Salons, festivals : une nouvelle grille tarifaire pour les participations d'auteurs

La rémunération des auteurs participant à chaque manifestation est une condition essentielle d’attribution des aides accordées par la Sofia.

Cette rémunération doit apparaître de manière explicite sur une ligne budgétaire distincte, et l’organisateur « s’engage à informer la Sofia des paiements effectués en droits d’auteur ou en revenus accessoires », précise l'OGC. Par ailleurs, l'auteur doit recevoir, au moins un mois avant sa prestation (sauf cas exceptionnel), un contrat d’engagement réciproque entre l’auteur et le porteur de projet, qui devra être conforme dans ses principales dispositions au modèle proposé par la Sofia.

La grille des tarifs SOFIA ci-dessous s’applique aux festivals, salons, manifestations littéraires, et aux activités d’éducation artistique et culturelle se déroulant en 2026. Les tarifs indiqués sont des tarifs minimums.

La Sofia apporte des précisions sur les tarifs affichés ci-dessus et sur leurs conditions d'application.

A/ Les tarifs journée et demi-journée d'intervention

1/ Plages horaires

Journée d’intervention (3 interventions maximum dans la même journée)

Entre 8h et 18h

Demi-journée d’intervention (2 interventions maximum dans la même demi-journée)

Entre 8h et 13h

Entre 13h et 18h

En soirée (à partir de 17h00)

À titre d’exemples :

1 intervention matin + 1 intervention après-midi = 1 journée

1 intervention matin + 1 intervention soir = 1 demi-journée + 1 demi-journée

1 intervention matin + 1 intervention après-midi + 1 intervention soir = 1 journée + 1 demi-journée

2 interventions sur deux journées différentes => 1 demi-journée + 1 demi-journée

2/ Durées d’intervention et public visé

La durée d’une intervention ne saurait excéder 2h.

Concernant les interventions en milieu scolaire, il est important de pouvoir définir en amont avec l’auteur ou l’autrice sa préférence quant au nombre de classes par intervention. Au-delà de 2 classes, le montant de l’intervention pourra être renégocié (à la hausse) avec l’auteur ou l’autrice.

3/ Types d’interventions concernées

Cf. Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs

Lecture publique de son œuvre

Présentation du processus de création lors de rencontres publiques et débats

Présentation de son œuvre

Atelier d’écriture ou d’illustration

NB. : les performances font l’objet d’un tarif différent. Cf. infra.

4/ Auteurs concernés

Tous les auteurs sont concernés : écrivains, traducteurs, illustrateurs…

Dans le cas d’une rencontre entre un auteur ou une autrice et son traducteur ou sa traductrice, c’est le tarif intervention (demi-journée ou journée) qui s’applique aux deux intervenants.

B/ Le tarif « Performance »

Le tarif minimum indiqué est un tarif par auteur/autrice (ou autre artiste) intervenant et non un tarif global pour l’intervention à diviser par le nombre d’intervenants.

La lecture performance se distingue de la lecture publique simple par un travail de création, d’adaptation ou de mise en scène (tout en ne relevant pas du régime des intermittents du spectacle).

Exemples de « performances » :

Lecture performance de son œuvre

Lecture musicale de son œuvre

Lecture dessinée de son œuvre

Concert dessiné

…

Nouveaux tarifs Charte 2026 (adoptés en mars 2025)

Cette année, l’indice du coût de la vie est de +0,8 % (indice Insee février 2025).

Les recommandations tarifaires sont indexées sur cet indice.

Les recommandations tarifaires 2026 des rencontres : 514,64 € bruts la journée et 310,47 € bruts la demi-journée.

C/ Le tarif « Plateau/Table ronde »

Ce tarif s’applique à une rencontre en plateau ou table-ronde à partir de 3 auteurs ou autrices invité(e)s.

En deçà (1 ou 2 auteurs ou autrices invités), c’est le tarif demi-journée qui s’applique et, le cas échéant, à chacun des deux auteurs ou autrices.

D/ Autres interventions

1. Joute de traduction

C’est le tarif journée par auteur/traducteur ou autrice/traductrice intervenant(e) qui doit s’appliquer a minima.

2. Intervention en ligne

C’est le même tarif que celui prévu en présentiel qui doit s’appliquer.

3. Autres formats (hors grille tarifs minimum)

D’autres formats d’intervention sont développés par les festivals et les salons et ne figurent pas expressément dans la grille actuelle des tarifs minimums.

Il peut s’agir notamment (liste non exhaustive) :

De mini entretiens

De capsules vidéos

De cafés littéraires

De petits-déjeuners, apéros et goûters littéraires

Etc…

Dans ces cas :

S’il s’agit d’une ou de plusieurs interventions courtes sur une même demi-journée, c’est le tarif demi-journée qui s’applique.

S’il s’agit d’une ou de plusieurs interventions courtes sur une même journée, c’est le tarif journée qui s’applique.

4. Commande de texte

Il s’agit d’un tarif à négocier avec l’auteur ou l’autrice ; cela n’entre pas dans le montant de l’intervention.

5. Activité de dédicace assortie de la création d’une œuvre

Hormis les festivals signataires du protocole relatif à la rémunération des dédicaces dans les festivals de bande dessinée, la rémunération des auteurs et autrices en dédicace est recommandée mais n’est pas obligatoire.

À titre d’information, les recommandations tarifaires 2026 de la Charte pour les signatures sont de 257,32€ bruts la journée et de 155,24€ bruts la demi-journée.

