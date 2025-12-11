Âgée de 55 ans, l'autrice britannique Sophie Kinsella succombe à un cancer

Née en 1969 à Londres, Madeleine Townley, avant de devenir Madeleine Wickham, étudie la philosophie et les sciences politiques à l'université d'Oxford, dont elle sort diplômée d'un master. Journaliste spécialisée dans l'économie, elle publie son premier roman, Un week-end entre amis (trad. Marie-Claude Peugeot, Belfond, 2007), à l'âge de 26 ans.

Après ce premier succès public et critique suivent d'autres romans signés Madeleine Wickham (présentés sous le nom « Madeleine Wickham alias Sophie Kinsella » en France), parus entre 1995 et 2001. L'autrice elle-même les estimait « un peu plus sérieux, plus sombre, un puzzle sans héroïne principale, mais plutôt des groupes de personnages qui se croisent d'une manière ou d'une autre », rappelle The Guardian.

Désireuse d'« expérimenter », la romancière déjà aguerrie fait parvenir un manuscrit écrit sous le pseudonyme de Sophie Kinsella, lequel deviendra Confessions d'une accro du shopping. « Je me suis dit que le shopping était devenu un passe-temps national, mais que jamais personne n'avait écrit dessus », expliquait-elle en 2019 dans le podcast « The Sunday Salon with Alice-Azania Jarvis ».

Devenu un véritable phénomène éditorial, Confessions d'une accro du shopping a été suivi de plusieurs ouvrages reprenant tous, dans leur titre, l'expression « accro du shopping ». Publiée aux éditions Belfond en France, la série compte 9 tomes, dont le dernier, L'accro du shopping fête Noël (trad. Daphné Bernard), a été publié en 2020.

Une adaptation cinématographique a aussi été réalisée par P. J. Hogan en 2009, sur un scénario de Tracey Jackson, Tim Firth et Kayla Alpert, avec Isla Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack ou encore Krysten Ritter au casting.

Parallèlement à la série Accro du shopping, Sophie Kinsella publiait d'autres ouvrages, indépendants, comme Poppy Wyatt est un sacré numéro (trad. Daphné Bernard, Belfond, 2013), Ma vie (pas si) parfaite, (trad. Daphné Bernard, Belfond, 2017) ou bien La Vie rêvée d'Ava (trad. Daphné Bernard, Belfond, 2022).

L'autrice s'était également essayée aux ouvrages pour la jeunesse, non disponibles en français, ainsi qu'à l'écriture d'un titre destiné aux adolescents et jeunes adultes, Audrey retrouvée (trad. Juliette Lê, Pocket Jeunesse, 2016).

Un terrible diagnostic

En avril 2024, l'autrice annonçait être atteinte d'un cancer du cerveau, un glioblastome, dont elle avait eu connaissance un an auparavant. « Je ne l’avais pas partagé auparavant parce que je voulais m’assurer que mes enfants puissent entendre et assimiler la nouvelle en privé et s’adapter à notre “nouvelle normalité” », expliquait-elle alors, rapporte l'agence Euronews.

Dans un communiqué, la famille de l'autrice indique qu'elle « est morte en paix, entourée, tout au long de ses derniers jours, par ce qu'elle chérissait : sa famille, de la musique, de l'amour, les fêtes de Noël et la joie ».

« Malgré sa maladie, qu'elle a supportée avec un courage infini, Sophie se considérait comme vraiment chanceuse d'avoir une famille et des amis aussi merveilleux, et d'avoir connu un succès extraordinaire dans sa carrière d'écrivain. Elle ne tenait rien pour acquis et était éternellement reconnaissante de l'amour qu'elle recevait », poursuit le message.

Les éditions Belfond et Pocket, en France, soulignent, en adressant leurs condoléances à sa famille, à ses proches et à ses lecteurs : « Son œuvre, lumineuse et profondément humaine, continuera longtemps d’accompagner, de consoler et de faire sourire des générations de lecteurs. »

Photographie : Sophie Kinsella, en 2009 (Elena Torre, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

