Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

Le 10/12/2025 à 17:53 par Hocine Bouhadjera

| 3 Partages

Publié le :

10/12/2025 à 17:53

Hocine Bouhadjera

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

En fin de journée, sous les lumières de la Comédie-Française, une dizaine d'artistes et auteurs se sont rassemblés derrière une grande banderole réclamant une « continuité de revenus pour les artistes auteurs », écoutant tour à tour les prises de parole qui se succédaient au micro, et profitant d’un temps doux malgré l’hiver qui se rapproche.

Les interventions ont avant tout multiplié les remerciements pour l’engagement des artistes-auteurs, tout en appelant à continuer de « faire du bruit », à écrire et interpeller les sénateurs et à ne surtout pas relâcher la pression.

En toile de fond : l’adoption de l’article 5 du Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), qui entérine la mise en place d’élections professionnelles au sein de la Sécurité sociale des artistes-auteurs, sans les organismes de gestion collective (OGC) dans le conseil d’administration. Une avancée qualifiée de « nette » par les organisations mobilisées, et un jalon majeur dans la démocratisation du régime. Mais cette victoire ne règle ni le « scandale AGESSA » ni la question centrale posée ce soir-là : comment assurer enfin une continuité de revenus à celles et ceux qui créent ?

Lors de la mobilisation, une bonne nouvelle a été annoncée : le conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs avait « enfin » inscrit à son ordre du jour, « à la demande des syndicats qui réclamaient cette mesure depuis deux ans », l’arrêt des procédures d’appel contre les auteurs ayant obtenu gain de cause en justice, parmi lesquels, par exemple J.M.G. Le Clézio, ainsi privé de ses droits à la retraite. La résolution a été approuvée, « signe d’une prise de conscience même chez des organisations jusque-là réticentes ». Reste toutefois une étape décisive : l’accord des ministères de tutelle. Ils ont un mois pour répondre.

/uploads/images/20251209-173907-6939a03c09dba979471339.jpg

« On ne demande pas la lune »

Parmi les prises de parole, celle de Samantha Bailly, autrice, scénariste, administratrice à la Charte des auteurs-illustrateurs jeunesse et présidente d’honneur de la Ligue des auteurs professionnels. Elle situe d’emblée le moment dans une temporalité longue de mobilisations. « Ce qui est frappant, c’est que cinq ans après le rapport Racine, on obtient enfin une victoire historique : un vote très largement favorable à l’Assemblée nationale pour rétablir les élections professionnelles, clarifier le dialogue social et, surtout, reconnaître que nous sommes des travailleurs et des travailleuses. »

Ce qu’elle souligne surtout, c’est le changement symbolique : « Le fait d’associer enfin le ministère du Travail aux artistes-auteurs, alors qu’on nous a longtemps fait comprendre qu’il n’avait pas à se préoccuper de nous, constitue en soi une grande victoire. »

Elle rappelle : « Il y a aussi eu le rapport Galliard-Minier et Bourouaha, qui a clairement posé la nécessité d’une continuité de revenus. C’est une sacrée avancée, dans la bataille des idées, que de réussir à faire comprendre que nous sommes des professionnels de la culture et que nous ne demandons pas la lune : simplement un peu de justice sociale, de clarté et de démocratie sociale. »
 »

Du scandale AGESSA à la bataille de l’assurance-chômage

Si les artistes-auteurs se sont donné rendez-vous ce soir-là, c’est aussi pour rappeler ce que le mouvement ne considère pas comme réglé : le « scandale AGESSA. » Pendant plus de quarante ans, la structure chargée de la sécurité sociale des auteurs a failli à sa mission, laissant des centaines de milliers de personnes avec des trimestres de retraite non validés. Cette situation, désormais reconnue dans les débats parlementaires, continue de nourrir un profond sentiment d’injustice. 

Samantha Bailly résume que « les preuves sont établies, les documents, les enquêtes sont sortis » et que l’État savait que l’AGESSA, pourtant chargée d’une mission de service public, « violait le Code de la Sécurité sociale et enfreignait la loi », au point de redouter des « contentieux de masse ». Face à cela, elle formule deux demandes claires : la réparation de ce préjudice pour les artistes-auteurs lésés, et, pour l’avenir, l’obtention d’une véritable continuité de revenus : « On veut être accrochés à l’Unédic, on veut ouvrir le droit chômage dans la continuité du régime de 1975 auquel on est raccrochés, et on va se battre pour ça. »

C’est précisément l’enjeu du vote du 18 décembre au Sénat : une proposition de loi visant à intégrer les artistes-auteurs dans la caisse commune de l’assurance-chômage, en s’appuyant notamment sur une hausse de la contribution des diffuseurs. 

Interrogée sur ses espoirs à une semaine du vote, Samantha Bailly ne minimise pas les obstacles : « C’est difficile parce qu’il y a un lobbying qui est actuellement fait, notamment par certains organismes de gestion collective. Sous couvert idéologique de vouloir défendre le droit d’auteur, certains organismes défendent en fait les diffuseurs, parce que la contribution de diffuseur est à 1 % depuis le régime en 1975. »

Elle rappelle que cette contribution avait vocation à évoluer, ce qui n’a jamais été le cas : « Ce n’est pas pour rien que ça n’a pas évolué pendant tout ce temps, parce qu’on s’est fait usurper aussi nos voix par les diffuseurs de nos œuvres. Aujourd’hui, honnêtement, 50 ans plus tard, une petite augmentation de 4 %, c’est quand même pas grand-chose. On a fait les calculs : sur le prix d’un livre, ça reviendrait à 0,7 euro pour un livre à 20 euros, donc je pense que ça ne va pas mettre à terre ces secteurs. »

Ces débats recoupent le contenu de la proposition de loi, qui prévoit une hausse de la contribution des diffuseurs pour financer l’assurance-chômage des artistes-auteurs. La logique défendue par les organisations mobilisées : faire contribuer davantage celles et ceux qui exploitent les œuvres, plutôt que de laisser les créateurs absorber seuls le risque économique. « Ce qui est dommage, poursuit-elle, c’est que les diffuseurs des œuvres, les exploitants des œuvres ne se rendent pas compte que d’être solidaires socialement avec les créateurs et créatrices, ce serait juste du bon sens. »

« La littérature m’a sauvé la vie »

Dans ce paysage, la littérature jeunesse occupe une place particulière, et la Charte a clairement fait le choix de soutenir la proposition de loi. Sa directrice, Céline Bénabès, rappelle auprès d'ActuaLitté que, d’après l’étude Négocier, tout un art publiée en juin 2024, les créateurs et créatrices de littérature jeunesse sont « à 70 % des femmes » et que, depuis le début de la professionnalisation de ces métiers, leurs droits d’auteur - à-valoir comme pourcentages - sont inférieurs à ceux de la littérature générale et de la bande dessinée.

Elle souligne aussi que la jeunesse représente pourtant le troisième budget de l’industrie du livre, avec environ 370 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, alors même que la médiane des à-valoir tourne autour de 1600 euros et que les taux de droits tous genres confondus en littérature jeunesse se situent entre 5 et 8 % sur l’exploitation. Dans ce contexte, résume-t-elle, « il nous semble évident de soutenir une proposition de loi qui accompagne, au-delà de la discontinuité du travail des créateurices, un outil pour déprécariser une population qui risque d’être encore plus atteinte, qui est la littérature jeunesse, qui a déjà une faible rémunération ».

Pour Céline Bénabès, l’enjeu dépasse la seule mécanique sociale : il touche à la place même de l’art dans une société travaillée par des tensions politiques. Elle passe par sa propre expérience pour expliquer son point de vue : « Dans ma vie personnelle, c’est la littérature qui m’a sauvé. Je lui dois quelque chose : le fait d’être, disons, mentalement en vie aujourd’hui. Et si je me bats, c’est pour une meilleure reconnaissance de celles et ceux qui la font. »

Elle voit dans les livres, et plus largement dans l’art, une manière de tenir face à la violence du monde : « Sans les livres, sans cet accès à des sensibilités différentes de la mienne, sans ces échos de ma propre sensibilité dans les textes, je ne serais pas celle que je suis et je ne serais pas là où je suis. Les arts, de manière générale, offrent la possibilité de s’extraire de la finitude humaine et d’accéder à une jouissance de la vie supérieure. »

Dans cette acception, soutenir les artistes-auteurs n’est pas un luxe, mais un choix de société, particulièrement à l’heure où la droitisation du débat public et la montée de l’extrême droite alimentent le repli : « Je pense que l’extrême droitisation de la société, c’est un mouvement de repli sur soi, une fermeture. Exactement l’inverse de l’art. L’art, c’est l’ouverture. Si l’on empêche l’accès à cette ouverture, on fabrique mécaniquement du repli. »

Pour elle, la proposition de loi sur la continuité de revenus s’inscrit dans une dynamique plus large d’éveil politique : « On a fait découvrir à des parlementaires l’existence d’une profession dont ils bénéficient au quotidien des créations, sans avoir conscience de sa réalité sociale et économique. Cette prise de conscience-là ne pourra pas disparaître : c’est une conquête qui rend le retour en arrière impossible. »

/uploads/images/20251209-173043-6939a3797b410673258730.jpg

500 euros par mois, et des semaines de 40 ou 80 heures

Parmi les personnes présentes place Colette, Natacha Ratto, autrice de webtoons et de bande dessinée, et Nina Hayer, également autrice de BD et illustratrice, racontent ce que signifie concrètement l’absence de continuité de revenus.

« Il y a, je trouve, un vrai parallèle entre notre situation et celle des intermittents, explique Natacha Ratto. Eux bénéficient, grâce à l’assurance-chômage, du temps nécessaire pour préparer leurs œuvres — s’entraîner, répéter, monter un spectacle. Et nous, nous aurions besoin du même espace de création pour pouvoir travailler nos dossiers en vue de les faire publier. » La différence, rappelle-t-elle, c’est qu’en l’absence de chômage, ces temps de création basculent dans une précarité brutale.

« Dans deux mois, ça va de nouveau me tomber dessus, confie-t-elle. Rien que la négociation d’un contrat avec un éditeur peut prendre des semaines, parfois des mois. Pendant tout ce temps-là, on travaille, mais on n’est pas rémunérés. Et donc, dans deux mois, je vais replonger dans cette phase de négociation sans aucune source de revenus — et sans droit au RSA, puisque je vis en couple. »

Nina Hayer complète : « Quand on touche des revenus, ce n’est vraiment pas grand-chose. Il faudrait que ce soit davantage encadré. J’essaie simplement d’atteindre 500 euros par mois, et je n’ai droit à aucune aide, puisque je vis aussi en couple. » Entre interdiction de facto d’accéder au RSA et coupes dans des dispositifs comme le Pass Culture, l’équation devient impossible.

Depuis septembre, elle n'a plus de revenus. Elle travaille sur les prochaines BD, sur trois dossiers d’édition différents, dans l’espoir qu’il y en ait un qui soit signé en 2026. « Pour l’instant, pas de revenus, juste du travail et rien. » Un exemple très concret du temps investi : « Il y a une première planche que j’ai faite pour l’un des dossiers, j’ai regardé combien de temps j’ai mis dessus : juste la première planche, j’ai mis 40 heures. Et ça, c’est 40 heures qui ne sont pas payées. »

Les demandes ne sont pas si élevées : « Idéalement, si je voulais juste toucher le SMIC, il faudrait que je sorte trois livres par an, ce qui n’est pas possible. Et même prendre un mi-temps, c’est compliqué : si demain on m’appelle en me disant “on a validé ton contrat, tu dois dans un an nous rendre une BD de 100 pages”, je dois arrêter tout ce que je fais. »

Elle évoque aussi des situations absurdes où la désorganisation des calendriers éditoriaux les met au pied du mur : « Sur un livre que j’illustrais, on avait six mois pour préparer le livre et le sortir. Je n’ai pas reçu les textes avant deux mois avant l’envoi à l’imprimeur. Pendant quatre mois, je ne savais pas quoi faire. Et soudain, j’ai dû faire du 80 heures par semaine pendant deux mois. »

Le cas du webtoon

Natacha Ratto évoque aussi le cas spécifique du webtoon, encore mal appréhendé par le droit français : « Notre grand problème, c’est que comme le webtoon n’existe que sur smartphone, il n’est pas considéré comme un livre papier. Du coup, on est écartées de beaucoup de dispositifs, alors que le travail fourni est exactement le même. »

Entre contrats passés avec des plateformes étrangères, standards contractuels éloignés du droit français et retard du législateur sur ces nouvelles formes de diffusion, elle a le sentiment d’être en décalage complet avec la protection sociale qui existe ailleurs : « La loi a toujours un temps de retard sur la technologie, on le voit avec l’IA par exemple. Il a fallu attendre pour que même les syndicats nous reconnaissent pleinement comme auteurs, et que l’État français nous considère lui aussi comme tels. »

Les deux autrices comparent la situation français à la Belgique et l’Irlande. Chez nos voisins du nord, un nouveau statut de « travailleur des arts » permet d’accéder à des allocations chômage entre deux projets, tout en cumulant des revenus issus des droits d’auteur. En Irlande, un programme pilote - devenu pérenne - accorde un revenu de base aux artistes, justement pour compenser l’irrégularité des périodes de création. 

« On ne peut pas tous être des héritiers » 

Si Romain, du Syndicat des scénaristes (SDS) pointe que sa profession, insérée dans une industrie très structurée (audiovisuel, chaînes, plateformes, CNC), n'est pas forcément la plus précaire en moyenne, il rappelle : « Avant de vivre en tant que scénariste, c’est entre 5 et 7 ans. Et ça, ce n’est accessible qu’à des gens qui peuvent se le permettre : si tu n’as pas une famille qui t’aide, un conjoint qui peut prendre le relais, c’est extrêmement compliqué. »

La continuité de revenus, dans cette perspective, ne serait pas seulement une avancée sociale, mais aussi un levier de diversité dans les récits : « Avoir une continuité de revenus permettrait d’équilibrer un peu ça, d’avoir des gens différents qui puissent rentrer dans notre carrière. En réalité, ce n’est pas des périodes où on ne travaille pas, c’est des périodes où on travaille sans être rémunérés. »

Plus généralement, il rompt, lui aussi, avec l’image romantique de « l’auteur seul dans sa chambre de bonne » : « On est des travailleurs, avec des corps qui souffrent, qui tombent malades. On est des citoyens, et on doit avoir des droits en conséquence. »

Derrière cette mobilisation se trouve une coalition large d’organisations : Backstory l’Association, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Charte des illustrateurs ludiques, la Ligue des auteurs professionnels, le CAAP, la CGT Spectacle, le Syndicat des scénaristes, des syndicats d’artistes plasticiennes et d’écoles d’art, ou encore le STAA-CNT-SO et l’UNPI.

Toutes se retrouvent autour de trois axes : la reconnaissance du scandale AGESSA et la réparation des préjudices ; la démocratisation de la Sécurité sociale des artistes-auteurs via des élections professionnelles ; l’obtention d’une continuité de revenus par l’accès à l’assurance-chômage.

À LIRE - “On meurt de faim en écrivant” : pourquoi la France abandonne ses créateurs

Après ce rassemblement devant le ministère de la Culture, une assemblée publique se tiendra le 17 décembre à la Bourse du Travail, à Paris et partout en France, avant une mobilisation aux abords du Sénat le 18 décembre, jour du vote. Entre victoire déjà acquise et combat à venir, les artistes-auteurs avancent avec une idée simple, résumée par l’une des phrases entendues lors du rassemblement : ils et elles ne demandent pas un traitement de faveur, mais « les mêmes droits que les autres travailleurs ».

/uploads/images/20251209-174752-6939a3ba23932546402847.jpg

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Continuité de revenus : la fin de la précarité pour autrices et auteurs

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

ActuaLitté

À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

ActuaLitté

Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 09:50

ActuaLitté

Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

ActuaLitté

Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

ActuaLitté

Les retours en enfance de Colette et Maurice Ravel

Maurice, on est là ! Crie notre guide dans la toute petite maison à Monfort-l’Amaury. Nous montons les quelques marches du perron, elle ouvre avec les clefs la porte de la maison de Maurice Ravel, qui avec sa forme géométriquement curieuse, comme l’a dit Manuel Rosenthal, fait penser à une tranche de Camembert mal taillée. 

25/11/2025, 07:40

ActuaLitté

Armelle et Mirko enchantent : plongée magique dans cet univers

La rencontre entre Armelle, tortue paisible au museau curieux, et Mirko, luciole intrépide, s’est déclinée au fil de quatre albums poétiques. Chacun explore un pan différent de cette amitié singulière, avec un dessin lumineux qui joue des transparences et des éclats pastel. L’exposition qu'offre le festival BD Boum ne se contente pas d’accrocher des originaux : elle recompose un univers.

22/11/2025, 09:59

ActuaLitté

Comment BD Boum attire plus de 2000 élèves en une seule journée

À Blois, les allées du BD Boum bruissent de chuchotements émerveillés : des centaines d’élèves, venus de toute l’académie, s’arrêtent devant les stands, happés par les récits dessinés. Entre curiosité spontanée et apprentissage en mouvement, le festival montre une fois encore comment la bande dessinée peut devenir un formidable outil pédagogique — et un terrain d’aventures pour toutes les classes.

21/11/2025, 13:22

ActuaLitté

“Terriblement plausible, ce roman m’a glacé” : les lectures inoubliables de Vivlio

PORTRAIT – ActuaLitté est allé à la rencontre des équipes de Vivlio, l’alternative française à Amazon et Kobo, avec une idée fixe (wouaf !) : leur proposer de présenter un livre inoubliable. Fameux défi. Julien Simon aura mis du temps à choisir le sien. Normal, sans doute, pour quelqu’un qui vit entouré de textes du matin au soir. 

19/11/2025, 10:20

ActuaLitté

À Périgueux, une classe transforme Alice au pays des merveilles en aventure gourmande

Le vendredi, les élèves des écoles périgourdines se rendent au festival du livre gourmand. Tout un programme d’activités qui les attend, avec des jeux, des animations et bien d’autres. Devant nous, une partie de la classe de CP et CE1 de l’école Simone Veil se réunit autour d’un jardin… extraordinaire, bien entendu.

16/11/2025, 10:52

ActuaLitté

À quoi bon élever des enfants pour “leur faire manger du ramen dégueulasse” ?

Le Festival du livre gourmand de Périgueux, s’ouvrait sur deux démonstrations culinaires ont révélé des conceptions du goût aussi éloquentes que singulières. Un beurre miso présenté par le Parisien Simon Auscher et le fricando, recette de la Catalane Maria Nicolau. L’occasion de parler d’alimentation… autant que d’amour. 

15/11/2025, 11:07

ActuaLitté

“Aller au-delà de la bouffe” : les confidences inattendues de Pierre Gagnaire

La table ronde inaugurale du Festival du Livre Gourmand 2025 a offert un moment suspendu, presque intime, où quatre voix singulières ont esquissé une vision nuancée de la gastronomie contemporaine. Dans l’amphithéâtre, Pierre Gagnaire, Jean-Robert Pitte, Antoine Cristau et Stéphane Servain ont mêlé souvenirs, convictions et images éclatantes d’un monde culinaire en mutation. Et l’on aurait dit que, par instants, le plaisir – ce mot si simple, si essentiel – guidait chacun de leurs pas.

14/11/2025, 19:52

ActuaLitté

Aimé Césaire, toujours présent 1/5 : l’éternel maire de Fort-de France

ActuaLitté s’est rendu à Fort-de-France, à l’occasion de la première édition du salon Tous Créoles. Ici, la littérature a un visage familier, celui d’Aimé Césaire, référence morale indiscutée. Sur une fresque de Terre Sainville, dans le centre culturel du quartier Trénelle, dans l’ancien hôtel de ville, son regard doux et déterminé continue de croiser celui de ses administrés.

29/10/2025, 18:33

ActuaLitté

Pei-Hsiu Chen : dix femmes de Taipei et un crayon au service de la vie ordinaire

À l’approche de l’édition 2025 du BD boum, à Blois, du 21 au 23 novembre prochains, ActuaLitté propose un portrait des autrices taïwanaises mises à l’auteur. Débutons ce cycle avec Pei-Hsiu Chen, dont la finesse tranquille dessine les lignes de forces invisibles de nos villes, de nos vies : un travail graphique qui invite à la pause, à la contemplation, à l’écoute.

29/10/2025, 12:58

ActuaLitté

"Derrière les belles histoires de Leclerc, il y a la souffrance des cochons"

Mardi 21 octobre, une dizaine de militants de L214 se sont rassemblés devant le restaurant où se tenait la soirée de remise du Prix Landerneau des lecteurs, organisée par les Espaces culturels E.Leclerc. Sous les lumières du soir et les regards curieux des invités venus célébrer la littérature, les banderoles de l’association rappelaient une tout autre réalité : celle, bien plus sombre, des élevages intensifs de cochons qui approvisionnent la chaîne de supermarchés.

23/10/2025, 16:30

ActuaLitté

Hellboy souffle ses 30 bougies chez Momie Grenoble : l’enfer n’a jamais été aussi accueillant

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Stéf, libraire depuis 2019 ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage particulièrement marquant : Hellboy, dans une édition édition spéciale que propose le réseau Momie, avec Delcourt.

23/10/2025, 12:11

ActuaLitté

“La devise des librairies est survivre ou périr, s’adapter ou mourir”

Ancien libraire indépendant devenu universitaire, David Piovesan s’est lancé en 2022 dans un périple de quatre ans à travers l’Europe afin de prendre le pouls des librairies du continent. Il a visité 23 pays et rencontré plus de 250 acteurs du monde du livre : libraires surtout, mais aussi éditeurs, auteurs, traducteurs ou responsables d’associations. Ce grand tour d’observation, effectué en train et en bus, lui a permis d’amasser un matériau unique sur l’évolution du secteur.

06/10/2025, 13:30

ActuaLitté

Pourquoi relire Une journée d’Ivan Denissovitch en 2025 ?

La vérité d’un jour, l’éternité d’un chef-d’œuvre. Relire aujourd’hui Une journée d’Ivan Denissovitch, c’est plonger dans l’un des textes les plus saisissants du XXᵉ siècle. Non pas un simple roman, mais une expérience de lecture qui bouscule et laisse une empreinte durable. 

28/09/2025, 10:45

ActuaLitté

Les Mondes de Colette : une vie hors du commun

Étudier Colette à l’école, ce n’est souvent qu’effleurer son style et ses récits ; et c’est ignorer à quel point elle fut une femme d’exception, libre et singulière. L’été 2024, France Inter nous avait ouvert d’autres portes, révélant cette vie hors norme, loin des clichés scolaires. Cette fois, c’est la BnF qui s’empare de l'icône littéraire, avec l’ambition de « donner à voir et à entendre qui elle fut, à travers les mondes qu’elle a traversés, en jouant sur son parcours de transfuge, sa force ».

23/09/2025, 19:13

ActuaLitté

Kiss the Sky : Jimi Hendrix en BD célébré chez Momie Grenoble

À l’occasion de l’anniversaire de la Librairie Momie, à Grenoble, Claire, libraire depuis cinq ans dans l’équipe, revient sur un ouvrage marquant de la rentrée BD : Kiss the Sky – La vie de Jimi Hendrix en BD, publié chez Glénat et proposé dans une édition spéciale par le réseau Momie.

08/09/2025, 10:59

ActuaLitté

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception

Quel manuscrit les précieuses éditions des Saint Pères ont-elles choisi de mettre à l’honneur cette fois-ci, dans une somptueuse édition limitée ? Après L'Écume des jours du sosie de l'actuel président, et les Poèmes de la paix et de la guerre d'Apollinaire, le testament de celui que Friedrich Nietzsche considérait comme l’incarnation la plus achevée du « surhomme ». Le 15 avril 1821, penché sur ses feuillets, l’Empereur des Français est un homme gravement atteint, à quelques pas de basculer vers l’autre rive…

29/08/2025, 19:19

ActuaLitté

Science participative : quand un atelier devient un laboratoire clandestin du futur

Au cœur du festival Agir pour le vivant, le CNRS et ses chercheurs en résidence invitent le public à un exercice inédit : transformer ses préoccupations, ses doutes ou ses rêves en véritables questions de recherche. Un dialogue fertile, où l’imaginaire citoyen se mêle à la rigueur scientifique, pour interroger ensemble les futurs possibles.

25/08/2025, 18:55

ActuaLitté

“La violence coloniale n’a pas détruit ce qui faisait notre humanité”, Achille Mbembe

Achille Mbembe a profondément marqué la pensée africaine en mettant au jour la coexistence de deux mondes. Derrière la brutalité coloniale et ses ravages, une part des cultures précoloniales a résisté. Restées discrètes, ces métaphysiques africaines ont traversé le temps, se transformant au fil des générations. Aujourd’hui, elles offrent des clés précieuses pour imaginer l’avenir de l’humanité tout entière. Rencontre d'exception.

25/08/2025, 09:41

ActuaLitté

Rentrée littéraire : la parité en progrès, mais encore fragile

Chaque rentrée littéraire vient avec ses chiffres : nombre de titres, genres dominants, tendances stylistiques. Cette année, un autre indicateur s’impose : après une décennie de progression, les femmes n’ont jamais été aussi présentes. Et bien que la reconnaissance critique reste plus fragile, les dernières années montrent un net mouvement de rattrapage. Les données et analyses qui suivent proviennent de la veille quotidienne menée par Bibliosurf sur les rentrées littéraires de 2015 à 2024.

18/08/2025, 10:02

ActuaLitté

"Je suis choquée et inquiète pour les personnes de la librairie" Violette & Co

La librairie engagée Violette and Co, installée dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, a récemment dénoncé une campagne d’intimidation et de dégradations liée à la présence en vitrine d’ouvrages sur la Palestine. Dès le 6 août, un groupe de cinq personnes serait venu les « intimider », puis, dans la nuit du 7 au 8 août, la vitrine a été taguée à la peinture à l’acide... ActuaLitté s'est rendu sur place pour constater les dégradations, et recueillir les témoignages de l’équipe et des fidèles du lieu.

14/08/2025, 19:07

ActuaLitté

Habitation Clément : un paradis martiniquais entre passé et avenir

L'Habitation Clément, qui héberge la Fondation Clément, est un lieu surprenant : à quelques détours de Fort-de-France, elle reste proche de la capitale tout en s’ouvrant sur le large, aux vents et aux horizons de l’Atlantique. C’est un domaine d’une richesse rare : distillerie de rhum en activité, vitrine d’art contemporain, bibliothèque, vaste espace de promenade, et désormais hôte d’un salon littéraire. Sur ses 160 hectares, dont quinze dédiés à la culture, patrimoine, création et artisanat se regardent en manicou de madras.

08/08/2025, 18:42

ActuaLitté

Villa Swagatam : quand la littérature tisse des liens entre l'Inde et la France

ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.

08/08/2025, 14:20

ActuaLitté

Le passage de Stendhal à Nancy

Une simple impression suffit parfois à donner naissance à toute une histoire, à la déployer indéfiniment, avec ses ramifications, ses passions, ses joies et ses tragédies humaines. Un bref passage de deux heures à Nancy, sur la route vers l’Italie, a suffi à Henri Beyle, plus connu sous le nom de Stendhal, pour situer dans cette ville son roman Lucien Leuwen. Initialement prévue dans une ville imaginaire nommée Montvallier, l’action se déroule finalement en grande partie à Nancy.

04/08/2025, 09:36

ActuaLitté

Floriane Zaslavsky, une écrivaine perchée sur le toit du monde

Sociologue et écrivaine, Floriane Zaslavsky est depuis quelques semaines en résidence d'écriture en Inde, dans le cadre du réseau Villa Swagatam, porté par l'Institut Français. Perchée à 2000 mètres d'altitude, à l'Himalayan Writing Retreat, dans le village de Satkhol, elle pose les bases d'un livre de non-fiction, à la croisée entre récit de voyage et réflexions sur la mémoire individuelle ou collective des lieux. Nous avons pu nous entretenir avec elle au sujet de cette expérience d'écriture hors du temps.

31/07/2025, 16:50

ActuaLitté

Les secrets d'écriture de Henrik Ibsen, en Norvège

Nous l’avons suivi. En marchant de son appartement dans lequel il habitait avec son épouse pendant les dernières années de sa vie, sur la rue d'Arbins gade 1 à Oslo (jadis Christiania) vers la brasserie Grand Café, où il se rendait deux fois par jour. 

01/07/2025, 10:55

ActuaLitté

Errance hallucinée au Musée international du Manga de Kyoto

Kyoto, 10 heures du matin. Le soleil tape déjà, et j’ai la gueule en vrac à force de traîner mes baskets dans cette ville qui ressemble à un vieux décor de cinéma : des temples en bois, des jardins millimétrés, des touristes hagards… et au milieu de tout ça, un OVNI culturel posé en pleine ville : le Musée international du Manga.

27/06/2025, 12:29

ActuaLitté

"Le décrochage de la lecture chez les jeunes n'est pas une fatalité"

Chaque année, Partir en Livre organise le Livrodrome, son parc d'attraction littéraire à destination des 11-18 ans. Vous le saviez ? Ceux dont on dit qu'ils ne lisent plus. À quel point est-ce grave ? Chacun en jugera. À la rédaction, la plupart d'entre nous ne lisait pas (ou très peu) à 13 ans, et nous voilà de longues années plus tard en presse littéraire. Alors s'il y a bien une chose qui est vrai, c'est qu'aucun constat n'est une fatalité. Et ça, c'est exactement ce que souhaite prouver le CNL avec le Livrodrome.

21/06/2025, 08:03

ActuaLitté

Ismail Kadaré à Paris : sur les traces de l’écrivain albanais

Ismail Kadaré, figure majeure de la littérature albanaise et internationale, est décédé le 1er juillet 2024 à Tirana, à l’âge de 88 ans. Près d'un an plus tard, cinq passionnés de l'auteur de l'Avril brisé fondent l'association Les amis d'Ismail Kadaré. L’objectif : faire vivre l’œuvre et la mémoire du grand écrivain, en rassemblant lecteurs, chercheurs, médiateurs et passionnés autour de son héritage littéraire, afin de le transmettre aux générations futures.

04/06/2025, 17:50

ActuaLitté

Utopie, dancefloor et galaxies lointaines : trois jours aux Intergalactiques

Trois jours de réflexion, de lectures, de rires et d’émerveillement. Trois jours pour comprendre que l’imaginaire n’est jamais neutre, et que rêver, c’est déjà agir. Anne-Charlotte Mariette, qui chronique dans nos colonnes et anime le blog Les mots délivrent, a vécu ces trois journées des Intergalactiques 2025.

04/06/2025, 11:34

ActuaLitté

Nettoyer la mort : RIP, une série choc qu'on ne lâche pas

Pour célébrer dignement les 40 années des librairies Momie, ActuaLitté a recruté 7 libraires, qui nous présentent une sélection des ouvrages réalisés en partenariat avec les éditeurs. Reposons en Paix avec Ash, qui depuis la librairie Momie Saint-Malo nous présente la saga de Gaet’s et Julien Monier : RIP.

03/06/2025, 17:43

ActuaLitté

Pourquoi Sherlock Holmes mérite (largement) sa place dans la Pléiade

Les aventures de Sherlock Holmes font leur entrée dans la prestigieuse Pléiade. Quatre romans et soixante nouvelles. Un régal.

25/05/2025, 10:42

Autres articles de la rubrique À la loupe

ActuaLitté

Courts Bouillon, nouveau média pour “relayer ces colères, ces voix” du monde du livre

Depuis quelques semaines, la température monte sur Instagram et dans les boites mail : derrière l'enseigne Courts Bouillon, deux professionnels de l'édition et du graphisme développent un nouveau média consacré au monde du livre. Le duo y aborde des thématiques liées à la concentration éditoriale, à la diversité ou à la liberté d'expression, et met aussi en avant des créateurs, créatrices ainsi que leurs œuvres.

10/12/2025, 13:16

ActuaLitté

“Que deviendraient les œuvres si les IA devenaient les seules créatrices ?”

Alors que l’essor fulgurant de l’IA recompose les pratiques de création et fragilise les modèles de diffusion, les éditeurs s’organisent pour protéger l’originalité des œuvres et les droits des auteurs. Entre exigences éthiques, enjeux juridiques et lutte contre le piratage, la profession cherche à établir un cadre capable de préserver la valeur du livre et la diversité culturelle.

10/12/2025, 10:46

ActuaLitté

“N’importe quelle initiative en faveur de la lecture est salutaire” (Francois-Henri Désérable)

L'association Lire et Faire Lire, avec ses milliers de bénévoles engagés, œuvre pour la transmission du plaisir de la lecture et de la découverte des textes, des images. Elle est évidemment encouragée, dans sa mission, par des auteurs et autrices, qui mettent leur notoriété au service de cette cause. Francois-Henri Désérable, qui récemment rejoint ce comité de soutien, évoque une initiative « salutaire ».

10/12/2025, 08:00

ActuaLitté

L’IA est-elle aussi intelligente et artificielle qu’on le dit?

Face à l’essor rapide de l’intelligence artificielle, l’Association nationale des éditeurs de livres presse Ottawa d’adopter un cadre solide pour protéger la création et la souveraineté culturelle. Dans un mémoire remis au Comité du patrimoine canadien, l’ANEL met en garde contre les dérives technologiques et plaide pour des politiques publiques qui placent les droits des auteurs et autrices au cœur de la régulation.

09/12/2025, 16:39

ActuaLitté

Épuisement, précarité, sacrifices : l’envers du décor de la création jeunesse

« Je vis à peu près de mon métier, car je pédale sans m’arrêter. » Comme de nombreuses autrices, Amandine Laprun fait face à une réalité implacable : produire, encore et encore, sous peine de n’avoir plus de ressources. Pour cela et bien plus encore, la perspective de la loi Continuité de revenus représente la possibilité d’une respiration. Elle le raconte dans une tribune confiée à ActuaLitté.

09/12/2025, 15:00

ActuaLitté

Le Carep, un outil de "soft power du Qatar" ? Le directeur répond

Accusé dans une tribune collective d’avoir coorganisé un « procès politique à l’encontre d’Israël et de l’Europe », le colloque « Palestine et Europe », annulé au Collège de France, cristallise un conflit plus large autour de la liberté académique et du rôle des institutions de recherche. Directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques (Carep), directement visé par ce texte, Salam Kawakibi répond ici aux mises en cause visant le colloque, ses intervenants et les liens avec le Doha Institute, et décrit les effets de cette séquence sur le travail des chercheurs.

08/12/2025, 12:54

ActuaLitté

“Nous sommes sans voix” : pourquoi la France a expulsé l’autrice italienne Elena Mistrello ?

Invitée au festival BD Colomiers pour présenter Syndrome Italie, l’autrice italienne Elena Mistrello a été expulsée dès son arrivée à l’aéroport de Toulouse, le 21 novembre 2025. Agnès Tricoire, Présidente de l'Observatoire de la liberté de création, a fait parvenir à ActuaLitté un courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne, interpellant sur cette situation des plus incongrues. 

08/12/2025, 12:46

ActuaLitté

Imaginer des mondes que la science finit par construire : l’incroyable pouvoir des néologismes

D’où viennent les mots qui façonnent notre imaginaire technologique ? Des laboratoires, des auteurs de science-fiction… ou d’un espace trouble entre les deux ? Le mémoire Néologismes, entre fiction et réalité explore précisément cette zone de frottement où se rencontrent écrivains visionnaires et ingénieurs bien réels. Une question traverse ces pages comme un fil rouge : comment les néologismes circulent-ils entre inventions fictives et réelles, jusqu’à parfois se répondre, se nourrir, se transformer ?

08/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Trois ans de travail envolés : la réalité du métier d'autrice en 2025

Autrice-dessinatrice depuis 2003, reconnue en France et à l’étranger, Élodie Durand a vu en 2025 deux contrats annulés et trois années de travail disparaître, révélant la précarité structurelle des artistes-auteur·ices. Son témoignage rappelle combien le projet de loi sur la continuité de revenus est essentiel pour garantir des conditions de création dignes et durables.

08/12/2025, 10:19

ActuaLitté

Souleymane Gueye : dynamiser le livre au Sénégal, un engagement quotidien

Souleymane Gueye est un libraire qui parle avec son cœur et on le ressent dès les premiers échanges avec lui. Et sa librairie, Plumes du monde, est atypique dans ce paysage, elle sort régulièrement de son espace pour s’associer à des évènements et diversifier ses publics. Et puis c’est un espace qui ne cesse de surprendre, d’évoluer, et qui incarne un dynamisme dans un secteur pas évident en Afrique. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

08/12/2025, 10:18

ActuaLitté

3 € pour lire : mythes et réalités d’une “taxe sur la lecture”, sur fond de crise du livre

Enquête et contre-enquête... La tribune d'Amazon incriminant les frais de port obligatoires détaille un constat alarmiste : depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos, les lecteurs paieraient 3 € à chaque commande inférieure à 35 €, une « taxe sur la lecture », affirme Amazon France qui aurait déjà coûté plus de 100 millions d’euros aux lecteurs. Mais le discours du directeur général mérite d’être nuancé — voire contesté — à plusieurs égards.

08/12/2025, 06:30

ActuaLitté

Frais de port à 3 € : la mesure qui fait chuter la lecture en France ?

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Darcos fin 2021, les commandes en ligne de livres neufs de moins de 35 € sont systématiquement assorties d’un minimum de 3 € de frais de port — un surcoût désormais inscrit dans l’acte d’achat. Deux ans plus tard, cette mesure destinée à « rééquilibrer la concurrence » entre plateformes numériques et librairies physiques apparaît comme une taxe invisible sur la lecture.

08/12/2025, 05:00

ActuaLitté

Derrière Les Humanoïdes associés, la mystérieuse galaxie Giger

La dégringolade des Humanoïdes associés et du groupe américain Humanoids a choqué les milieux de la bande dessinée et de la science-fiction. Cependant, ces liquidations successives ne semblent pas remettre en question l’activité éditoriale de la structure, entre un calendrier de nouvelles parutions et le maintien de Métal hurlant en kiosques. La conséquence d’un montage économique et financier basé sur une foisonnante galaxie d’entreprises…

05/12/2025, 15:18

ActuaLitté

“À ce niveau d’effondrement, j’aurais accepté n’importe quoi”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 5. J’ai presque honte de l’admettre, mais en ouvrant ce mail, j’ai d’abord cru que mon ordinateur se prenait pour un poète. Ce n’était ni un spam, ni une relance, ni l’éternel cordialement recyclé : une convocation. Une vraie. Pour moi.

05/12/2025, 12:32

ActuaLitté

“On meurt de faim en écrivant” : pourquoi la France abandonne ses créateurs

La question de la continuité de revenus pour les artistes-auteurs s’impose aujourd’hui comme l’un des enjeux majeurs de la politique culturelle. Malgré l’existence d’un statut juridique spécifique, confirmé notamment par les constats du Rapport Racine en 2020 sur la fragilité économique du secteur, les créateurs restent soumis à des rémunérations irrégulières, dépendantes des avances, des droits perçus ou des résidences obtenues. 
 

05/12/2025, 12:13

ActuaLitté

Henri Fellner : “On a passé toute notre vie dans un écosystème dysfonctionnel, illégal”

Lorsqu’Henri Fellner raconte son premier jour à l’AGESSA, pour préparer sa retraite, il est presque soulagé de « faire les choses dans les règles ». Il vient d’entrer dans le monde professionnel par la grande porte : des collaborations avec Bayard, des dessins publiés dans des journaux sérieux, un environnement éditorial structuré. Bref, le scénario idéal pour un artiste de bonne volonté. Pourtant, la scène qui se déroule ce jour-là est d’une absurdité glaçante.

05/12/2025, 10:38

ActuaLitté

Pierre Drachline : dix ans après, le souvenir intact d’un éditeur hors normes

Dix ans après la disparition de Pierre Drachline, ses collègues du Cherche midi lui rendent un hommage vibrant, à la mesure de son exigence littéraire et de sa liberté d’esprit. Éditeur entier, intransigeant et profondément humain, il a marqué ceux qu’il accompagnait par son regard acéré et son sens de la vérité des mots. Un héritage vivant selon eux, qui continue d’éclairer celles et ceux qui font la littérature aujourd’hui.

04/12/2025, 12:14

ActuaLitté

“L’amour des livres tient à peu de choses“ : entretien avec Hajar Azell

Dans le cadre de sa série d’entretiens avec les auteur·ices engagé·es auprès de Lire et faire lire, ActuaLitté a échangé avec Hajar Azell, autrice des romans Le sens de la fuite et L’envers de l’été, membre du comité de soutien de l’association. Elle revient sur son lien à la lecture à voix haute, l’importance de la transmission et du rapport intergénérationnel, ainsi que sur les livres qu’elle aimerait partager avec les enfants et les adolescent·es.

04/12/2025, 09:27

ActuaLitté

Mi-Livre Mi-Raisin : quand les éditeurs rencontrent les vignerons engagés

Au cœur de la Bellevilloise, Mi-Livre Mi-Raisin orchestre la rencontre entre éditeurs engagés et vignerons artisans. Deux univers qui, le temps d’un week-end, se mêlent jusqu’à ne plus faire qu’un.

03/12/2025, 15:54

ActuaLitté

50 livres pour le plaisir : “Nous avons voulu travailler sur cette idée d'ouverture”

Avec l'opération « 50 livres pour le plaisir », le Centre national du livre et le ministère de la Culture souhaitent rapprocher les ouvrages de la jeunesse, pour promouvoir la lecture, en fournissant des bibliothèques « clé en main » à 250 centres de loisirs. Sophie Van der Linden, critique spécialiste de la littérature jeunesse et romancière, a constitué la sélection de 50 titres avec sa collègue Raphaële Botte, journaliste en charge de la littérature jeunesse pour Télérama. Elle répond à nos questions sur ce dispositif, son approche et ses objectifs.

03/12/2025, 12:52

ActuaLitté

Joffrine Donnadieu : “J’aurais adoré qu’on me lise La boutique des émotions”

Dans le cadre de sa série d’entretiens avec les auteur·ices engagé·es auprès de Lire et faire lire, ActuaLitté a échangé avec la Prix de Flore 2022, Joffrine Donnadieu, membre du comité de soutien de l’association. Elle suit de près le travail mené par les bénévoles et les équipes éducatives, convaincue de l’importance de cette action autour du livre et du lien intergénérationnel.

03/12/2025, 12:45

ActuaLitté

Droit de réponse : “Le Groupe Nosoli a engagé une transformation profonde de son modèle”

ActuaLitté a fait état, le 21 novembre dernier, de plusieurs opérations sur le capital de la société Decitre par le groupe Nosoli, également propriétaire du Furet du Nord. Malgré nos efforts, nous n'avions pas pu obtenir de commentaires de la part de Nosoli avant la parution de l'article. Christophe Desbonnet, président de Nosoli, a demandé un droit de réponse, que nous lui accordons ci-dessous.

02/12/2025, 09:50

ActuaLitté

“Je voulais que mes personnages aborigènes étudient les colonisateurs”

Avec Brittany, publié au Vent des Îles dans une traduction de Lise Garond, Larissa Behrendt entraîne ses héroïnes dans un road-trip littéraire en Angleterre qui vire, peu à peu, au face-à-face implacable avec l’héritage colonial. Entre disparition d’enfant, racisme systémique et choc des générations, l’autrice aborigène renverse le regard, fissure les certitudes et fait surgir les voix que l’histoire a tenté de faire taire.

01/12/2025, 18:05

ActuaLitté

Les Humanoïdes associés : récit d'un crash intergalactique et transatlantique

En matière de BD et de science-fiction, difficile de faire plus mythique que Les Humanoïdes associés, maison d'édition fondée en 1974 par Moebius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas. Portée par le vaisseau Métal hurlant, revue qui a influencé des générations de créateurs, elle a connu une existence mouvementée, faite de succès historiques et d'échecs tout aussi retentissants. Le dernier en date, en 2025, a tout emporté sur son passage.

01/12/2025, 12:25

ActuaLitté

Les librairies indépendantes “sont, et doivent rester libres de leurs prises de position”

Dégradations de vitrines, menaces, sanctions économiques... Depuis quelques semaines, les librairies indépendantes françaises sont visées en raison de leurs prises de position ou des ouvrages qu'elles proposent. L'Association Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine (LINA) s'inquiète de ce climat délétère et appelle les pouvoirs publics à agir pour soutenir la profession.

01/12/2025, 10:49

ActuaLitté

“Cocktails tièdes et promesses vides : l’édition enterre ses illusions au Salon du livre”

TÉMOIGNAGE - « OnlyFans ou le Bois de Boulogne. Ce sont là mes dernières options. Je suis éditrice. Voici mon histoire. Elle est authentique. » Épisode 4. J’ai donc sauté dans le terrier du lapin blanc. C’est étonnant : aucune poussière magique ne tapisse le hall d’entrée. Juste une épaisse moquette au sol, de  grossiers néons et ce brouhaha. Bienvenue au Salon du livre, vestibule officiel du Purgatoire. 

29/11/2025, 15:16

ActuaLitté

Catherine Lovey : confidences sur la route d’un festival itinérant

Revenue aux Petites Fugues après plus de quinze ans, Catherine Lovey traverse la Bourgogne-Franche-Comté comme on traverse un paysage rendu incertain par le brouillard et les transformations du monde.

28/11/2025, 19:14

ActuaLitté

Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais

Cette année-là, tout s’est mis à trembler. L’Europe se crispe comme une bête acculée. L’Allemagne d’Adolphe Hitler transforme la haine en ministère, et en France, le 6 février manque de renverser la République. Les ligues d’extrême droite déferlent sur la Concorde, veulent déborder la Chambre, les tirs claquent : quinze morts, des centaines de blessés. Le pays comprend soudain que le coup d’État n’est plus un fantasme, mais un film déjà storyboardé, presque tourné. Par Ilios Chailly.

28/11/2025, 19:05

ActuaLitté

Witkacy ou la Forme Pure : l’art en état de crise permanente

Stanisław Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy (1885-1939) est un « génie multiple » selon les mots d’Alain van Crugten. Peintre, dramaturge, romancier, photographe, mais aussi théoricien, il n’a cessé de penser l’art en des termes radicaux : ni instrument moral, ni relais politique, ni traduction psychologique. Par Charles Garatynski.

28/11/2025, 18:44

ActuaLitté

Petites Fugues 2025 : au CDI, les élèves transforment les textes en chœur vivant

Au collège de Saint-Laurent-en-Grandvaux, dans le Jura, la professeure documentaliste Sandrine Dougy accompagne 22 élèves dans une lecture chorale conçue avec l’auteur Sébastien Joanniez et la musicienne Laura Tejeda. Ensemble, ils font résonner la poésie de la page, pour en faire une expérience de voix, de souffle et de partage..

28/11/2025, 16:06

ActuaLitté

“Nous ne transigerons pas” : des voix s’élèvent contre les attaques en librairie

Le 27 novembre au soir, plus de 250 personnes se sont rassemblées place de la République, à Paris, pour dénoncer la multiplication d’attaques, d’intimidations et de campagnes de harcèlement visant des librairies indépendantes. 

28/11/2025, 14:21

ActuaLitté

“J’ai gagné à la loterie de l’édition… mais rien n’a changé”

Incroyable. Voilà ce que je me suis dit en voyant les premières mentions de ce projet de loi sur la continuité de revenus pour les artistes-auteurs. Incroyable au sens premier : je ne pouvais pas y croire. Par Benjamin Adam.

28/11/2025, 10:00

ActuaLitté

“Il me reste 8 jours de travail” : compte à rebours d’une libraire en perte de repères

Voici le retour d'Elsa, notre libraire favorite, à la plume légère même au plus sérieux des sujets. Billet d'humeur d'une libraire, c'est sa chronique à retrouver dans les colonnes de ActuaLitté, par temps froid, pour se réchauffer. Et inversement.

28/11/2025, 09:07

ActuaLitté

Redécouvrir la nuit : un monde vivant que la lumière efface

Et si l'on explorait la nuit ? Longtemps, la nuit a existé en soi. Aujourd’hui, elle est vaincue, illuminée. Le noir est devenu clair-obscur. La technique ne suffit pas à expliquer ce passage civilisationnel. Coauteur avec Franck Rollier de Nuit. L’obscurité sous un jour nouveau - Une balade nocturne et mystérieuse dans la nature (éditions de Terran) Bernard Farinelli nous invite à ouvrir les yeux sur des richesses insoupçonnées.

27/11/2025, 09:00

ActuaLitté

“Un festival littéraire porté par la Porte Dorée est en préparation pour l'automne 2026“

Riche actualité au Palais de la Porte Dorée : pour la première fois, les prix littéraire et BD ont été remis en novembre, dans une nouvelle formule alignée sur le rythme éditorial, tandis que Constance Rivière est reconduite à la tête de l’établissement. Un festival littéraire est également en préparation pour l'automne 2026. À l’occasion de cette « saison » particulière, la directrice générale revient sur le sens de ces prix, les évolutions engagées et la manière dont le Palais entend demeurer un lieu de résistance culturelle, dans un contexte de crispation autour des questions migratoires.

26/11/2025, 17:31

ActuaLitté

Illustrateurs et auteurs : une précarité qui use le corps et l’esprit

« Et puis un autre danger, c’est un danger d’une nature plus psychologique, c’est le dérèglement que peut entraîner la solitude, que peut entraîner la fatigue nerveuse qui résulte de cette vie au jour le jour, où vous n’êtes jamais sûr du lendemain. Vous passez constamment par des états extrêmes… d’extrême enthousiasme, d’extrême soucis, d’extrême fatigue. Il y a une fatigue nerveuse très forte. » Nicolas Bouvier, à propos de son premier voyage. Tribune signée par Henri Fellner.

26/11/2025, 11:00

Top Articles

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin Quais du Polar 2026 : les sélections des prix littéraires
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.