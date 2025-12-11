Groupe Bayard : Pauline Alvado nommée directrice commerciale du pôle jeunesse

Dans ce rôle, Pauline Alvado prendra la tête des équipes commerciales dédiées à la vente auprès des écoles, en France comme à l’international, ainsi que de celles en charge des grands comptes, de la vente hors librairies, des ventes audio et numériques B2B, et des équipes Administration des ventes. Son périmètre couvrira l’ensemble des activités jeunesse du groupe : presse magazine, livres, audio et numérique, jeux et jouets.

Sa mission consistera à soutenir le développement commercial, à accélérer la diversification des circuits de distribution, et à renforcer la relation de confiance du pôle jeunesse avec ses interlocuteurs publics et privés.

Diplômée de l’EM Lyon, Pauline Alvado débute dans le secteur des médias au sein de Canal+, où elle se spécialise dans la commercialisation d’abonnements. Elle rejoint ensuite le groupe SeLoger – Logic-Immo, travaillant dans un contexte de transformation marqué par la modernisation et la fusion des équipes dédiées aux services clients.

Elle poursuit son parcours chez Effy, entreprise active dans le domaine de la rénovation énergétique, dans un environnement porté par une forte croissance des activités commerciales. Depuis la fin de l’année 2023, elle intervenait comme manager de transition freelance, accompagnant des PME dans la structuration et l’organisation de leurs dispositifs commerciaux.

Crédits photo : Bayard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com