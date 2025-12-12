Cécile Coulon : la beauté a-t-elle encore un intérêt ?

Abandonné par son père, il est alors recueilli, éduqué et caché par le prêtre du village, aidé par l’ancienne institutrice. Au Fond du Puits, les passions sont violentes et les haines ancestrales. Il devient un garçon intelligent, aimable et vif. C’est dans la forêt, la nuit, qu’il trouve sa liberté, et bientôt sa vocation d’embaumeur.

Un soir, il rencontre pour la première fois une jeune fille dont la famille vit en marge du village. Son frère aussi doit demeurer caché : il porte, lui, le fardeau d’une trop grande beauté. Une beauté dangereuse qui suscite des passions malsaines. Se nouent alors entre la jeune fille et le monstre une relation forte.

Dans Le Visage de la nuit se confondent et s’affrontent toutes les passions que la langue lyrique de Cécile Coulon fait vibrer avec intensité. La beauté et la cruauté se dérobent, la bêtise côtoie la connaissance, l’amour mène au meurtre, la vie s’ancre dans la mort. Un déferlement poétique qui résonne longuement.

Les éditions L'Iconoclaste nous en offrent les premières pages en avant-première :

Cécile Coulon explore depuis une vingtaine d’années les âmes, les corps et la puissance de la nature dans ses romans et ses recueils de poèmes (dont Noir Volcan, 2020, et Retrouver la douceur, 2025, Le Castor astral).

Elle place les paysages au centre des passions humaines, des plus douces aux plus meurtrières. D’une écriture vive et tendue, elle revisite poétiquement les codes du roman noir dans Le Visage de la nuit, son dixième roman.

Parution le 8 janvier 2026.

