Le Prix Movis 2025 distingue Le vin de Strasbourg

L’association Movis réunit plus de 70 journalistes spécialisés dans le vin et la viticulture. Chaque année, elle remet un prix à un livre consacré à cet univers. Pour cette édition, le jury présidé par André Deyrieux comptait six membres et la remise s’est tenue en présence de Philippe Faure-Brac, Meilleur Sommelier du monde. Le jury a salué un livre qui raconte « une histoire sympathique, bien écrite, avec une iconographie fraiche et bien documentée ».

La distinction attribuée à Le vin de Strasbourg met en lumière un ouvrage qui croise approche historique et observation du vignoble actuel. Les auteurs y réunissent textes, archives et photographies pour restituer une évolution longue de plusieurs siècles.

Une histoire urbaine liée au commerce du vin

Le vin de Strasbourg. Histoire du vignoble et vignerons d’aujourd’hui décrit le rôle central du vin dans le développement de la ville. Grâce à son port sur le Rhin et à ses liaisons avec l’Ill et la Bruche, Strasbourg exportait les vins d’Alsace à travers l’Europe. Cette activité a structuré des métiers comme le négoce, la tonnellerie, la batellerie et l’hôtellerie.

Georges Bischoff retrace ces périodes où la ville fonctionnait comme une véritable plaque tournante du commerce viticole. Il met en évidence le lien entre circulation des marchandises, prospérité économique et organisation urbaine. Les documents anciens utilisés dans l’ouvrage permettent de comprendre comment cette activité a façonné le territoire.

Le récit s’attache aussi à montrer la continuité entre pratiques viticoles, usages quotidiens et économie locale. L’histoire du vin y apparaît comme un fil conducteur dans l’évolution de la ville et de ses échanges.

Des vignerons qui prolongent un héritage vivant

L’ouvrage présente également la Tribu des Gourmets, héritière de l’ancienne corporation des Weinsticher. Ce collectif regroupe des vignerons engagés en faveur des vins de terroir. Ils œuvrent à réaffirmer l’identité des vins liés à Strasbourg autour d’une approche axée sur l’authenticité et la minéralité.

Hervé Lévy a rencontré ces producteurs pour documenter leurs méthodes et leur vision du vignoble. Les portraits montrent comment ces artisans vinificateurs s’inscrivent dans un travail de continuité avec l’histoire locale.

Les photographies de Stéphane Louis accompagnent le texte et apportent un regard sur les paysages, les gestes et les documents anciens. L’ouvrage est conçu pour un large public intéressé par l’histoire, la culture alsacienne ou les pratiques viticoles. Il propose une entrée claire dans un sujet qui mêle économie, géographie et héritage local.

L'année dernière, la lauréate était Tania Brasseur pour Absinthe (Helvetiq).

