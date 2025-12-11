ALIDO : une nouvelle application pour connecter les lecteurs aux librairies indépendantes d’Occitanie

ALIDO permet d’accéder facilement aux coups de cœur des libraires afin de trouver sa prochaine lecture, tout en indiquant quelles librairies à proximité possèdent le livre recherché. L’application facilite également la réservation et la commande en Click & Collect dans l’établissement de son choix, tout en offrant la possibilité de créer des listes de souhaits et de les transmettre à ses proches.

Grâce à la géolocalisation, elle aide aussi à repérer la librairie la plus proche. Un agenda intégré permet enfin de participer aux événements organisés par les librairies de la région. L’objectif affiché est d’offrir un outil simple et intuitif pour anticiper, notamment en période de fêtes, tout en soutenant les commerces indépendants.

L’annonce du lancement s’accompagne d’un rappel fondamental concernant le cadre juridique du livre en France : depuis 1981 et l’adoption de la loi Lang, un livre a le même prix partout, qu’il soit vendu en ligne, en grandes surfaces ou en librairie indépendante. Le choix du canal d’achat prend alors tout son sens, puisqu’il permet de privilégier les acteurs de proximité sans surcoût pour les lecteurs.

À LIRE - À quel milliardaire appartient votre livre ? L'application qui parle d'argent dans l'édition

Le développement d’ALIDO a bénéficié du soutien de la DRAC Occitanie, qui a accompagné le projet. Ses initiateurs remercient également Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA), ainsi que Marion Baudoin, Sarah Schweighoffer et ALIP, qui ont contribué à ouvrir la voie et à préparer le terrain grâce à leur travail préalable.

Crédits photo : ALIDO

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com