Ce qu’on respire sur Tatouine : du roman intime au tournage du film

Ce qu’on respire sur Tatouine de Jean-Christophe Réhel (Del Busso Éditeur) raconte la vie d’un jeune homme atteint de fibrose kystique. Il vit dans un sous-sol à Repentigny, enchaîne les petits boulots et tente de composer avec la fatigue et les passages répétés à l’hôpital. Son existence avance par épisodes.
De Repentigny à Tatouine, en passant par le CHUM, le supermarché et New York, Christophe fera rarement les bons choix, ne prendra pas vraiment soin de lui-même, mais se démènera comme il le peut pour trouver sa voie entre l’argent et l’inspiration, entre la maladie et la jouissance, entre l’amour et la mort.
L’auteur Jean-Christophe Réhel s’est inspiré de sa propre vie pour écrire cette histoire qui a également été adaptée au théâtre. Le narrateur utilise l’humour pour tenir le coup. Il renomme ce qui l’entoure, transforme la banalité en terrain imaginaire. Tatouine devient un refuge mental, nourri par Star Wars et la culture pop. La solitude, la maladie, les maladresses émotionnelles forment la trame d’un portrait tendre, souvent drôle, parfois douloureux.
L’œuvre arrive maintenant au cinéma. Le long-métrage est réalisé et scénarisé par Ian Lagarde. Voyelles Films et Maison 4:3 ont révélé une distribution composée de Louis Carrière, Amaryllis Tremblay, Catherine Brunet, Stéphane Crête et Moe Jeudy-Lamour.
Le tournage débute à New York pour une courte session. Il se poursuit à Montréal en février puis s’étire jusqu’en mars. Un calendrier morcelé qui évoque le parcours en zigzag du protagoniste.
La production repose sur Gabrielle Tougas-Fréchette et Guillaume Vasseur. Plusieurs créateurs bien établis dans le cinéma québécois accompagnent Lagarde. Vincent Biron signe la direction photo. Valérie-Jeanne Mathieu imagine l’univers visuel. Les costumes, le maquillage, la coiffure et le son sont confiés à Cédric Quenneville, Maude Côté, Mathieu Beauséjour, Jean-Sébastien Beaudoin Gagnon et Sylvain Bellemare.
Paru en 2018 chez Del Busso Éditeur, le roman avait touché un large lectorat. Son humour désarmant et sa mélancolie fine avaient retenu l’attention bien au-delà de la littérature dite « jeune ». La voix du livre repose sur un ton unique, entre autodérision et lucidité. La présence d’un réalisateur attentif, joueur, minutieux, rassure les lecteurs attachés à cette sensibilité.
Le film bénéficie du soutien de la SODEC, de Téléfilm Canada, de Maison 4:3 et des crédits d’impôt. Sa sortie est annoncée pour 2027. Ce délai offre au projet l’espace nécessaire pour affiner son identité visuelle et émotionnelle.
Voyelles Films poursuit son engagement envers les nouvelles voix du cinéma québécois. Maison 4:3 assurera la distribution. L’adaptation cherche à préserver l’esprit du roman tout en trouvant son propre rythme.
Crédit photo : Jimmi Francoeur / Guillaume Boucher / Kelly Jacob
Paru le 10/09/2018
Del Busso Editeur
25,00 €
