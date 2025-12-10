Le "Goncourt du cinéma" honore l'adaptation d'un roman de Fatima Daas

L'adaptation du récit autobiographique vendu à plus de 80.000 exemplaires, tous formats confondus, a attiré plus de 400.000 spectateurs dans les salles. Pour le rôle principal, Nadia Melliti a reçu le Prix d'interprétation féminine à Cannes.

Le texte de Fatima Daas, construit autour d'une première personne affirmée, fragile, répétitive, incantatoire, a marqué la scène littéraire pour sa manière de dire l’identité, les contradictions intimes, la foi, la sexualité et le manque d’air.

Le film raconte le parcours de Fatima, benjamine d’une famille algérienne installée en banlieue parisienne, prise entre les normes familiales et religieuses et son désir d’émancipation. Son entrée en classe préparatoire, hors de son quartier, marque l’amorce d’une liberté nouvelle – mais aussi le début d’une lutte intérieure, notamment autour de l’affirmation de son homosexualité.

Le second roman de Fatima Daas, Jouer le jeu, est paru à la rentrée littéraire 2025 aux éditions de l’Olivier cette fois. Dans Jouer le jeu, Fatima Daas suit Kayden, une adolescente bien entourée par sa mère épuisée mais attentive, sa sœur complice et un groupe d’amis soudé au lycée.

Observatrice aiguë, Kayden consigne dans ses textes les comportements et les contradictions d’un système qu’elle juge trop rigide. Ses écrits, où se mêlent perceptions et zones d’ombre, révèlent sa sensibilité naissante. Lorsque Mme Fontaine, la redoutée professeure de littérature, découvre ses pages, une possibilité nouvelle apparaît. Kayden se met alors à rêver de réussir le concours d’entrée à Sciences Po, comme une brèche ouverte dans son horizon. Le roman a été vendu à 4506 exemplaires, selon Edistat.

Née en 1995, élevée à Clichy-sous-Bois au sein d’une famille nombreuse venue d’Algérie, Fatima Daas s’est très tôt saisie de l’écriture comme d’un geste de survie. Au collège déjà, elle revendique son droit à la parole. Elle se décrit comme féministe intersectionnelle, position qui irrigue profondément son premier roman.

Le prix Louis-Delluc, créé en 1937 et souvent surnommé le « Goncourt du cinéma », distingue chaque année le meilleur film français. Décerné par un jury composé de critiques et de personnalités du cinéma, il met à l’honneur une œuvre marquante tant par son ambition artistique que par sa portée culturelle.

Annoncé traditionnellement en décembre, il constitue l’une des distinctions les plus prestigieuses du cinéma français. De nombreux films majeurs et cinéastes importants y ont été consacrés au fil des décennies. Un second prix, le Louis-Delluc du premier film, a récompensé Le Rendez-vous de l’été, de Valentine Cadic.

