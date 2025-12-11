La Sacem ne défend pas d’autres intérêts que ceux de ses membres

ActuaLitté : La Sacem a adressé une note aux sénateurs pour les alerter sur les risques de la proposition de loi. Sur quels critères considérez-vous légitime que la Sacem intervienne directement dans le processus parlementaire, et comment garantissez-vous la transparence de cette démarche ?

Sacem : 240.000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique font actuellement confiance à la Sacem pour la gestion de leurs droits d’auteur. Les revenus actuels des artistes-auteurs que nous représentons étant des droits d'auteur issus d'une cession de droits, il nous semble légitime d’apporter notre éclairage sur une proposition de loi qui porte précisément sur la question de leurs revenus.

De même, gardons à l’esprit que le législateur reconnait expressément aux organismes de gestion collective la capacité d’offrir des services sociaux dans l’intérêt de leurs membres. Le rôle de la Sacem ne se limite donc pas à la collecte et la répartition des droits.

Mais surtout, compte tenu du nombre de sociétaires de la Sacem, nous connaissons bien la problématique de la précarité des artistes, contre laquelle nous luttons chaque jour.

Vous affirmez que “toutes les organisations professionnelles ne partagent pas l’analyse” portée par la proposition de loi. Comment justifiez-vous que votre position soit représentative de l’ensemble des artistes-auteurs, alors même que les profils et les situations économiques sont très hétérogènes ?

Sacem : Avec plus de 240.000 membres, la question de la représentativité de la Sacem ne se pose pas.

Par ailleurs, nous ne prétendons pas représenter l’ensemble des artistes auteurs et connaissons l’hétérogénéité des situations, notamment dans d’autres secteurs que celui de la musique.

Nous luttons tous les jours pour répondre à la précarité des artistes auteurs en défendant un partage équitable de la valeur, notamment par les acteurs online et par les acteurs de l’IA qui représentent une menace supplémentaire de remplacement définitif des artistes auteurs. Notre inquiétude est aussi celle des organisations professionnelles représentatives des artistes auteurs de la musique.

La Sacem exerce-t-elle une action coordonnée de sensibilisation auprès de plusieurs groupes parlementaires, et comment évitez-vous qu’une telle démarche soit perçue comme une pression visant à orienter la décision législative ?

Sacem : Les parlementaires reçoivent tous les jours les arguments des différentes organisations professionnelles et syndicats représentant les artistes auteurs des différentes filières.

Notre démarche n’est pas différente, nous saluons le questionnement politique autour de la précarité des artistes auteurs mais alertons sur les limites de la proposition de loi et les risques qu’elle fait courir : une mauvaise solution à un vrai problème !

La note insiste sur la fragilisation possible de la gestion collective, dont la Sacem est un acteur central. Comment assurez-vous que votre intervention ne vise pas avant tout à préserver vos intérêts institutionnels plutôt qu’à défendre ceux des auteurs ?

Sacem : La Sacem ne défend pas d’autres intérêts que ceux de ses membres puisqu’elle est gouvernée par ces derniers. En outre, la Sacem a pour particularité d’être une société à but non lucratif. Elle ne fait pas de bénéfice et travaille pour défendre les intérêts de tous ses membres sans discrimination et d’ailleurs personne n’est obligé d’adhérer à la Sacem.

Sur le fond, l’assimilation partielle à un régime d’assurance chômage introduit une confusion entre indépendance créative et salariat, en contradiction avec le Code de la propriété intellectuelle, au risque d’affaiblir les contrats de licence, la gestion collective et la protection des œuvres. La gestion collective est d’abord une garantie de protection des créateurs et de leur indépendance.

Vous critiquez longuement la proposition de loi, mais la note ne formule pas de solution concrète. Pourquoi ne pas avoir présenté aux sénateurs un dispositif social alternatif permettant de répondre à la précarité des artistes-auteurs ?

Sacem : Nous y travaillons aux côtés des organisations professionnelles. Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt des propositions formulées par la SACD et la SCAM.

Votre argumentaire s’appuie sur des références allant de Beaumarchais aux lois révolutionnaires. En quoi ces éléments historiques éclairent-ils la situation économique actuelle des auteurs, et n’y a-t-il pas un risque de détourner le débat de ses enjeux contemporains ?

Sacem : Les lois révolutionnaires et Beaumarchais ont permis l’apparition et la protection de la notion de droit d’auteur qui s’applique encore aujourd’hui et qui est garantie par la Constitution. Et le droit d’auteur a toujours su s’adapter aux évolutions technologiques. C’est aujourd’hui la plus forte protection possible pour les artistes-auteurs en France.

Face au développement de l’IA générative et d’acteurs internationaux qui pillent le travail des auteurs sans rémunération et ont pour projet politique de transformer les œuvres en contenus monétisables, face à la tentation de nombreux diffuseurs d’y avoir recours pour échapper à leurs obligations de rémunérer les auteurs, nous considérons qu’il est urgent de défendre le droit d’auteur. Car au-delà du revenu de remplacement, le risque est aujourd’hui réel d’un remplacement des artistes auteurs.

