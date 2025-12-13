Une accusation de viol entre deux médecins réputés

Baptiste et Rébecca, deux médecins reconnus de l’hôpital Henri-Mondor en région parisienne, travaillent ensemble depuis l’internat. Solidement établis dans leur carrière comme dans leur vie personnelle, ils partagent une amitié dont la complicité dépasse le cadre professionnel. Un soir, après avoir sauvé in extremis un patient, l’intensité du moment les rapproche. Dans la salle de garde, un geste se produit : Rébecca y voit un viol, Baptiste un mensonge.

Quand Rébecca met en cause celui qui vient d’obtenir le poste qu’elle espérait, un homme perçu comme irréprochable, l’entourage — amis, famille, collègues, avocat — se divise et se transforme en juge. Qui est coupable ? Comment l’établir ?

Les éditions Flammarion nous en offrent les premières pages en avant-première :

Avocate pénaliste, l’autrice a publié Porter leur voix (Fayard, 2014), Corps défendus et La justice contre les hommes (Flammarion, 2021 et 2023), deux ouvrages salués par la critique.

Par Clotilde Martin

