêlant folklore et passé idéalisé, posant ainsi les premières pierres de la fantasy.

Puis, dans les années 1930 aux USA, Conan le Barbare, raconté dans des revues populaires, émerge en pleine crise économique comme une figure d’évasion, captivant un public en quête de rêves et d’aventures. Mais c’est avec la publication en 1954 du Seigneur des anneaux et du Hobbit par J.R.R. Tolkien, marqué par ses traumatismes de la Première Guerre mondiale, que la fantasy devient un genre à part entière. On y croise des elfes, des magiciens, des hobbits, une nature consciente et des peuples en lutte contre le mal, dans d’immenses contrées.

Dans les années 1960 et 1970, la fantasy se transforme en manifeste contre la guerre du Vietnam, influençant la musique avec des groupes comme Led Zeppelin, Pink Floyd et Black Sabbath, et devenant une référence esthétique pour le heavy metal. Avec l’arrivée des jeux de rôle comme Donjons & Dragons, puis dans les années 90-2000 des jeux vidéo comme Zelda et Final Fantasy, les lecteurs deviennent acteurs de leurs propres aventures, explorant des mondes magiques et affrontant des créatures légendaires.

Dans les années 2000, le territoire du cinéma, avec la trilogie Le Seigneur des anneaux de Peter Jackson, et la saga Harry Potter, a tiré parti de la dimension spectaculaire des décors et personnages de la fantasy, pour vite devenir des succès planétaires. La série Game of Thrones, elle aussi devenue un phénomène, a confirmé l’appétit du public pour la fantasy.

Un genre qui ne cesse de se réinventer, nourri par la marche du monde. La crise climatique, comme si la fantasy avait eu raison dès le départ, nourrit plus que jamais les œuvres, avec des créatures fantastiques devenues les consciences de notre rapport à la nature. La révolution sociétale de l’égalité entre les sexes et celle de la diversité ont aussi atteint les territoires de la fantasy.

Ce documentaire est une célébration de l’imaginaire, montrant comment la fantasy, nourrie par les crises de l’histoire, reste un havre créatif où se mêlent passé, présent et futur. Une ode à un genre qui, depuis plus d’un siècle, nous ensorcelle et nous invite à nous retrouver nous-mêmes.

Au rayon littérature, le documentaire convoque l'autrice américaine Robin Hobb, sa collègue Naomi Novik, mais aussi Maxime Chattam et Estelle Faye. Il donne aussi la parole, entre autres, à l’historien William Blanc (Winter is coming, Libertalia), à Hélène Bouillon, historienne, adjointe à la directrice des Antiquités Égyptiennes au musée du Louvre (Une histoire des animaux fantastiques, PUF) ou encore Patrice Louinet, considéré comme l'un des principaux exégètes du travail de Robert E. Howard.

Réalisé par Régis Brochier, produit par Agnès et Christie Molia, ainsi que Christophe Brulé pour Tournez s’il vous plaît, le documentaire sera diffusé le 31 décembre sur France 5, mais disponible dès le 19 décembre sur la plateforme france.tv.

Photographie : © TSVPPROD

Par Dépêche

