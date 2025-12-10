Salman Rushdie alerte sur le recul des libertés en Inde

Dans une interview donnée par Mishal Husain pour le média américain Bloomberg, Salman Rushdie se dit « inquiet » vis-à-vis de ses amis journalistes en Inde et du pays en général, gouverné par le premier ministre Narendra Modī.

Il pense que « tout le monde se sent concerné par les attaques sur les libertés ». Enfin, toujours dans l'interview, l'auteur dénonce une volonté de « réécrire l'histoire du pays, principalement pour dire "les indiens sont bons, les musulmans sont mauvais" ».

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité des prises de parole publiques de l’écrivain sur la situation politique indienne. Salman Rushdie, récemment récompensé du Lifetime Achievement Award, a régulièrement exprimé ses inquiétudes concernant les pressions ressenties par les milieux intellectuels et journalistiques dans son pays d'origine. Ses critiques portent principalement sur l’évolution du climat politique depuis l’arrivée au pouvoir du parti d'extrême droite nationaliste hindou BJP (Bharatiya Janata Party).

Tous les ans, Reporters Sans Frontières (RSF) produit un classement de la liberté de la presse par pays. Cette année, l'Inde est classée 151e sur 180 pays recensés. Une place qui s'explique notamment par les « violences contre les journalistes, concentration des médias, alignement politique… ».

Les autorités ont par exemple autorisé des poursuites contre l’écrivaine reconnue internationalement Arundhati Roy pour des propos tenus en 2010 sur le Cachemire, en vertu de la loi antiterroriste UAPA. Validée par le lieutenant-gouverneur de Delhi VK Saxena, figure du BJP, la procédure vise aussi l’ex-professeur Sheikh Showkat Hussain.

À LIRE - Au Cachemire, le pouvoir indien vise des librairies musulmanes

Un engagement littéraire ancien sur l’état de la démocratie

À l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, Salman Rushdie a participé à une initiative lancée par PEN America rassemblant plus d’une centaine d’auteurs d’origine indienne. Ce projet, intitulé India at 75, proposait une série de réflexions sur l’évolution de la démocratie indienne depuis 1947.

Peu avant l’attaque dont il a été victime le 12 août 2022, l’écrivain avait contribué au recueil en exprimant sa préoccupation face au recul des libertés et à la montée du nationalisme hindou. Dans son texte, il estimait que « le rêve de fraternité et de liberté » qui avait nourri la lutte pour l’indépendance « est mort, ou proche de l’être ».

PEN America relevait qu’en 2021, l’Inde figurait parmi les dix pays emprisonnant le plus d’écrivains et de penseurs publics, tout en restant une « démocratie nominale ». Salman Rushdie, critique de longue date du nationalisme hindou, avait déjà qualifié la mouvance hindutva de « crypto-fascist movement » en 2014.

De nombreux auteurs ayant contribué à India at 75 partageaient ces inquiétudes. L’article cite notamment Suchitra Vijayan, qui dénonçait l’augmentation des arrestations de journalistes et d’activistes, ainsi que l’historienne Romila Thapar, qui écrivait que « la liberté d’expression est de plus en plus interdite » et que « les droits de citoyenneté se sont estompés ».

Une interdiction levée par défaut administratif

En 2024, la Haute Cour de Delhi a mis fin à l’interdiction d’importation des Versets sataniques de Salman Rushdie. L’État indien n’a pas été en mesure de présenter la notification de 1988 qui fondait officiellement le bannissement du roman, jugé blasphématoire par certains musulmans. Faute de document, les juges ont conclu qu’ils devaient « présumer que cette notification n’existe pas », ce qui équivaut à lever l’interdiction.

L’affaire avait été relancée par un recours déposé en 2019, après que le requérant s’était vu refuser l’achat du livre et n’avait trouvé nulle trace du texte interdisant son importation. Selon son avocat, cette incapacité persistante des autorités à produire l’ordre initial a automatiquement entraîné la fin du bannissement. Aucun commentaire n’a été immédiatement fourni par les ministères concernés.

À LIRE - L'IA pas drôle ? ChatGPT répond à Salman Rushdie

Cette décision judiciaire a réactivé le débat autour de la place du roman dans l’espace public indien, plus de trente ans après sa première interdiction. Elle a également été interprétée comme un exemple des difficultés administratives entourant certaines décisions de censure passées.

Crédits image : Salman Rushdie aux Frontières de la Pensée – Porto Alegre 2014, Fronteiras do Pensamento (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Livres, actualités : tout sur Salman Rushdie

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com