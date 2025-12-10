Prix Livres & Savoirs : les distinctions 2025 de l’Académie de Cuisine

L’Académie Nationale de Cuisine a réuni son jury mardi 9 décembre 2025 au restaurant Les Éditeurs, à Paris, pour attribuer les prix littéraires et médias de sa 42e édition. Sous la présidence de Kilien Stengel, le Prix Livres & Savoirs a distingué des ouvrages et des acteurs capables de transmettre un savoir gastronomique pluriel. Plusieurs catégories ont été récompensées, allant de la cuisine française aux sciences humaines, en passant par la bande dessinée, les métiers de la salle et l’édition.
Depuis 1982, l’Académie Nationale de Cuisine remet ses prix littéraires et médias afin de valoriser les ouvrages et projets qui enrichissent la culture culinaire. Pour cette 42e édition, les membres du jury se sont réunis à Paris afin d’examiner une sélection d’ouvrages variés. La séance de délibération, organisée et présidée par Kilien Stengel, a mis en avant la diversité des approches et des regards portés sur la gastronomie.
Kilien Stengel, également membre de l’ANC, a rappelé les principes qui orientent cette distinction. « Ce prix ne distingue pas seulement un “livre”, il honore avant tout un “savoir”. Depuis plusieurs années, il est décerné non seulement à des auteurs, mais aussi à des acteurs et prescripteurs capables de transmettre, de recommander et d’incarner les valeurs de la gastronomie sous des angles variés. » Il a insisté sur l’importance de récompenser des travaux parfois encore peu visibles, portés par des auteurs ou des collectifs engagés dans une démarche de transmission.
Cette vision implique une lecture élargie de la gastronomie, entendue comme un ensemble de pratiques façonnées par l’expérience et la formation. « C’est pourquoi le jury est volontairement composé de personnalités aux référentiels très différents », a-t-il indiqué. Ce groupe rassemblait notamment Roland Vollebout, Sandrine Kauffer, Nelly Labère, Caroline Marti, Valérie Vrinat, Pierre Caillet et Jérôme Crochet, dont les échanges ont nourri les délibérations.
Catégorie : Cuisine française, livre de chef
La Maison Bernard Loiseau : Le goût, le goût, le goût — Jean-Paul Frétillet, préface Philippe Labro ; photos Jonathan Thevenet ; éd. Chêne
Catégorie : Cuisine & régionalisme
Cuisiner la mer — Gaël Orieux ; photos Jean-Claude Amiel ; éd. La Martinière
Catégorie : Cuisine du Monde
Goûts de Grèce — Paul Evangelopoulos ; photos Aline Princet ; éd. Mango
Catégorie : Sciences humaines, cultures & littératures gastronomiques
Distinctions alimentaires — Faustine Régnier ; éd. Presses universitaires de France
Catégorie : Ouvrage pédagogique
365 Aliments de la culture gastronomique — Simon Verger ; éd. Libel
Catégorie : Métiers de la salle
Emy, apprentie en service — Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Tourisme Hôtellerie-Restauration – Académie de Nantes et région Pays de Loire
Catégorie : Bande dessinée
Chaud devant ! de Géraldine Meignan et Hubert Van Rie ; éd. Bayard
Catégorie : Arts sucrés
Rustique. Les desserts de maison — Yann Couvreur, Fabienne Travers, Sylvain Gauthier ; photos Laurent Fau ; stylisme Sarah Vasseghi ; éd. Solar
Catégorie : Produits
L’art du pâté en croûte — Frédéric Le Guen-Geffroy ; photos Delphine Constantini ; éd. Larousse
Catégorie : Cuisine bien-être
Algues au quotidien. Tout savoir sur ces super végétaux — Aurélie Viard ; éd. Alternatives
Catégorie : Collection et Éditeur
Collection Les Recettes Originales — éd. Robert Laffont
Catégorie : Journaliste culinaire, animatrice et productrice médias
Julie Andrieu
Le Prix Livres & Savoirs récompense chaque année une grande diversité d’ouvrages et de médias liés à la cuisine, livres de recettes, ouvrages pédagogiques, essais gastronomiques, bandes dessinées, livres consacrés aux arts de la table, ainsi que des journalistes ou influenceurs culinaires.
Son objectif est de mettre en lumière celles et ceux qui contribuent à transmettre les savoir-faire, la culture culinaire et les traditions gastronomiques.
L'année dernière, les lauréats étaient Hugo Roellinger, Ryoko Sekiguchi, Christophe Hay, Hélène Luzin, Bénédicte Bartoli, Emmanuel Guillemain d'Echon, François Chevalier, Stéphane Peaucelle-Laurens, Frédéric Jaunault, Jérôme Leniaud, Luc Fontaine, Jean-Michel Truchelut, Pierre-Paul Zeiher, Alain Kleinbeck, Cyril Jacquot, Stéphane Servain, Xavier Dorison, Antoine Cristau, Stéphane Jacques Addade, Ophélie Barès, Frédérick-Ernestine Grasser Hermé, Olympe Versini, Anne Etorre, Gui Gedda, Mayalen Zubillaga, Johanna Le Pape, Mélanie Frechon, Danny Khezzar et Louise Petitrenaud.
