Denis Olivennes confronté à un nouveau mouvement social chez Editis

« Olivennes et Lucet nous avaient reproché de ne pas laver notre linge en famille, parce que l’on parlait à la presse, qu’on organisait des débrayages », assure-t-on à ActuaLitté. « Sauf que ce moment d’échange proposé par FO ne pourra pas se tenir dans l’atrium, pour des raisons de sécurité qu’invoque la direction. »

Une assertion qui a du mal à passer : voilà quelques semaines, l’accord fut donné à une autre organisation syndicale d’organiser une rencontre similaire dans le même espace.

Malgré les démonstrations élogieuses dans les médias de la future cohabitation entre les équipes de la presse et celles du groupe éditorial — après un épisode de déménagement et réaménagement pourtant folklorique — la structure Interforum n’affiche pas une sérénité sans faille.

Les résultats d’un récent questionnaire (mené par QVCT Technologia) situent l’entreprise dans une zone dégradée, révélant une altération notable de la qualité de vie au travail. Les chiffres montrent une organisation profondément fracturée, où près d’un salarié sur deux évolue en situation de risque psychosocial.

Parmi les grandes tendances, le management obtient un score de 53/100, révélateur d’un fonctionnement défaillant. Plus inquiétant encore, la confiance envers la direction générale plonge à 37/100.

Entre les éléments qui nourrissent un climat d’incertitude durable (absence de vision partagée, incompréhension des orientations stratégiques, perte de confiance dans la capacité de l’entreprise à se transformer et même déficit de perspectives de carrière) et des données qui attestent d’une érosion profonde de la confiance, marquée par un manque de soutien, un déficit de communication et un sentiment d’arbitraire, la branche diffusion-distribution serait en grande souffrance.

À LIRE - Courts Bouillon, nouveau média pour “relayer ces colères, ces voix” du monde du livre

Mieux (ou pire) : six salariés sur dix déclarent une fatigue chronique liée au travail. Ce niveau indique non seulement une surcharge structurelle, mais aussi un risque accru de burn-out, particulièrement dans les équipes les plus exposées. Et en dépit de la dégradation des conditions de travail, les salariés attestent d’un attachement à leurs missions autant que d’une volonté de contribuer au projet de l’entreprise… à condition d’être respectés, écoutés et reconnus.

« Si la direction continue d’ignorer nos revendications, FO appellera à boycotter toutes les prochaines réunions avec les éditeurs jusqu’à ce que nos voix soient enfin entendues, par notre direction et nos éditeurs, dans l’entreprise comme à l’extérieur », s’exclame FO dans un communiqué.

Attendu que l’accès à l’atrium est refusé, « comme cela s’est déjà fait pour d’autres organisations syndicales sans aucun problème de sécurité ni de circulation », note FO, le syndicat a décidé de déplacer simplement son mouvement. La réunion aura lieu à l’extérieur du bâtiment, soit devant le siège du Syndicat national de l’édition, au 115 boulevard Saint-Germain, soit sur le trottoir Avenue de France. Le lieu sera confirmé sous peu.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com