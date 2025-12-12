À Marseille, comme à Paris, les librairies prises pour cible

Daniel, membre de l’équipe de la librairie associative, décrit une dégradation « difficile à enlever », tout en précisant que « ce n’est pas de la gravure ». La peinture a été effacée, mais « il reste quand même une partie » de traces, ajoute-t-il, évoquant également « une vague » peinte sur la vitre.

Dans la foulée, une autre librairie marseillaise, Les Sauvages, a elle aussi été visée par une croix celtique, peinte sur le rideau de fer. « Nous ne nous laisserons pas intimider par ces actes menaçants et violents, et invitons nos confrères, partenaires, élus et citoyens à prendre conscience de cette menace grandissante », a réagi la librairie.

Une plainte envisagée

Cette attaque arrive après une séquence de tensions autour d’une soirée organisée par Transit. Le mercredi 12 novembre, la librairie accueillait, en partenariat avec Tsedek - qui se présente comme un « collectif de juifs et juives décoloniaux·ales luttant contre le racisme d’État en France et pour la fin de l’apartheid et de l’occupation en Israël-Palestine » -, une présentation de l’ouvrage Le sionisme, une invention européenne, en présence de son autrice Sonia Dayan-Herzbrun et du réalisateur Eyal Sivan.

L’événement a été « momentanément perturbé » par un petit groupe de manifestants, qui « refusaient que s’expriment des voix juives critiques de la politique menée par le gouvernement israélien et par son Premier ministre Benjamin Netanyahou », commente Daniel. La police, présente, a évité que les choses s'enveniment.

Après cette soirée, Transit dit avoir été prise pour cible sur les réseaux sociaux avec notamment « une vidéo » diffusée par les opposants, accusant la librairie d’être « des nazis » et « des antisémites ». Le libraire conteste la mise en scène : « Ils ont rajouté des images qui n’étaient pas présentes lors de l’événement », affirme-t-il, précisant qu’une personne y est montrée blessée alors que, selon lui, « il n’y a pas eu de blessés ». Daniel rappelle que la librairie se fonde sur « la lutte contre toutes les formes de racisme, y compris l’antisémitisme et l’islamophobie ».

Dans ce contexte, la dégradation de début décembre apparaît comme un épisode supplémentaire d’une série d’incidents, dont le premier a été un tag, il y a plusieurs mois.

Sur le terrain judiciaire, les démarches ne sont pas au même stade. Les Sauvages ont déjà déposé plainte pour les dégradations, côté Transit, rien n’est encore acté, mais la piste est ouverte : « On est en contact avec un avocat, on va voir ce qu’on fait. Probablement on va porter plainte, mais pour l’instant ce n’est pas fait. » En interne, l’équipe dit prendre des précautions, sans céder à la panique. Concrètement, la librairie associative veille à ce que « personne ne reste seul » pendant certains horaires ou lors d’événements.

Libraires du Sud, réseau des librairies indépendantes en Provence-Alpes-Côte d’Azur, estime que ces attaques « menacent directement la liberté d’expression, la diversité éditoriale et la sécurité des libraires » et réaffirme « sa solidarité avec toutes les librairies visées » pour leurs choix, leurs événements ou leurs positionnements. « Les librairies sont libres », insiste le texte, « de choisir les livres qu’elles mettent en avant, d’inviter les auteur·ice·s de leur choix, d’organiser les rencontres qu’elles souhaitent » et « d’assumer leurs prises de position », rappelant que la librairie indépendante est « un lieu de débats, d’idées et de rencontres » qui « ne doit jamais être sanctionnée ou menacée » pour ses choix.

Des mobilisation à Marseille et Saint-Ouen

La séquence a aussi suscité des réactions de solidarité à Marseille. La librairie Transit évoque la visite du maire de secteur, Didier Jau, et un communiqué de soutien de l’adjoint à la culture, Jean-Marc Coppola. Et, surtout, une mobilisation collective, le jeudi 11 décembre, à l’appel de plusieurs librairies, au Kiosque à musique des Réformés, face aux « intimidations fascistes de librairies ».

Dans l’immédiat, Transit martèle une ligne : ne pas se laisser intimider. « Notre librairie continuera à défendre sa ligne éditoriale en présentant les ouvrages et les auteurs qui lui semblent nécessaires. » Les éditions Syllepse ont par exemple fait savoir qu’elles étaient « pleinement solidaires » de la librairie engagée et des librairies visées, et se disent disponibles pour des initiatives de défense des libertés démocratiques.

Au même moment que la mobilisation organisée à Marseille, un autre rassemblement s’est tenu devant le siège de la Région Île-de-France, à Saint-Ouen, pour réclamer davantage de transparence dans l’attribution des budgets participatifs, dénoncer l’acharnement de la droite et de l’extrême droite contre la librairie Violette and Co, et soutenir plus largement les librairies indépendantes visées par des attaques ou des pressions politiques.

La mobilisation était annoncée de 18h à 19h30, en amont d’une cérémonie des lauréats du Budget participatif Handicap 2025, dont l’association Violette and Co avait été exclue sans justification. Parmi celles et ceux qui ont pris la parole à cette occasion, Alice Coffin, membre du Conseil de Paris et militante féministe et LGBT.

Les acteurs de la chaîne du livre se mobilisent

La tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », lancée en juin 2024 par des libraires se revendiquant antifascistes et désormais rejointe par des centaines d’acteurs de la chaîne du livre, alerte sur une multiplication d’attaques contre des librairies indépendantes.

Les signataires parlent d’un « assaut » multiforme (agressions, intimidations, diffamations, dégâts matériels, cyberharcèlement, pressions d’élu·e·s) qu’ils relient à une dégradation de la vie démocratique et à une polarisation accrue. Ils situent aussi ces tensions dans un contexte international, évoquant notamment les attaques du Hamas, la recrudescence de la colonisation israélienne dans les Territoires occupés et la guerre à Gaza.

Le texte cite des librairies visées pour des raisons précises : Les Jours heureux (Rosny-sous-Bois) pour la présence d’un photographe sur les refuzniks israélien·ne·s ; Violette and Co (Paris) pour un livre de coloriage sur la Palestine ; Transit (Marseille) ; Petite Égypte (Paris) pour la venue d’une rapporteuse spéciale de l’ONU ; La Libre Pensée (Paris) pour l’accueil d’une partie d’un colloque sur la Palestine initialement annulé par le Collège de France. À cela s’ajoutent des attaques matérielles : des vitrines et locaux « souillés, tagués ou brisés » à Marseille (Petit Pantagruel), Périgueux (Les Bullivores), Nantes (Les Vagues) et à Paris (La Brèche, La Tête ailleurs, Rerenga)...

La tribune insiste aussi sur une pression politique et économique, en particulier autour de Violette and Co. Les signataires rappellent qu’un vote du 20 novembre a conduit le groupe politique de Rachida Dati à faire rejeter une subvention destinée à 40 librairies (près de 500.000 euros), au motif que Violette and Co figurait parmi les bénéficiaires, et dénoncent un « acharnement ». Ils relient l’épisode à la polémique autour du livre From the River to the Sea de Nathi Ngubane, en rappelant que le même ouvrage avait été invoqué lors d’une perquisition de l’Educational Bookshop à Jérusalem-Est et de l’arrestation de deux libraires.

Nicolas Bonnet Oulaldj (adjoint au commerce à la Ville de Paris) assure qu'il va représenter le dossier au prochain Conseil de Paris, sous forme d’un article unique regroupant toutes les librairies.

