Joe Sacco et Art Spiegelman : une exposition événement à Paris

Pour le journaliste Julien Bisson, qui signe le texte accompagnant l’exposition, cette rencontre tient de l’évidence autant que de l’événement : « C’est un dialogue au sommet entre deux monstres sacrés de la bande dessinée documentaire, qui ont ouvert la voie à des générations d’héritiers et ont transformé notre manière de raconter le réel. »

Deux figures majeures du 9ᵉ art, réunies pour la première fois

Art Spiegelman et Joe Sacco sont devenus au fil des décennies des icônes qui dépassent leur œuvre. L’aîné, Art Spiegelman, a bouleversé l’histoire de la bande dessinée avec Maus (1986–1991), récit de l’itinéraire de ses parents déportés à Auschwitz. Plus de 3 millions d’exemplaires vendus, un prix Pulitzer en 1992, le Grand Prix d’Angoulême en 2011, et une reconnaissance internationale incontestable.

Spiegelman y utilise un dispositif animalier devenu célèbre : des souris pour les Juifs, des chats pour les nazis, des porcs pour les Polonais. Une manière, expliquera-t-il plus tard dans MetaMaus (2011), « d’évoquer le regard déshumanisant du IIIe Reich, qui représentait les Juifs comme des rats, comme une vermine menaçante ». Depuis, il n’a cessé d’interroger les mécanismes de la violence, notamment dans À l’ombre des tours mortes, réflexion magistrale sur le 11 septembre.

Joe Sacco, lui, a fait irruption dans le paysage avec Palestine (1993–1995), un reportage de 300 pages réalisé pendant la première intifada. Deux mois d’immersion dans les territoires occupés, une écoute des voix invisibles, un regard documentaire unique. Julien Bisson souligne : « Sacco rend leur humanité aux oubliés, ceux dont l’histoire ne tient souvent que dans une note de bas de page. »

Après Palestine, il a poursuivi ce travail au long cours en Irak, dans le Caucase, chez les Premières Nations, ou dans les marges de l’Amérique. Dans Gaza 1956 : en marge de l’Histoire (2009), il exhume les massacres de Rafah et Khan Younès — 400 civils palestiniens exécutés en marge de la crise de Suez — et montre combien Gaza est une « plaie ouverte » qui ne cesse de suppurer.

À l’automne dernier, il publiait Guerre à Gaza, un pamphlet rageur contre la complicité américaine, tout en exprimant son horreur face aux tueries du Hamas et son dégoût du gouvernement Netanyahou.

À LIRE - Joe Sacco dessine l'horreur de la Guerre à Gaza

Un duo contre le cycle sans fin de la violence

C’est dans cette double dénonciation — celle du terrorisme et celle des représailles aveugles — que les deux dessinateurs ont uni leurs crayons. Leur projet commun, Never Again!.. And Again… And Again…, a été publié en février dans la New York Review of Books, puis repris par Le 1, The Guardian ou El País.

Julien Bisson y voit un geste politique puissant : « C’est un cri de colère et de désespoir face au cycle de la violence, où les armes ne se taisent que pour mieux entendre les râles des victimes. Une méditation sur les “plus jamais ça” sans cesse trahis. »

Outre les planches finales, l’exposition dévoile des croquis préparatoires révélant la collaboration entre les deux artistes.

Julien Bisson interroge : « Comment représenter l’horreur sans la trahir ? Comment trouver la juste distance ? Comment écrire dans un conflit où même les mots sont des champs de bataille ? » Ces recherches montrent la tension permanente entre empathie, lucidité et retenue. Chaque trait s’efforce de témoigner, sans céder ni au spectaculaire ni au manichéisme.

Pour Julien Bisson, « la vengeance est une machine infernale, toujours avide de sang. Et l’histoire des guerres prochaines est déjà en train de s’écrire, à l’encre noire du ressentiment. » C’est précisément cette mécanique tragique que Sacco et Spiegelman mettent en lumière : des guerres qui se répètent lorsque les sociétés échouent à construire la paix.

Crédits photo : Joe Sacco & Art Spiegelman, Never Again!..And Again...And Again..., dessin final page 3, 2025, encre, collage et correcteur sur papier © Courtesy of the artists and Galerie Martel

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com