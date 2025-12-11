Key lab et bootcamp : comment les dire en français ?

La première expression étudiée par la Commission d'enrichissement de la langue française relève du domaine de la recherche. En effet, key lab, littéralement « laboratoire clé », désigne « des unités de recherche qui sont de nature à faire face à la compétition scientifique internationale ».

Les key labs ont été au centre de l'attention, ces derniers mois en France, après l’annonce de la création d’un label « CNRS Key Labs », en décembre 2024, par Antoine Petit, président-directeur général du CNRS. Une partie des personnels de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a exprimé ses craintes vis-à-vis d'une politique perçue comme une concentration des moyens financiers et humains de l'État sur un petit nombre de laboratoires de recherche, au détriment des autres.

Face à ces réactions, le PDG du CNRS a mis en place une période moratoire pour suspendre la création du label et instaurer une concertation. Il a rappelé les instructions du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste : « Le CNRS a vocation à avoir une stratégie scientifique qui ne peut être la somme de stratégies de sites et qui doit infuser son allocation de moyens. »

Sans prendre parti, bien évidemment, la Commission d'enrichissement de la langue française rappelle en tout cas « qu'il existe en français un certain nombre d'équivalents capables d'exprimer cette notion et recommande d'utiliser des termes comme laboratoire d'excellence, laboratoire de référence ou laboratoire stratégique ».

De l'armée aux jeunes pousses

L'autre terme examiné par la commission, bootcamp, a une histoire particulière, puisque son origine remonte « aux pratiques d'entraînement militaire », comme l'indique l'organisme. Aujourd'hui, il est plutôt rattaché au domaine de la formation, en désignant « des séquences collectives de formation intensive, de courte durée, à finalités pratiques ».

Le terme bootcamp se retrouve ainsi couramment utilisé dans le secteur du travail, en particulier lorsque l'on évoque des entreprises catégorisées comme des jeunes pousses ou œuvrant dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies.

Cette fois encore, la commission souligne que des équivalents en français existent : elle met en avant les expressions « session de formation accélérée », « formation intensive » ou « stage intensif de formation ».

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Photographie : illustration, gunarsg, CC BY-ND 2.0

