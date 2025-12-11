Tibert Éditions ouvre une campagne pour “sauver la maison

Les temps sont durs pour les maisons d'édition indépendantes. Quelques jours après le placement en redressement judiciaire des éditions Petit à Petit, Tibert ouvre sa « vente solidaire » afin de consolider la trésorerie de la structure.

Six packs sont proposés aux soutiens, pour des tarifs allant de 10 à 500 €, avec des contreparties, dont des ouvrages du catalogue et des illustrations signées par des artistes qui ont travaillé avec la maison (Minimaki, Adeline Martin, Korrig'Anne, Naïade Lacolomb, Elsa Roman et Thomas Vernus).

« Ce n'est pas un secret, le monde du livre est ébranlé. Nous en faisons les frais, comme beaucoup d'autres », affiche Tibert sur la page de la vente solidaire, qui a déjà récolté, au moment de la publication de cet article, plus de 11.000 €.

Contacté, François Andrieux, fondateur de la maison d'édition, apporte quelques précisions sur l'initiative, aussi pensée « comme un appel lancé afin de jauger nos forces, d'estimer de l'attachement des lecteurs et lectrices pour nos ouvrages ».

Au-delà de cette vente solidaire, estime-t-il, « il faudra se réinventer un peu, en tant que maison d'édition, en 2026. Nous avons déjà des idées, qui restent dans les domaines du livre et de l'illustration. » Avec les deux autres personnes impliquées dans Tibert — Camille, à temps plein comme François Andrieux, et Marine, à temps partiel —, il développera la réflexion en début d'année prochaine.

« Le monde du livre a changé »

Plusieurs facteurs expliquent les difficultés de Tibert Éditions en 2025, détaille le dirigeant. « Le plus important tient au nombre d'impayés de librairies, depuis un an », déplore-t-il sans pour autant blâmer les professionnels. « Les libraires ont beaucoup de mal à suivre, économiquement, et ils paient en priorité les factures des gros distributeurs. Nous avons choisi de nous auto-distribuer et, en tant que petit éditeur, nous passons souvent à l'as. » Selon lui, 15 à 20.000 € seraient en attente : « Cela peut paraitre peu, mais, pour une structure comme Tibert, une telle somme pèse. »

Parallèlement à ces paiements en attente, certaines charges s'alourdissent, comme les coûts d'impression « qui ont explosé », selon François Andrieux. Il déplore également un « gros coup dur à la fin de l'année 2024, avec l'arrêt des achats de Cultura auprès des petits éditeurs. Ce réseau représentait une centaine de magasins et était jusqu'alors notre plus gros client. »

La maison d'édition tient néanmoins à conserver certaines pratiques qui font aussi sa spécificité, comme « le versement systématique d'un à-valoir et une rémunération des auteurs qui atteint 12 à 18 % », des tirages raisonnés de quelques milliers d'exemplaires, ainsi qu'un refus absolu de la mise au pilon des ouvrages produits.

Deux parutions de Tibert : Daisy Miller, de Henry James, traduit par Mme F. Pillon, illustré par Elsa Roman ; et Chéri, de Colette, illustré par Naïade Lacolomb

Après un peu plus d'une vingtaine de titres publiés et environ 60.000 exemplaires vendus, selon François Andrieux, Tibert a publié 4 livres en 2024 et 5 en 2025, un rythme qui restera stable, « pour ne pas alimenter nous-mêmes la surproduction ».

Ce dernier phénomène, que le dirigeant de Tibert attribue aux « grandes structures éditoriales », participe à fragiliser les maisons indépendantes et les librairies, estime-t-il. « J'aime beaucoup les libraires, mais il faut qu’ils se rappellent que ce sont eux qui achètent les livres, qui commandent 3 à 5 exemplaires alors que ce n'est pas utile. La surproduction, il n’y a que les libraires qui peuvent l’arrêter. »

Aux difficultés structurelles du monde du livre s'ajoute un contexte peu favorable à la lecture et à l'achat d'ouvrages, analyse encore François Andrieux. La concurrence des écrans et des plateformes de vidéo ou de musique à la demande, peu coûteuses, dévalue un livre dont le prix a augmenté, ces dernières années.

Enfin, l'engouement pour la romance va de pair avec un retour du livre de collection, « plutôt un mauvais signe pour la librairie, mais un bon signe pour Tibert. J'avais identifié un certain manque sur ce créneau à la création de la maison, qui a contribué à son retour en grâce. » Toutefois, selon François Andrieux, une tendance trop lourde « transformerait l'objet littéraire en objet tout court », face à la concurrence d'un livre numérique qui finirait par s'imposer.

La vente solidaire de Tibert Éditions est accessible à cette adresse.

Photographie : La collection « Romans illustrés » de Tibert Éditions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com