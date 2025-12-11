Sous le casque, la carapace : avec Empire City, les Tortues Ninja en VR

En 1984, dans le premier numéro de la série de bandes dessinées Teenage Mutant Ninja Turtles, Peter Laird et Kevin Eastman présentent des personnages qui marqueront la pop culture, dont des tortues nommées d'après des grands maitres italiens de la peinture...

En 2026, l'univers des Tortues Ninja s'invite dans les casques VR MetaQuest avec TMNT: Empire City, développé par Beyond Frames Entertainment et Cortopia Studios. Les joueurs pourront entrer dans la carapace de leur choix, assure Ace St. Germain, directeur créatif du titre.

« Depuis plus de 40 ans, les fans ont découvert les Tortues Ninja à différents moments de leur histoire et ont chacun leur version préférée des Tortues. Chacune d'entre elles est spéciale, et nous voulons laisser la possibilité d'incarner celle qui compte le plus pour vous », assure-t-il.

En France, une intégrale Tortues Ninja est publiée par Hi Comics, dans des traductions de Benjamin Viette et Mathieu Auverdin. La dernière parution en date est le tome 8, en librairie depuis le 5 novembre.

Par Antoine Oury

